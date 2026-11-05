Toto jsou finalisté SuperStar. V O2 areně se zrodí nová pěvecká hvězda

Pro soutěžící bude SuperFinále vyvrcholením několikaměsíční cesty plné odhodlání a překonávání vlastních hranic. Vystoupení v O2 areně jim přinese příležitost zažít atmosféru velkého koncertu a ukázat, jak daleko se od svého prvního castingu posunuli. Bezprostřední podpora publika, napětí před posledním verdiktem i radost z vítězství se spojí v prostoru, který je pro mnoho zpěváků symbolem splněného profesního snu.
„Chceme, aby SuperFinále bylo oslavou hudby i talentu, který jsme během tohoto ročníku objevili. O2 arena nám dává prostor připravit večer s velkou koncertní energií a zároveň zachovat to, co dělá SuperStar výjimečnou – sledovat cestu soutěžících a emoce, které s nimi diváci prožívají. Pro mladého zpěváka je vystoupení před takovým publikem obrovskou výzvou. Naším cílem je vytvořit podmínky, v nichž dokáže naplno ukázat, co v něm je,“ říká režisér a kreativní producent show Pepe Majeský.
Od prvních tónů až po velké koncertní pódium
Letošní SuperStar už přinesla řadu výrazných hlasů, nečekaných objevů i náročných rozhodnutí. Po castingových kolech následoval SuperVýběr, ve kterém se padesátka nejlepších představila s živou kapelou před publikem složeným z jejich blízkých. Soutěžící museli přesvědčit nejen svým hlasem, ale i schopností zvládnout trému, pracovat s hudebním doprovodem a předat emoci.
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Dalším klíčovým krokem byl semifinálový přímý přenos, ve kterém se představila TOP 20 a ze kterého vzešla finálová desítka ve složení: Adam Jalč, Adam Hlůžek, Samuel Dózsa, Filip Kaleta, Polina Babiy, Natálie Schielová, Karolína Pelíšková, Kristián Holer, Nikolas Draškovič a Gaia Anzari.
Následující večery postupně rozhodnou, kdo se probojuje až do SuperFinále. Každé vystoupení tak bude další příležitostí získat si přízeň diváků a přiblížit se k vytouženému titulu.
Na pódiu se během závěrečného večera představí všech deset finalistů letošního ročníku. O samotné vítězství se však utkají už jen ti, které diváci pošlou až do rozhodující fáze soutěže. SuperFinále tak bude i společným návratem k hlasům a osobnostem, které daly aktuálnímu ročníku jeho podobu.
Kde jinde by měla mít SuperStar SuperFinále?
Večerem bude diváky provázet moderátor Leoš Mareš, který je součástí cesty soutěžících už od castingů. Jejich příběhy tak s nimi prožije od prvního setkání až po vyhlášení nové SuperStar.
„Každý, kdo se hlásí do SuperStar, sní o tom, že jednou vystoupí v O2 areně. Letos se tento sen našim finalistům poprvé splní. Sleduji je od castingů a vidím, jaký kus cesty ušli – od prvních nejistých tónů až po vystoupení, při kterých vám naskakuje husí kůže. Teď je čeká pódium, na kterém stojí světové hvězdy, a tisíce fanoušků přímo před nimi. Kde jinde by měla mít SuperStar své SuperFinále?“ říká Leoš Mareš.
O tom, kdo nakonec získá titul SuperStar 2026 a finanční výhru ve výši dva miliony korun, rozhodnou diváci. Ti, kteří se stanou součástí publika v O2 areně, navíc zažijí rozhodující vystoupení i vyhlášení výsledků naživo. Právě jejich podpora dotvoří atmosféru večera, ve kterém pro jednoho ze soutěžících začne nová kapitola hudební kariéry.
SuperFinále SuperStar 2026 se uskuteční ve středu 9. prosince 2026 a přímý přenos odvysílají televize Nova a Markíza od 20:20 hodin.
Během natáčení nebyla nouze o drama: