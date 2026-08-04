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SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš

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  16:27
Po pětileté pauze se na televizní obrazovky vrací pěvecká soutěž SuperStar. Nová řada odstartuje 2. září na Nově a Markíze. V porotě zasednou Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin, moderátorem bude Leoš Mareš. Vítěz získá dva miliony korun.
Pavol Habera, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareš a Calin v SuperStar (2026)
Ewa Farna při natáčení teaseru pro SuperStar (2026)
Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareš a Pavol Habera v SuperStar (2026)
Jakub Prachař při natáčení teaseru pro SuperStar (2026)
67 fotografií

Pro Haberu ani Farnou nebude porotcovské křeslo žádnou novinkou. Oba už soutěžící v předchozích řadách hodnotili. Novými tvářemi v porotě jsou naopak Prachař a Calin.

Do nové řady SuperStar se mohli přihlásit zpěváci a zpěvačky od 15 let. Jejich cesta začne castingovými koly, během nichž budou muset přesvědčit čtveřici porotců. Úspěšní účastníci následně zamíří do vyřazovací fáze nazvané SuperVýběr Top 50. Nejlepší z nich se dostanou do semifinále a finálových kol.

V prvních fázích soutěže bude o osudu soutěžících rozhodovat pouze porota. Později dostanou možnost hlasovat také televizní diváci a právě jejich hlasy nakonec rozhodnou o nové SuperStar.

Jejich jména znal každý. Co dnes dělá deset finalistů první české SuperStar

Motivací nebude pouze vítězný titul. Vítěz nebo vítězka nové řady získá dva miliony korun, které může využít například při rozjezdu profesionální hudební kariéry.

„SuperStar je jedním z nejikoničtějších televizních formátů, který na Slovensku a v Česku už více než dvě desetiletí objevuje nové hudební talenty a přináší divákům silné emoce,“ uvedla programová ředitelka skupiny Nova a Markíza Silvia Majeská.

Podle ní se soutěž po pěti letech vrátí v modernější podobě, zachovat si však má to, na čem v minulosti stavěla. „Věřím, že nová řada osloví nejen věrné fanoušky SuperStar, ale získá si i novou generaci diváků,“ dodala Majeská.

Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareš a Pavol Habera v SuperStar (2026)

SuperStar v minulosti pomohla nastartovat kariéru řadě českých a slovenských zpěváků. Historicky první Česko hledá SuperStar vyhrála v roce 2004 Aneta Langerová. V dalších ročnících soutěže uspěli například Vlasta Horváth, Zbyněk Drda, Martin Chodúr, Lukáš Adamec, Sabina Křováková, Emma Drobná nebo Tereza Mašková. Poslední řadu v roce 2021 vyhrál Adam Pavlovčin, který dnes vystupuje pod uměleckým jménem ADONXS.

SuperStar v minulosti nevyráběla pouze vítěze a budoucí profesionální zpěváky. Fenoménem prvních ročníků se stala také takzvaná Hvězdná pěchota, do níž se dostávali nejvýraznější neúspěšní účastníci castingů. Někteří z nich si získali popularitu srovnatelnou s finalisty.

Diváci dodnes vzpomínají například na Annu „Dajdou“ Gleisnerovou a její nezapomenutelné podání skladby Thank You od zpěvačky Dido nebo na další svérázné účastníky castingů jako byl třeba Štěpán Turek, který zabodoval se svým autorským dílem Stávka dýdžejů.

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