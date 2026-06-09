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Survivor Česko & Slovensko 2026: Ve hře je posledních pět hráčů, kdo vyhraje?

Tereza Hrabinová
Pavla Žáková
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  9:24
Boj o nejodolnějšího trosečníka je ve finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících toužících po hlavní výhře 2,5 milionu korun a automobilu. Kdo jsou poslední hráči, kteří se utkají o titul Survivor 2026?
Účastníci soutěže Survivor Česko & Slovensko 2026 před kmenovou radou, která...

Účastníci soutěže Survivor Česko & Slovensko 2026 před kmenovou radou, která rozhodla o vyloučení jedné z nejvýraznějších tváří soutěže. | foto: TV Nova

Johy u váz osudu.
Jak se soutěž blíží ke konci, řady bojujících trosečníků se tenčí. Boj o...
Jak se soutěž blíží ke konci, řady bojujících trosečníků se tenčí. Boj o...
Jak se soutěž blíží ke konci, řady bojujících trosečníků se tenčí. Boj o...
124 fotografií

Pokud sledujete reality show Survivor v televizi, měli byste vědět, že následující řádky obsahují spoiler. Fanoušci, kteří se dívají na OnePlay, už nejnovější zápletku znají.

Kdo vypadl ze Survivora 2026

Poslední vyřazení účastníci se s ostrovem hned neloučí, ale postupně tvoří porotu, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak zvolí vítěze celé soutěže. Po posledním vyřazování je ve hře pět hráčů.

Vyloučení účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Leoš Svoboda (23) – diskvalifikacestudent Hrdinové
Jan Doki Dokládal (26)moderátor pův. Padouši, poté Hrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové, poté Padouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši, poté Hrdinové
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši, později Hrdinové
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši, později Hrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši
Johana Fabišíková (33)tanečniceŠelmy
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrzpoč. Hrdinové, poté Šelmy
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové, poté Šelmy
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši, poté Šelmy
Matěj Libecajt (37)key account manažerzpoč. Hrdinové
Johana Nováčková (28)herečkaPadouši

Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali hlasováním. Další v soutěži skončil herec Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi. Z kmene Hrdinů odešla po hlasování návrhářka Bára Hošková.

Po ní soutěž opustila porodní asistentka Tereza Svobodová, vyřazená na kmenové radě Hrdinů po vyostřeném hlasování. Ke konci března byl pak diskvalifikován Leoš Svoboda, který si do soutěže propašoval jídlo, a den nato vypadl po kmenové radě moderátor Jan Doki Dokládal.

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O možnost dalšího pokračování přišel Adam Chlpík. Nela Slivková pak prohrála boj s Johy, na jejímž vyhlasování se tým domluvil, ale která následně u váz osudu dostala druhou šanci. Vybrala si pro souboj Nelu a zvítězila nad ní.

Nečekaným zlomem v soutěži byl konec Traba (Michala Trabíka), který dlouhou dobu platil za kapitána Hrdinů a jehož pozice se zdála neotřesitelná. Ostatní členové kmene se ale domluvili na jeho vyhlasování, což pro něj bylo šokem. Následoval podcaster Iki Ngatse, který se stal devátým vyřazeným letošního ročníku soutěže. Po 44 dnech na ostrově byla další vyloučenou účastnicí Žofie Dařbujánová, které se vymstilo spoléhání na falešný symbol imunity. Nejmladší účastnice letošního ročníku Survivora, dvacetiletá studentka Eva, prohrála v duelu soutěž o to, kdo dřív pomocí křesadla rozdělá oheň.

Basketbalistka Bety Levínská vypadla po zisku pouhých dvou hlasů, protože všechny ostatní mířily za Lukym, ale ten měl skrytou imunitu. Herečka Vendy vypadla po překvapivé kmenové radě. Jako jediná totiž neměla skrytou imunitu, takže nezáleželo na tom, jaká jména byla v urně s odevzdanými hlasy. Po vyloučení Denisy Ryndové soutěž nabrala nový směr. Kmen se přestěhoval na jiný ostrov a dostal nové jméno Šelmy. Jako první z nového týmu vypadla Johanka, která se stala zároveň první členkou poroty, jež bude v závěru rozhodovat o vítězi celé show.

Johy u váz osudu.
Jak se soutěž blíží ke konci, řady bojujících trosečníků se tenčí. Boj o individuální imunitu je zásadní pro přežití.
Jak se soutěž blíží ke konci, řady bojujících trosečníků se tenčí. Boj o individuální imunitu je zásadní pro přežití.
Jak se soutěž blíží ke konci, řady bojujících trosečníků se tenčí. Boj o individuální imunitu je zásadní pro přežití.
124 fotografií

Když v soutěži zbylo posledních deset účastníků, změnila se pravidla kmenové rady a hráči rozhodují o vypadnutí dvou lidí současně. První, koho to potkalo, byli stavební inženýr Jura a IT konzultantka Sára. Další den dostal nejvíce hlasů Standa, který potřetí u váz osudu neměl štěstí. Následující kmenová rada se stala osudná Matějovi, který se tak stal pátým členem poroty. Velkým překvapením bylo vyhlasování Johy (Johana Nováčková), která byla výraznou postavou klání a ještě nedávno pomýšlela na vítězství.

Kdy bude poslední díl Survivora a finále?

Letošní řada Survivora bude mít speciální konec. Vítěz bude totiž poprvé korunován v přímém přenosu před zraky diváků. Stane se tak ve středu 10. června 2026 v pražském Foru Karlín. Vstupenky na tento mimořádný večer jsou již v prodeji na stránkách televize OnePlay a v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

„Finálový díl bude několikrát přerušený a nakonec naživo zjistíme, jak se hlasovalo a kdo získá titul Survivora pro letošní rok. Já se na finále extrémně těším, protože jsem o to už dlouho stál,“ nastiňuje moderátor Ondřej Novotný atmosféru plánovaného večera.

Nejdůležitějším bodem bude otevření zapečetěné truhly s hlasy poroty, která pod přísným dohledem dorazí přímo z Dominikánské republiky. Teprve v záři reflektorů pražského sálu se ukáže, kdo v letošní řadě dokázal nejlépe přelstít, přežít a přehrát své soupeře.

Dramatické zvraty v Survivoru 2026

Ke konci března přineslo velkou bouři přerozdělení kmenů poté, co ve výzvě Padouši prohráli. Následně si kapitán vítězných Hrdinů Trabo mohl neomezeně vybírat nové členy.

Velké emoce vyvolal příjezd dvou účastnic, které už jednou v Survivoru soutěžily. Bylo to poprvé v historii soutěže, kdy do rozehrané hry vstoupily dvě staronové tváře. Tanečnice Johana Fabišíková soutěžila ve druhé sérii a policistka Kristina Alexandra Hrbková ve třetí. Obě hned stanuly v čele kmenů.

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Kde sledovat Survivor 2026

Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.

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„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.

Pátá řada populární reality show uvede celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.

Kdo jsou účastníci Survivoru

Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.

Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů. Později v průběhu soutěže se složení kmenů změnilo, tady je přehled toho původního:

Účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Matěj Libecajt (37)key account manažerHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Jan „Doki“ Dokládal (26)moderátorHrdinové
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Johana Fabišíková (33)tanečniceHrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši
Viviane Kerstin (25)fitness instruktorka a modelkaPadouši
Leoš Svoboda (23)studentPadouši
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši
Johana Nováčková (28)herečkaPadouši
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši
Kristina Alexandra Hrbková (31)policistkaPadouši

Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.

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Pravidla reality show Survivor

Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:

  • Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
  • Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
  • V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

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