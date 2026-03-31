Ke konci března nabralo dění v soutěži Survivor Česko & Slovensko dramatický spád. Jeden z účastníků vypadl kvůli diskvalifikaci, což je situace, která v této řadě soutěže ještě nenastala. Kromě něj už skončilo dalších 5 soutěžících, jejichž účast však ukončilo rozhodnutí kmenové rady. Diváci, kteří reality show sledují na OnePlay, znají dění o den dříve než ti, kteří díly zhlédnou v televizi.
Dramatické zvraty v Survivoru 2026
Ke konci března přineslo velkou bouři přerozdělení kmenů poté, co ve výzvě Padouši prohráli. Následně si kapitán vítězných Hrdinů Trabo mohl neomezeně vybírat nové členy.
Hned v následující epizodě došlo k dosud nejpřekvapivějšímu zvratu: ze soutěže byl vyloučen Leoš, a to kvůli nepovolené tyčince. Jedná se o hrubé porušení pravidel – účastníci si totiž nesmí s sebou vzít vlastní jídlo. Jakmile se na to přišlo, byl vyloučen.
A den nato se konala kmenová rada, která přinesla další změnu: členové vyhlasovali Dokiho, který se tak stal šestým člověkem, který soutěž opouští.
Co se stalo o předposledním březnovém dnu? Pokud jste díl ještě neviděli, zbytek tohoto odstavce přeskočte, obsahuje spoiler. Na misi se účastníci dozvěděli, že tentokrát proti sobě budou bojovat členové stejného kmene. Kdo prohraje, stráví den a noc v kleci. A jak to dopadlo? Zatímco Matěj nesl svůj osud dobře a do klece se sám zavřel, Adam trest prožíval dramatičtěji.
Kde sledovat Survivor 2026
Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.
Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.
Pátá řada populární reality show uvede celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.
Kdo jsou účastníci Survivoru
Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.
Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Matěj Libecajt (37)
|key account manažer
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Jiří „Jura“ Drtil (30)
|stavební inženýr
|Hrdinové
|Vendula Wronka Fialová (38)
|moderátorka a herečka
|Hrdinové
|Jan „Doki“ Dokládal (26)
|moderátor
|Hrdinové
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Sára Trnková (24)
|IT konzultantka
|Hrdinové
|Alžběta „Bety“ Levínská (25)
|basketbalistka
|Hrdinové
|Johana Fabišíková (33)
|tanečnice
|Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Eva Tesařová (20)
|studentka
|Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši
|Viviane Kerstin (25)
|fitness instruktorka a modelka
|Padouši
|Leoš Svoboda (23)
|student
|Padouši
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
|Johana Nováčková (18)
|herečka
|Padouši
|Stanislav Štěpánek (28)
|AI architekt
|Padouši
|Denisa Ryndová (25)
|parkourová jezdkyně
|Padouši
|Kristina Alexandra Hrbková (31)
|policistka
|Padouši
Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.
Navíc poprvé v historii Survivoru vstoupily do rozehrané hry dvě staronové tváře. Po sedmi dnech trosečníky posílily dvě výrazné tváře minulých sérií, Johana Fabišíková a Kristina Alexandra Hrbková a obě stanuly v čele kmenů.
Kdo ze Survivoru vypadl
Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali hlasováním. Další v soutěži skončil herec Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi.
Z kmene Hrdinů v dalším dílu odešla po hlasování také návrhářka Bára Hošková. V zatím poslední dvanácté epizodě soutěž opustila porodní asistentka Tereza Svobodová, vyřazená na kmenové radě Hrdinů po vyostřeném hlasování. Ke konci března byl pak diskvalifikován Leoš Svoboda, který si do soutěže propašoval jídlo, a den nato vypadl po kmenové radě moderátor „Doki“.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Leoš Svoboda (23) – diskvalifikace
|student
|Hrdinové
|Jan Doki Dokládal (26)
|moderátor
|pův. Padouši, poté Hrdinové
Vyřazení účastníci se však s ostrovem hned nerozloučí. Stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.
Pravidla reality show Survivor
Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:
- Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
- Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
- V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
- Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
- Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
- Vítěz je vždy pouze jeden.
Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.