Survivor 2026: První trosečníci se představují, vyhrát chce modelka i raper

TRABO: vítěz seznamovací show Love Island 2024
Účast v Survivoru vnímá jako dobrodružství, které mu přesně sedí. Je soutěživý, cílevědomý a vždy má už předem v hlavě promyšlené strategie. Do hry vstupuje s jasným záměrem zaujmout a uspět.
Přirozeně směřuje do role lídra, což může vést ke střetům s dalšími silnými osobnostmi v soutěží, zejména s těmi, které považuje za sobecké nebo neupřímné autority, a to i v konkurenčním kmeni. Myslí si o sobě, že umí udržovat dobrou náladu v kolektivu, i když prostředí Survivoru pro něj bude mnohem tvrdší než ostrov lásky Love Island. V osobním životě i v Survivoru chce inspirovat ostatní k tomu, aby překonali sami sebe, a i v těžkých momentech dokázali jít kupředu. Jak sám říká: discomfort = new comfort.
ADAM: raper známý pod uměleckým jménem REST
Adam patří k výrazným osobnostem české rapové scény. Do širšího povědomí se dostal jako součást hiphopového uskupení Ty Nikdy, které se postupně vyprofilovalo v jeden z nejvlivnějších rapových labelů u nás. Má za sebou vystupování na řadě velkých festivalů v Česku i na Slovensku, na své okolí působí jako přímý a autentický člověk, který si zakládá na upřímném přístupu k tvorbě i k životu.
Do Survivoru vstupuje Adam s jasnou motivací, chce posunout své hranice a poznat nové stránky vlastní osobnosti. Soutěž vnímá jako výzvu, do které chce jít naplno a vytěžit z ní co nejvíc zkušeností, které si odnese i do běžného života. Přestože v sobě nese silné emoce, dává je najevo jen velmi zřídka a pouze lidem, kterým skutečně důvěřuje.
TEREZA: porodní asistentka
Tereza se po studiu vydala jinou cestou, než plánovala, a stala se letuškou. Několik let pracovala v zahraničí, mimo jiné ve Švýcarsku a v Dubaji, kde získala zkušenosti, které zásadně ovlivnily její pohled na lidi i na svět kolem sebe. Po ukončení kariéry letušky se opět vrátila na porodní sál. Obě zaměstnání ji naučila zachovat klid v chaotických situacích, rychle se přizpůsobovat a komunikovat s velmi rozdílnými osobnostmi. Práce ji vedla k trpělivosti a týmovosti, cestování jí dalo samostatnost. Nyní pracuje jako sestra na IVF klinice, kde pomáhá rodinám s početím.
Účast v Survivoru vnímá jako příležitost otestovat vlastní vnitřní sílu. Na první pohled působí pozitivně, otevřeně a přátelsky, jako někdo, kdo si snadno získá sympatie okolí. Pod touto lehkostí se ale podle ní skrývá cílevědomá a soutěživá povaha, která se naplno projeví ve chvílích, kdy jde o výkon a překonávání překážek. Tereza si přeje, aby ostrov ovládla ženská energie a věří, že s ženskou aliancí to dotáhne až do finále.
NELA: novinářka a modelka
Nela vyrůstala bez otcovské opory. Otec rodinu opustil a založil nový život, zatímco její matka zůstala na všechno sama. Právě ona se stala Nelinou největší inspirací. Podporovala ji i v raných začátcích modelingu, který vnímala jako cestu k samostatnosti a nezávislosti. Nela se později prosadila v oblasti PR a médií a navenek její život působí dokonale. Úspěšná kariéra, dlouhodobý vztah a stabilní zázemí vytvářely obraz jistoty a naplnění. Ve chvílích, kdy se však všechno začalo zdát až příliš předvídatelné, přišlo zásadní rozhodnutí.
Nela opustila práci, vztah i dosavadní komfortní svět. Uvědomila si, že přestože měla vše, po čem toužila, uvnitř cítila prázdno. Survivor přišel přesně v momentě, kdy potřebovala změnu a nový impuls. Je velkou fanynkou Survivoru a věří, že nastal čas, aby Survivor vyhrála žena, a zároveň hledá zkušenost, která by jí pomohla znovu se postavit na nohy uprostřed osobního chaosu. Ostrov pro ni představuje nejtěžší výzvu, jaké kdy čelila, ale zároveň cestu, která dá jejímu životu nový směr.
Pátá řada světové reality show Survivor Česko & Slovensko startuje na Oneplay již 23. února. Pořadem provede opět moderátor Ondřej Novotný (48) a natáčet se bude v Dominikánské republice.
Jubilejní série přinese rekordních 48 dílů a programovou novinku: poprvé nabídne hned tři šedesátiminutové epizody týdně. Diváci je uvidí na Oneplay vždy v pondělí, úterý a středu večer, na TV Nova pak s denním zpožděním.
Kromě nových her „tělo na tělo“ se fanoušci mohou těšit na unikátní herní twisty, které se dosud neobjevily v žádné jiné verzi show na světě. Vítěz získá finanční odměnu ve výši 2,5 milionu korun a titul Survivor Česko & Slovensko 2026.