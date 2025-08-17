Modeling jsem měla do šestnácti zakázaný, říká dcera Nicole Kidmanové

Sedmnáctiletá Sunday Rose, dcera herečky Nicole Kidmanové a zpěváka Keitha Urbana, se objevila na své první módní obálce. Je tváří srpnového čísla magazínu Nylon. Začínající modelka v rozhovoru promluvila o světě modelingu a o pravidlech, která jí doma nastavili rodiče.
Nicole Kidmanová a její dcera Sunday Rose Kidman Urbanová v Paříži (29....

Nicole Kidmanová a její dcera Sunday Rose Kidman Urbanová v Paříži (29. července 2024) | foto: Profimedia.cz

Sunday Rose Kidman Urbanová na módní přehlídce v Paříži (1. října 2024)
Sunday Rose Kidman Urbanová na přehlídce Miu Miu v Paříži (1. října 2024)
Rodina: Sunday Rose Kidman-Urbanová, Faith Margaret Kidman-Urbanová, Sybella...
Sunday Rose Kidman Urbanová v reklamě na hodinky Omega (2025)
„Byla dvě hlavní pravidla. První znělo, že do šestnácti let se nemůžu pouštět do žádné práce ve světě módy. A to druhé, že škola musí mít vždycky za každou cenu přednost, což jsem zpočátku nenáviděla, ale teď jsem vlastně ráda, že ta pravidla existují, protože mi pomáhají udržovat v životě správný přístup a priority,“ říká Sunday Rose.

Sunday Rose Kidman Urbanová a její maminka Nicole Kidmanová v Los Angeles (4. ledna 2025)

Do světa modelingu vstoupila ve svých šestnácti letech, kdy se v říjnu 2024 v Paříži prošla na módní show Miu Miu. Také letos v březnu předvedla modely této značky během pařížského fashion weeku.

V rozhovoru pro Nylon prozradila, že si často půjčuje oblečení z šatníku své matky Nicole Kidmanové. „Beru si všechno z máminy skříně. Někdy si z ní dělám legraci, že její šatna s oblečením je můj oblíbený obchod,“ žertovala Sunday Rose s tím, že není schopná jmenovat pouze jeden kousek, který si půjčuje nejčastěji.

Herečka s manželem Keithem Urbanem svou dceru v modelingové kariéře podporují. „Řekla jsem jí, že až jí bude šestnáct, může jít na přehlídku. Jednou už šla. To byla její první zkušenost a taky poslední. Říkala jsem: Ne, víc už ne. Je to neustálý boj mezi tím, něco jí dopřát a zároveň ji před vším chránit. Nechci ji brzdit, ale nechci ji ani nijak rozmazlovat,“ prohlásila ještě před nastartováním modelingové kariéry své dcery Nicole Kidmanová.

Dcera Kubelkové potvrdila rozchod s Mišíkem. Zpěvák je vídán s bývalkou Kazmy

Herečka sama částečně ví, jaký svět modelingu dokáže být. Více než deset let spolupracuje se značkou Omega, v červencové kampani zazářila i Sunday Rose. „Mít možnost jít ve stopách mé maminky právě s touto značkou je pro mě skutečně výjimečné. Omega je úžasná značka a byla součástí naší rodiny celý můj život,“ řekla mladá modelka v rozhovoru pro Tatler Asia Sunday.

Také muzikant Keith Urban dceru v modelingové kariéře podporuje. V rozhovoru pro magazín People řekl, že je na ni velmi pyšný. „Doufám, že jí dokážeme pomoct udržet si ve všem rovnováhu,“ dodal.

Kromě Sunday Rose mají Nicole Kidmanová a Keith Urban ještě mladší dceru Faith Margaret (14). Oscarová herečka má také dvě adoptivní děti z předchozího manželství s Tomem Cruisem: Isabellu (32) a Connora (30).

