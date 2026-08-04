Pro Haberu ani Farnou nebude porotcovské křeslo žádnou novinkou. Oba už soutěžící v předchozích řadách hodnotili. Novými tvářemi v porotě jsou naopak Prachař a Calin.
Do nové řady SuperStar se mohli přihlásit zpěváci a zpěvačky od 15 let. Jejich cesta začne castingovými koly, během nichž budou muset přesvědčit čtveřici porotců. Úspěšní účastníci následně zamíří do vyřazovací fáze nazvané SuperVýběr Top 50. Nejlepší z nich se dostanou do semifinále a finálových kol.
V prvních fázích soutěže bude o osudu soutěžících rozhodovat pouze porota. Později dostanou možnost hlasovat také televizní diváci a právě jejich hlasy nakonec rozhodnou o nové SuperStar.
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Motivací nebude pouze vítězný titul. Vítěz nebo vítězka nové řady získá dva miliony korun, které může využít například při rozjezdu profesionální hudební kariéry.
„SuperStar je jedním z nejikoničtějších televizních formátů, který na Slovensku a v Česku už více než dvě desetiletí objevuje nové hudební talenty a přináší divákům silné emoce,“ uvedla programová ředitelka skupiny Nova a Markíza Silvia Majeská.
Podle ní se soutěž po pěti letech vrátí v modernější podobě, zachovat si však má to, na čem v minulosti stavěla. „Věřím, že nová řada osloví nejen věrné fanoušky SuperStar, ale získá si i novou generaci diváků,“ dodala Majeská.
SuperStar v minulosti pomohla nastartovat kariéru řadě českých a slovenských zpěváků. Historicky první Česko hledá SuperStar vyhrála v roce 2004 Aneta Langerová. V dalších ročnících soutěže uspěli například Vlasta Horváth, Zbyněk Drda, Martin Chodúr, Lukáš Adamec, Sabina Křováková, Emma Drobná nebo Tereza Mašková. Poslední řadu v roce 2021 vyhrál Adam Pavlovčin, který dnes vystupuje pod uměleckým jménem ADONXS.
SuperStar v minulosti nevyráběla pouze vítěze a budoucí profesionální zpěváky. Fenoménem prvních ročníků se stala také takzvaná Hvězdná pěchota, do níž se dostávali nejvýraznější neúspěšní účastníci castingů. Někteří z nich si získali popularitu srovnatelnou s finalisty.
Diváci dodnes vzpomínají například na Annu „Dajdou“ Gleisnerovou a její nezapomenutelné podání skladby Thank You od zpěvačky Dido nebo na další svérázné účastníky castingů jako byl třeba Štěpán Turek, který zabodoval se svým autorským dílem Stávka dýdžejů.