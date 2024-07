Dcery Toma Cruise a Brada Pitta se vzdávají příjmení po svých otcích

Ze soužití herců Toma Cruise (61) a Katie Holmesové (45) vzešla dcera Suri Cruisová (18). Ta má čerstvě za sebou ukončení studia na střední škole a při této příležitosti se rozhodla přejmenovat – konkrétně na Suri Noelle. Její jméno tak bude namísto otce odvozené od matky, neboť ta se jmenuje celým jménem Katie Noelle Holmes.

„Převzetím druhého jména vzdává čest své matce,“ uvedl zdroj blízký rodině. Dodává, že pro Suri může nové jméno zároveň symbolizovat nový začátek a start další životní kapitoly v podobě studia na univerzitě.

Vytušit důvody této změny je poměrně snadné – Tom Cruise se na výchově dcery v průběhu celého jejího života osobně nepodílel. Na veřejnosti s ní byl spatřen naposledy roku 2012, kdy se s ním Holmesová rozvedla a zároveň opustila jeho milovanou scientologickou církev, ve které chtěl Cruise dceru vychovávat.

Podle rozvodového vyrovnání herec platil na alimentech 400 tisíc dolarů ročně (v přepočtu přes 9 milionů korun), pokrývá veškeré zdravotní výdaje své dcery a bude jí hradit i vysokoškolské studium.

Tom Cruise a jeho nejmladší dcera Suri v roce 2012. Tom adoptoval s Nicole Kidmanovou dvě děti, Isabellu a Connora. Suri se mu narodila ve třetím manželství s herečkou Katie Holmesovou.

Bývalý herecký pár uzavřel manželský svazek v Itálii v roce 2006, kdy byla Suri ještě batole, přičemž jejich svatba měla podobu scientologického obřadu. Podle zdrojů ze strany Katie hrála od té doby církev v jejich životě čím dál větší roli, až začala mít herečka nakonec strach o Suriinu budoucnost a o to, aby o dceru v budoucnu nepřišla. Když situace dospěla až k tomu, že se členové církve začali stěhovat do jejich domu, rozhodla se z tohoto náboženského spolku vystoupit.

Jakmile někdo vystoupí z řad scientologické církve, zbývající členové s ním musejí razantně ukončit veškerý kontakt. To ostatně v roce 2016 potvrdil i Ron Miscavige, otec scientologického vůdce Davida, který uvedl, že v takovém případě neplatí žádná výjimka ani pro rodinné vztahy. Sám kvůli církvi zcela přišel o kontakt se svým synem a dvěma dcerami.

Jelikož Tom Cruise zůstává v církvi významnou figurou, lze se domnívat, že Katiiny obavy byly v tomto směru zcela odůvodněné. Jak sdělil Ron Miscavige, přítomnost dalších členů církve v domě herců měla zajistit, aby bylo o nejvýznamnější scientologickou celebritu dobře postaráno se vším všudy. „To se Katie nelíbilo a také to dost uškodilo jejich vztahu,“ uvedl. „Ona a Tom měli obecně velice rozdílné názory na to, jakým způsobem by měli vůbec žít.“

Dostat z církve nejen sebe, ale především také svou dceru, se tehdy Katie povedlo zřejmě jen díky jejímu esu v rukávu – otci Martinu Holmesovi, který je známým rozvodovým právníkem. Jak uvedl časopis People, Katie se s otcem důkladně radila před každým svým krokem. Jen díky tomu se jim nakonec povedlo zosnovat únik z církve, po kterém bylo Katie přisouzeno výhradní právo na péči o dceru Suri. Stejný soud přisoudil Cruisovi právo dceru navštěvovat, ale ten tuto možnost podle všeho nevyužil.

Angelina Jolie a její děti Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh a Knox (Los Angeles, 18. října 2021)

K podobnému kroku jako Suri se rozhodla i osmnáctiletá Shiloh Jolie-Pitt. Podle zdroje blízkého rodině podala 27. května 2024 – v den svých osmnáctých narozenin – žádost o změnu jména, při které se zcela vypustí příjmení Pitt. Dívka se chce jmenovat jednoduše jen Shiloh Jolie.

Z šesti dětí, které si Angelina Jolie a Brad Pitt pořídili během svého manželství, přitom není Shiloh jediná, kdo se rozhodl nepoužívat otcovo příjmení. Když pomáhala patnáctiletá Vivienne matce Angelině s přípravami nového muzikálu The Outsiders, nechala se do titulků uvést pouze jako Viviene Jolie. Zda si nechala jméno změnit i oficiálně, zatím není známé.

Když se v listopadu 2023 Angelinina adoptovaná dcera Zahara (19) na univerzitě slavnostně připojila k dámskému klubu Alpha Kappa Alpha, přestavila se také jen jako Zahara Marley Jolie.

Všechny tři změny jmen jsou zjevně následkem dlouholetých problémů mezi rodiči dívek. Po rozvodu Pitta a Jolieové v roce 2016 následoval soud o opatrovnictví dětí a další právní spory se podle všeho vlečou dodnes.

Podle nejmenovaného zdroje šedesátiletý Brad Pitt doufal, že i navzdory tomu bude mít ke svým dětem blíže. „Už od doby, kdy Angelina požádala o rozvod, se Brad soustředí na to, aby měl s dětmi co nejlepší vztah. Je to pro něj však velice těžké. Už mnohokrát došlo k tomu, že opravdu dlouhou dobu neměl možnost se s dětmi ani setkat.“

Kromě opatrovnictví se pár soudí také o vlastnictví společně založeného vinařství jménem Chateau Miraval. „Všechno, oč paní Jolie šlo, bylo rozdělení jejich společné cesty, a to při zachování pozitivních vztahů mezi všemi členy rodiny, včetně pana Pitta,“ uvedl nedávno Angelinin právník. Kromě dcer Shiloh, Zahary a Vivienne patří mezi jejich děti také dvaadvacetiletý Maddox, dvacetiletý Pax a patnáctiletý Knox.