Pátá řada populární reality show má celkem 48 dílů plných napětí, tvrdých soubojů a silných momentů z ostrova v Dominikánské republice.
Kde sledovat Survivor 2026
Pátá řada populární reality show přinesla nový formát. Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.
Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.
|
RECENZE: Survivor Česko a Slovensko se vrací už počtvrté. Byl to jeden z nejhorších úvodů historie?
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.
Kdo jsou účastníci Survivoru
Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.
|
Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora
Do opačných táborů je ještě před začátkem rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Michal „Trabo“ Trabalík (31)
|vítěz Love Islandu
|Hrdinové
|Nela Slivková (30)
|novinářka a modelka
|Hrdinové
|Tereza Svobodová (29)
|porodní asistentka
|Hrdinové
|Ondřej Kubina (28)
|herec
|Hrdinové
|Matěj Libecajt (37)
|key account manažer
|Hrdinové
|Bára Hošková (26)
|módní návrhářka
|Hrdinové
|Jiří „Jura“ Drtil (30)
|stavební inženýr
|Hrdinové
|Vendula Wronka Fialová (38)
|moderátorka a herečka
|Hrdinové
|Jan „Doki“ Dokládal (26)
|moderátor
|Hrdinové
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Sára Trnková (24)
|IT konzultantka
|Hrdinové
|Alžběta „Bety“ Levínská (25)
|basketbalistka
|Hrdinové
|Adam Chlpík (39)
|rapper
|Padouši
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
|Eva Tesařová (20)
|studentka
|Padouši
|Iki Ngatse (25)
|podcaster
|Padouši
|Viviane Kerstin (25)
|fitness instruktorka a modelka
|Padouši
|Leoš Svoboda (23)
|student
|Padouši
|Žofie Dařbujánová (31)
|zpěvačka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
|Johana Nováčková (18)
|herečka
|Padouši
|Stanislav Štěpánek (28)
|AI architekt
|Padouši
|Denisa Ryndová (25)
|parkourová jezdkyně
|Padouši
Pro současnou pátou řadu už přestalo platit dřívější pravidlo, kdy alespoň polovinu ze soutěžících museli tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.
Kdo ze Survivoru vypadl
Ve třetí epizodě soutěžící po ztrátě imunity Padouchů vyvolili ze svého středu prvního soutěžícího, který ze hry vypadl – čtvrtý den Survivor opustila modelka Simona Kirchnerová.
|Jméno a věk
|Povolání
|Kmen
|Simona Kirchnerová (28)
|modelka
|Padouši
Vyřazení účastníci se však s ostrovem hned nerozloučí, ale stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.
Novinky pro pátou řadu
Tvůrci pro pátou řadě Survivoru nachystali několik zcela unikátních zvratů, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Nabízí díky tomu víc emocí, humoru i překvapivých momentů.
Survivor: pravidla
Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak
Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.