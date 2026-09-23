Kdy se vysílá SuperStar 2026?
Nové díly SuperStar 2026 vysílá TV Nova každou středu od 20:20. Na Oneplay jsou dostupné o 24 hodin dříve, tedy už v úterý. První díl měl televizní premiéru 2. září 2026.
Kde sledovat SuperStar 2026?
SuperStar 2026 běží v Česku na TV Nova a na Slovensku na TV Markíza. Epizody lze sledovat také online na platformě Oneplay, kde jsou dostupné i bonusové materiály ze zákulisí.
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Kdo je v porotě SuperStar 2026?
Z poroty minulé série zůstává pouze Pavol Habera, který je se soutěží spojený už od jejích začátků a dlouhodobě platí za nejpřísnějšího porotce.
Vedle něj v porotě usedla zpěvačka Ewa Farna, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin.
Pro Calina je účast v porotě premiérou: „Až jednou budu starý, chci si sestavit seznam věcí, které jsem v životě zažil. A myslím si, že být porotcem v SuperStar bude jedna z těch věcí, o kterých budu rád vyprávět svým vnoučatům.“
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Kdo moderuje SuperStar 2026?
Letošní řadou SuperStar provází Leoš Mareš, který v předchozí sérii zasedal v porotě. „Pro mě je SuperStar projekt, se kterým jsem úzce spjatý. Vnímám ji jako matku talentových soutěží a mám tu čest být její součástí,“ řekl Mareš při oznámení svého návratu do pořadu.
Kdy byla naposledy SuperStar?
Poslední vysílanou řadu v roce 2021 vyhrál Adam Pavlovčin. Finálové večery moderovala zpěvačka Ewa Farna.
V porotě tehdy zasedli:
- Paľo Habera: Je členem poroty od roku 2009, považuje se za stálici a přísného „kata“. I když je k soutěžícím nekompromisní, diváci oceňují jeho upřímnost a odbornost.
- Leoš Mareš: Dlouholetý moderátor SuperStar zasedl do porotcovského křesla v 6. a 7. řadě (2020 a 2021). Jako porotce ukázal „čuch“ na talentované soutěžící.
- Monika Bagárová: Poprvé se ujala role porotkyně roku 2020, 11 let poté, co soutěž sama absolvovala. Diváci ji oceňovali jako empatickou porotkyni, která se soutěžícími prožívala jejich emoce, přesto dokázala být i kritická.
- Patricie Solaříková (Pagáčová): Jako jediná „nehudebnice“ v porotě zastávala hlas lidu a diváky si získala humorem.
- Marián Čekovský: Talentovaný hudebník vnesl do porotcovské pětice humor a laskavost, a to i v kritice soutěžících.
Vítězové Superstar
Česko Slovenská SuperStar 2021: Adam Pavlovčin
Česko Slovenská SuperStar 2020: Barbora Piešová
Česko Slovenská SuperStar 2018: Tereza Mašková
Česko Slovenská SuperStar 2015: Emma Drobná
Česko Slovenská SuperStar 2013: Sabina Křováková
Česko Slovenská SuperStar 2011: Lukáš Adamec
Česko Slovenská SuperStar 2009: Martin Chodúr
Česko hledá SuperStar 2006: Zbyněk Drda
Česko hledá SuperStar 2005: Vlasta Horváth
Česko hledá SuperStar 2004: Aneta Langerová
Historie SuperStar
Soutěž odstartovala v roce 2004 pod názvem Česko hledá SuperStar. V roce 2009 se propojila se slovenskou verzí a vznikla Česko Slovenská SuperStar.
V porotě se v minulosti vystřídala řada výrazných osobností, například Ondřej Hejma, Ondřej Soukup, Dara Rolins či Ewa Farna.
V roce 2018 zasedli vedle Pavola Habery také Katarína Knechtová, Ben Cristovao a Matěj Ruppert.
Moderátorskou rolí prošli například Ondřej Brzobohatý, Laďka Něrgešová, Leoš Mareš či Jasmina Alagič.
Jaká jsou pravidla SuperStar?
V castingových kolech rozhoduje o soutěžících čtyřčlenná porota. Kdo získá alespoň tři hlasy „ano“, dostane se do Golden Roomu. Tam musí počkat na další rozhodnutí poroty, protože samotný vstup do místnosti postup nezaručuje.
Soutěžící, kterému řeknou „ano“ všichni čtyři porotci, může získat Golden Ticket. Ten mu zajistí přímý postup mezi nejlepších padesát bez čekání v Golden Roomu. Divoká karta naopak dává druhou šanci jednomu soutěžícímu, který se do Golden Roomu dostal, ale porota ho odtud dál neposlala. O jejím udělení rozhodne porota po skončení castingů.
Po castinzích následuje SuperVýběr TOP 50, semifinále a živá finálová kola. V úvodních fázích rozhoduje o postupu porota, později se zapojí diváci prostřednictvím hlasování v aplikaci SuperStar nebo pomocí SMS. O vítězi rozhodnou výhradně divácké hlasy. Vítěz či vítězka získá dva miliony korun.