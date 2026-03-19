Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl ze hry

Tereza Hrabinová
Matouš Waller
,
  15:50
Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících, aby změřili síly v náročných fyzických i psychických zkouškách. Kdo soutěží o titul Survivora a výhru 2,5 milionu korun a automobil a kdo vypadl?
Dvanáctá epizoda Survivoru 2026

Dvanáctá epizoda Survivoru 2026 | foto: TV Nova

Prořídlé řady Hrdinů ve dvanácté epizodě Survivoru 2026
Padouši ve dvanácté epizodě Survivoru 2026
Jedna ze soutěží ve dvanácté epizodě Survivoru 2026
Do reality show Survivor se vrátily dvě hráčky z předchozích sérií, Johanka a...
56 fotografií

Pátá řada populární reality show uvede celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.

Kde sledovat Survivor 2026

Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.

RECENZE: Survivor Česko a Slovensko se vrací už počtvrté. Byl to jeden z nejhorších úvodů historie?

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.

Kdo jsou účastníci Survivoru

Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.

Účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Matěj Libecajt (37)key account manažerHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Jan „Doki“ Dokládal (26)moderátorHrdinové
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Johana Fabišíková (33)tanečniceHrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši
Viviane Kerstin (25)fitness instruktorka a modelkaPadouši
Leoš Svoboda (23)studentPadouši
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši
Johana Nováčková (18)herečkaPadouši
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši
Kristina Alexandra Hrbková (31)policistkaPadouši

Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.

Survivor: Genderová nevyváženost a tlak na vítězku, zuří diváci. Návrat dvou žen víří emoce

Navíc poprvé v historii Survivoru vstoupily do rozehrané hry dvě staronové tváře. Po sedmi dnech trosečníky posílily dvě výrazné tváře minulých sérií, Johana Fabišíková a Kristina Alexandra Hrbková a obě stanuly v čele kmenů.

Kdo ze Survivoru vypadl

Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali hlasováním. Další v soutěži skončil herec Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi.

Survivor provázejí zmatky v kmenech, přebíhání soutěžících a příchody nových hráčů

Z kmene Hrdinů v dalším dílu odešla po hlasování také návrhářka Bára Hošková. V zatím poslední dvanácté epizodě soutěž opustila porodní asistentka Tereza Svobodová, vyřazená na kmenové radě Hrdinů po vyostřeném hlasování.

Vyloučení účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové

Vyřazení účastníci se však s ostrovem hned nerozloučí. Stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.

Pravidla reality show Survivor

Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:

  • Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
  • Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
  • V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Móda z Českých lvů. Hvězdy zářily na červeném koberci

Nejčtenější

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Zdraví norské korunní princezny se zhoršilo. Chystá se na transplantaci plic

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) čelí vážnému zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s plicní fibrózou, vzácným onemocněním plic, kvůli kterému se od konce ledna neobjevuje na veřejnosti....

19. března 2026  12:45

Měla bych jíst jen rohlíky, buchty a knedlíky, řekla ke své nemoci Heidi Janků

Heidi Janků v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Zpěvačka Heidi Janků (63) má od dětství potíže se střevy. Začala to ale řešit až kolem čtyřicítky a v pořadu 13. komnata prozradila, jakou jí lékaři stanovili diagnózu a že podstupuje biologickou...

19. března 2026  11:22

Na převoz těla Míny vypsali sbírku. Vybralo se už přes půl milionu korun

Influencerka Mína, vlastním jménem Dominika Elischerová (6. září 2021)

Zápasníci Erik a Patrik Kutilovi vypsali sbírku na převoz těla influencerky Dominiky Elischerové alias Míny, která ve 23 letech tragicky zahynula v Thajsku. Rozhodli se tak, protože repatriace je...

19. března 2026  10:08

Těhotné manželce Eda Sheerana našli nádor. Nejhorší týden, vzpomíná zpěvák

Ed Sheeran a jeho manželka Cherry Seabornová v Paříži (28. září 2021)

Britský zpěvák Ed Sheeran (35) promluvil o tom, jak jeho manželka Cherry Seabornová (32) během těhotenství bojovala s rakovinou. Bylo to podle něj náročné období a prozradil, že po narození jejich...

19. března 2026  9:24

V prevenci jsme lajdáci. I na dovolené aktivně pomáhám, říká Marek Dvořák

Marek Dvořák

Kromě práce lékaře a záchranáře je Marek Dvořák známý i svojí aktivitou na sociálních sítích. K větší popularitě mu pomohla i Nikol Leitgeb, když její manžel Petr zachraňoval syna a Marek Dvořák o...

19. března 2026

Nedalo se čekat, že z nás budou lékaři či inženýři, říkají vnuci Šafránkové a Abrháma

Josef Jan Abrhám a jeho bratr Antonín Jan Abrhám na premiéře seriálu Pád domu...

I když se Josef Jan Abrhám narodil dřív než jeho bratr Antonín Jan Abrhám, nepůsobí tak. Antonín totiž začal posilovat, a díky svojí muskulatuře nejen bratra přepere, ale vypadá starší. Vnuci Josefa...

19. března 2026

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)

Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elischerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou...

18. března 2026  18:30

Syn Richard mu nebyl ani na pohřbu. Drsný samorost Vlado Müller žil, jak uměl

Premium
Slovenský herec Vlado Müller (snímek je ze 70. - 80. let)

Pokud jste v 70. a 80. letech potřebovali před kameru pořádného chlapa a nechtěli jste Vladimíra Kratinu, měli jste v podstatě jedinou možnost. Díky urostlé postavě mu kamarádi říkali Golem. Ale s...

18. března 2026

V našem věku už jsme to nečekali, říká o těhotenství moderátorka Tobiášová

Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin prozradila, že čeká třetí dítě.

Moderátorka, herečka a scénáristka Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin napsala na sociální sítě, že si k nim nadělila „břicho a svobodu“ a oznámila tak svým sledujícím, že čeká třetí dítě. Pro...

18. března 2026  16:30

Respektovala bych, kdyby partner nechtěl k porodu, říká těhotná Křenková

Eliška Křenková v Show Jana Krause (březen 2026)

Herečka Eliška Křenková (36) brzy porodí své první dítě. V Show Jana Krause prozradila, jestli už zná pohlaví miminka a taky jak to vidí s přítomností partnera u porodu.

18. března 2026  14:30

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

18. března 2026  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.