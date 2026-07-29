Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství

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Suri oslavila osmnáctiny bez svého táty Toma Cruise. Neviděla ho jedenáct let
Informaci přinesl deník New York Post, který se odvolává na potvrzení pensylvánských soudů. Ty uvedly, že obyvatelé se musí k volbám registrovat pod svým legálním jménem.
Registraci Suri provedla podle veřejně dostupných údajů už v říjnu 2024 během prvního ročníku studia na Carnegie Mellon University v okrese Allegheny. Ve stejné oblasti ale nepodala žádost o změnu jména, což podle listu naznačuje, že si nové příjmení mohla úředně vyřídit ještě před odchodem na vysokou školu v New Yorku, kde do té doby žila s matkou.
Přesné datum změny jména není známé. Veřejně však Suri jméno Noelle používá už delší dobu. Pozornost vzbudila například v červnu 2024 při slavnostním ukončení studia na střední škole LaGuardia, kde v programu chybělo příjmení Cruise.
Podle dřívějších informací deníku New York Post zvolila příjmení Noelle jako poctu své matce. Noelle je totiž druhé jméno Katie Holmesové. Zdroj listu tehdy uvedl, že si zároveň přála vytvořit vlastní identitu, vyhnout se zvýšené pozornosti paparazziů a začít vysokoškolský život s čistým štítem.
Suri se svým otcem po většinu života neudržovala bližší vztah. Tom Cruise se po rozvodu s Katie Holmesovou v roce 2012 na veřejnosti se svou dcerou neobjevuje.
V současnosti Suri studuje hudební divadlo na Carnegie Mellon University. Letos na jaře účinkovala ve scénickém čtení Cosmic Microwave Background a na konci července se představila také v inscenaci Midsummer!, moderním zpracování Shakespearova Snu noci svatojánské, které připravili studenti univerzity.