Modeling jsem měla do šestnácti zakázaný, říká dcera Nicole Kidmanové

„Byla dvě hlavní pravidla. První znělo, že do šestnácti let se nemůžu pouštět do žádné práce ve světě módy. A to druhé, že škola musí mít vždycky za každou cenu přednost, což jsem zpočátku nenáviděla, ale teď jsem vlastně ráda, že ta pravidla existují, protože mi pomáhají udržovat v životě správný přístup a priority,“ říká Sunday Rose.
Do světa modelingu vstoupila ve svých šestnácti letech, kdy se v říjnu 2024 v Paříži prošla na módní show Miu Miu. Také letos v březnu předvedla modely této značky během pařížského fashion weeku.
V rozhovoru pro Nylon prozradila, že si často půjčuje oblečení z šatníku své matky Nicole Kidmanové. „Beru si všechno z máminy skříně. Někdy si z ní dělám legraci, že její šatna s oblečením je můj oblíbený obchod,“ žertovala Sunday Rose s tím, že není schopná jmenovat pouze jeden kousek, který si půjčuje nejčastěji.
Herečka s manželem Keithem Urbanem svou dceru v modelingové kariéře podporují. „Řekla jsem jí, že až jí bude šestnáct, může jít na přehlídku. Jednou už šla. To byla její první zkušenost a taky poslední. Říkala jsem: Ne, víc už ne. Je to neustálý boj mezi tím, něco jí dopřát a zároveň ji před vším chránit. Nechci ji brzdit, ale nechci ji ani nijak rozmazlovat,“ prohlásila ještě před nastartováním modelingové kariéry své dcery Nicole Kidmanová.
Herečka sama částečně ví, jaký svět modelingu dokáže být. Více než deset let spolupracuje se značkou Omega, v červencové kampani zazářila i Sunday Rose. „Mít možnost jít ve stopách mé maminky právě s touto značkou je pro mě skutečně výjimečné. Omega je úžasná značka a byla součástí naší rodiny celý můj život,“ řekla mladá modelka v rozhovoru pro Tatler Asia Sunday.
Také muzikant Keith Urban dceru v modelingové kariéře podporuje. V rozhovoru pro magazín People řekl, že je na ni velmi pyšný. „Doufám, že jí dokážeme pomoct udržet si ve všem rovnováhu,“ dodal.
Kromě Sunday Rose mají Nicole Kidmanová a Keith Urban ještě mladší dceru Faith Margaret (14). Oscarová herečka má také dvě adoptivní děti z předchozího manželství s Tomem Cruisem: Isabellu (32) a Connora (30).