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SuperStar 2026 odpočítává hodiny. Kdy začne, kde ji sledovat a kdo je v porotě

Tereza Hrabinová
  15:22
Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se představí odvážní uchazeči o titul SuperStar a finanční výhru 2 miliony korun. | foto: TV Nova

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Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo bude v porotě osmé řady SuperStar 2026?

Kdy se bude vysílat SuperStar 2026?

První díl SuperStar 2026 odvysílají TV Nova a TV Markíza ve středu 2. září 2026 od 20:20. Na platformě Oneplay bude epizoda dostupná s jednodenním předstihem, už v úterý 1. září.

Kde sledovat SuperStar 2026?

Show uvede v Česku TV Nova, na Slovensku pak TV Markíza. Kromě televizního vysílání budou epizody dostupné také online. Stream nabídne platforma Oneplay, která slibuje i bonusový obsah ze zákulisí.

Kdo bude v porotě SuperStar 2026?

Z poroty minulé série zůstává pouze Pavol Habera, který je se soutěží spojený už od jejích začátků a dlouhodobě platí za nejpřísnějšího porotce. Už v prvním díle jedno z vystoupení zhodnotí svým typickým způsobem: „Na mě to působilo jako D2 u Brna. Depresivní.“

Vedle něj v porotě usednou zpěvačka Ewa Farna, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin.

Pro Calina je účast v porotě premiérou: „Až jednou budu starý, chci si sestavit seznam věcí, které jsem v životě zažil. A myslím si, že být porotcem v SuperStar bude jedna z těch věcí, o kterých budu rád vyprávět svým vnoučatům.“

Na show a spolupráci se těší i Ewa Farna. „Věřím, že mezi námi bude fungovat dobrá chemie, protože v tomto případě nezáleží na jednotlivcích, ale na tom, jak fungujeme společně jako porota. A právě to je podle mě velmi důležité,“ říká.

Kdo bude moderovat SuperStar 2026?

Letošní řadou bude provázet Leoš Mareš, který v minulé sérii usedl do poroty. „Pro mě je SuperStar projekt, se kterým jsem úzce spjatý. Vnímám ji jako matku talentových soutěží a mám tu čest být její součástí,“ reagoval Mareš na návrat pořadu.

Co nabídne první epizoda SuperStar 2026?

Diváci uvidí povedená i méně zdařilá vystoupení, silné životní příběhy a nečekaná setkání. O postup zabojuje například Karol Kotlár, kterého přijde podpořit bývalá finalistka Lucia Bikárová, nebo Marika známá ze slovenské reality show Růže pro nevěstu.

Emotivní chvíle přinese vystoupení Lary Šámšonové věnované jejímu nemocnému bratrovi, zatímco Viliam Bogdan překvapí porotce jejich vlastnoručně nakreslenými portréty.

Kdy byla naposledy SuperStar?

Poslední vysílanou řadu v roce 2021 vyhrál Adam Pavlovčin. Finálové večery moderovala zpěvačka Ewa Farna.

V porotě tehdy zasedli:

  • Paľo Habera: Je členem poroty od roku 2009, považuje se za stálici a přísného „kata“. I když je k soutěžícím nekompromisní, diváci oceňují jeho upřímnost a odbornost.
  • Leoš Mareš: Dlouholetý moderátor SuperStar zasedl do porotcovského křesla v 6. a 7. řadě (2020 a 2021). Jako porotce ukázal „čuch“ na talentované soutěžící.
  • Monika Bagárová: Poprvé se ujala role porotkyně roku 2020, 11 let poté, co soutěž sama absolvovala. Diváci ji oceňovali jako empatickou porotkyni, která se soutěžícími prožívala jejich emoce, přesto dokázala být i kritická.
  • Patricie Solaříková (Pagáčová): Jako jediná „nehudebnice“ v porotě zastává hlas lidu. Diváky si získala humorem.
  • Marián Čekovský: Talentovaný hudebník vnesl do porotcovské pětice humor a laskavost, a to i v kritice soutěžících.
Porota Česko Slovenské SuperStar 2020: Marián Čekovský, Patricie Pagáčová, Monika Bagárová, Paľo Habera a Leoš Mareš

Porota Česko Slovenské SuperStar 2020: Marián Čekovský, Patricie Pagáčová, Monika Bagárová, Paľo Habera a Leoš Mareš

Vítězové Superstar

Česko Slovenská SuperStar 2021: Adam Pavlovčin

Česko Slovenská SuperStar 2020: Barbora Piešová

Česko Slovenská SuperStar 2018: Tereza Mašková

Česko Slovenská SuperStar 2015: Emma Drobná

Česko Slovenská SuperStar 2013: Sabina Křováková

Česko Slovenská SuperStar 2011: Lukáš Adamec

Česko Slovenská SuperStar 2009: Martin Chodúr

Česko hledá SuperStar 2006: Zbyněk Drda

Česko hledá SuperStar 2005: Vlasta Horváth

Česko hledá SuperStar 2004: Aneta Langerová

Historie SuperStar

Soutěž odstartovala v roce 2004 pod názvem Česko hledá SuperStar. V roce 2009 se propojila se slovenskou verzí a vznikla Česko Slovenská SuperStar.

V porotě se v minulosti vystřídala řada výrazných osobností, například Ondřej Hejma, Ondřej Soukup, Dara Rolins či Ewa Farna.

V roce 2018 zasedli vedle Pavola Habery také Katarína Knechtová, Ben Cristovao a Matěj Ruppert.

Moderátorskou rolí prošli například Ondřej Brzobohatý, Laďka Něrgešová, Leoš Mareš či Jasmina Alagič.

Jaká jsou pravidla SuperStar?

Formát soutěže vznikl ve Velké Británii, jeho autorem je producent Simon Fuller. Princip zůstává dlouhodobě stejný: tisíce přihlášených projdou několika koly konkurzů, až zůstane přibližně čtyřicítka semifinalistů.

Do finále se probojuje dvanáct nejlepších. O jejich osudu už nerozhoduje jen porota, ale především diváci prostřednictvím SMS hlasování a telefonátů. Dva nejúspěšnější se utkají v superfinále, kdy se z neznámého talentu může stát nová hudební hvězda.

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