Pokud sledujete reality show Survivor v televizi, měli byste vědět, že následující řádky obsahují spoiler. Fanoušci, kteří se dívají na OnePlay, už nejnovější zápletku znají.
Kdo vypadl ze Survivora 2026
Vyřazení účastníci se s ostrovem hned nerozloučí, ale stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Leoš Svoboda (23) – diskvalifikace
|student
|Hrdinové
|Jan Doki Dokládal (26)
|moderátor
|pův. Padouši, poté Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové, poté Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši, poté Hrdinové
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši, později Hrdinové
Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali hlasováním. Další v soutěži skončil herec Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi. Z kmene Hrdinů odešla po hlasování návrhářka Bára Hošková.
Po ní soutěž opustila porodní asistentka Tereza Svobodová, vyřazená na kmenové radě Hrdinů po vyostřeném hlasování. Ke konci března byl pak diskvalifikován Leoš Svoboda, který si do soutěže propašoval jídlo, a den nato vypadl po kmenové radě moderátor Jan Doki Dokládal.
O možnost dalšího pokračování přišel Adam Chlpík. Nela Slivková pak prohrála boj s Johy, na jejímž vyhlasování se tým domluvil, ale která následně u váz osudu dostala druhou šanci. Vybrala si pro souboj Nelu a zvítězila nad ní.
Nečekaným zlomem v soutěži byl konec Traba (Michala Trabíka), který dlouhou dobu platil za kapitána Hrdinů a jehož pozice se zdála neotřesitelná. Ostatní členové kmene se ale domluvili na jeho vyhlasování, což pro něj bylo šokem. Následoval podcaster Iki Ngatse, který se stal devátým vyřazeným letošního ročníku soutěže. Po 44 dnech na ostrově byla další vyloučenou účastnicí Žofie Dařbujánová, které se vymstilo spoléhání na falešný symbol imunity.
Dramatické zvraty v Survivoru 2026
Ke konci března přineslo velkou bouři přerozdělení kmenů poté, co ve výzvě Padouši prohráli. Následně si kapitán vítězných Hrdinů Trabo mohl neomezeně vybírat nové členy.
Velké emoce vyvolal příjezd dvou účastnic, které už jednou v Survivoru soutěžily. Bylo to poprvé v historii soutěže, kdy do rozehrané hry vstoupily dvě staronové tváře. Tanečnice Johana Fabišíková soutěžila ve druhé sérii a policistka Kristina Alexandra Hrbková ve třetí. Obě hned stanuly v čele kmenů.
Kde sledovat Survivor 2026
Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.
Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.
Pátá řada populární reality show uvede celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.
Kdo jsou účastníci Survivoru
Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.
Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů. Později v průběhu soutěže se složení kmenů změnilo, tady je přehled toho původního:
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Matěj Libecajt (37)
|key account manažer
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Jiří „Jura“ Drtil (30)
|stavební inženýr
|Hrdinové
|Vendula Wronka Fialová (38)
|moderátorka a herečka
|Hrdinové
|Jan „Doki“ Dokládal (26)
|moderátor
|Hrdinové
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Sára Trnková (24)
|IT konzultantka
|Hrdinové
|Alžběta „Bety“ Levínská (25)
|basketbalistka
|Hrdinové
|Johana Fabišíková (33)
|tanečnice
|Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Eva Tesařová (20)
|studentka
|Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši
|Viviane Kerstin (25)
|fitness instruktorka a modelka
|Padouši
|Leoš Svoboda (23)
|student
|Padouši
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
|Johana Nováčková (18)
|herečka
|Padouši
|Stanislav Štěpánek (28)
|AI architekt
|Padouši
|Denisa Ryndová (25)
|parkourová jezdkyně
|Padouši
|Kristina Alexandra Hrbková (31)
|policistka
|Padouši
Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.
Pravidla reality show Survivor
Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:
- Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
- Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
- V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
- Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
- Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
- Vítěz je vždy pouze jeden.
Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.