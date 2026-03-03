Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl a kdo hraje o auto a miliony

Tereza Hrabinová
Matouš Waller
,
  12:22
Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících, aby změřili síly v náročných fyzických i psychických zkouškách. Kdo soutěží o titul Survivora a výhru 2,5 milionu korun a automobil a kdo vypadl?
Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026 | foto: Oneplay

Natáčení prvního dílu reality show Survivor 2026
Survivor 2026
Survivor 2026
Survivor 2026
43 fotografií

Pátá řada populární reality show má celkem 48 dílů plných napětí, tvrdých soubojů a silných momentů z ostrova v Dominikánské republice.

Kde sledovat Survivor 2026

Pátá řada populární reality show přinesla nový formát. Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.

RECENZE: Survivor Česko a Slovensko se vrací už počtvrté. Byl to jeden z nejhorších úvodů historie?

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.

Kdo jsou účastníci Survivoru

Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Do opačných táborů je ještě před začátkem rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů.

Účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Matěj Libecajt (37)key account manažerHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Jan „Doki“ Dokládal (26)moderátorHrdinové
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši
Viviane Kerstin (25)fitness instruktorka a modelkaPadouši
Leoš Svoboda (23)studentPadouši
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši
Johana Nováčková (18)herečkaPadouši
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši

Pro současnou pátou řadu už přestalo platit dřívější pravidlo, kdy alespoň polovinu ze soutěžících museli tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.

Kdo ze Survivoru vypadl

Ve třetí epizodě soutěžící po ztrátě imunity Padouchů vyvolili ze svého středu prvního soutěžícího, který ze hry vypadl – čtvrtý den Survivor opustila modelka Simona Kirchnerová.

Vyloučení účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši

Vyřazení účastníci se však s ostrovem hned nerozloučí, ale stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.

Novinky pro pátou řadu

Tvůrci pro pátou řadě Survivoru nachystali několik zcela unikátních zvratů, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Nabízí díky tomu víc emocí, humoru i překvapivých momentů.

Survivor: pravidla

  • Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
  • Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
  • V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

Byla jsem přepíchaná! Výplně šly rozpustit, dávám na přirozenost, říká Lady Dee

