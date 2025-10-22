„Slavnostní večeře u příležitosti 56. výročí narozenin sultána Muhammada V.,“ píše se u příspěvků na instagramovém profilu kelantského vedení, kde se sultánka z Prahy Núr Diana Petra Abdullah na fotkách a videích objevuje po boku svého manžela, bývalého vládce Malajsie a potomka tradičního královského rodu státu Kelantan.
Akce byla součástí oslav sultánových narozenin a doprovázela ji řada dalších ceremonií. Muhammad V. (celým jménem Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra), sultán severního státu Kelantan, se v prosinci 2016 jako 15. malajsijský král ujal úřadu a stal se tak jedním z nejmladších malajsijských konstitučních monarchů.
O dva roky později však abdikoval – trůnu se vzdal kvůli ženě. Vítězku soutěže krásy Miss Moskva 2015, Oksanu Vojevodinovou, si vzal v Malajsii v roce 2018 během muslimského obřadu. Druhou pompézní svatbu měli pak manželé v ruské metropoli. Krátce poté sultán modelku opustil a o rok později, po narození syna Lea, se sultán s bývalou miss rozvedl. Ruska se o rozvodu dozvěděla až z médií – Muhammad se s ní totiž rozvedl dle islámského práva šaría tím, že jen třikrát zopakoval slovo „talák“, neboli „zapuzuji tě“.
Oksana se synem poté okamžitě odletěla do Londýna, kde žije dodnes. Na instagramu používá i svoje druhé jméno Rihana, které přijala po povinném konvertování k islámu před svatbou se sultánem.
Současná malajsijská sultánka se narodila v roce 1988 v Praze jako Jana Jakoubková. Před svatbou se sultánem Muhammadem V. v roce 2010 konvertovala k islámu a přijala muslimské jméno Núr Diana Petra Abdullah.
V srpnu 2022 byla svým manželem povýšena a byla oficiálně prohlášena sultánkou malajsijského svazového státu Kelantan. Od té doby se objevuje při vybraných dvorských událostech a státních ceremoniích. Protože dominantním náboženstvím v Malajsii je islám, sultánčiny šaty musí při reprezentování země vždy sahat přinejmenším pod kolena a rukávy alespoň pod loket.
Malajsijský král abdikoval kvůli miss, pár měsíců po svatbě se rozvedl
Jako manželce sultána bylo Janě Jakoubkové po svatbě dovoleno používat čestnou předponu Če Puan (dáma) a oslovení Jang Berbahagia (Její milost). Od roku 2022 je pak oslovována Duli Jang Maha Mulia, tedy Její královská Výsost a používá před jménem také čestnou předponou „Sultana“, tedy Sultánka.
Jako sultánka z Kelantanu doprovází rodačka z Prahy často svého manžela na oficiálních i neoficiálních akcích a je patronkou mnoha společenských a charitativních organizací. Sultánské manželství zatím zůstává bez potomka a následnictví trůnu tak prozatím připadá vládcovu bratrovi. Ten po manželce také zalovil v evropských vodách, jeho žena je Švédka.
Zajímavostí je, že v říjnu 2024 pojmenovala britská Královská botanická společnost se sídlem ve Spojeném království na její počest dva speciální druhy orchidejí.
Sultán Muhammad V. nese plnou odpovědnost jako vrchní velitel malajsijských ozbrojených sil. Také drží plnou odpovědnost jako vrchní plukovník v Královském dělostřeleckého pluku, malajsijské armády a také se věnuje všem svým činnostem a slavnostních příležitostech.
V roce 2020 koupil malajsijský královský fond The Royal Invest Fund of Kelantan, založený sultánem Muhammadem V. Kelantanským, za 100 milionů korun zámek v jihočeském Protivíně. Příběh o rozsáhlé rekonstrukci zámku byl však jen pohádkou s nešťastným koncem. Poté, kdy MF DNES odhalila pozadí byznysu a to, že zámek měl podle úřadů sloužit pouze jako zástěrka, jak zlegalizovat sankční peníze, společnost zrušila objednávku luxusních dubových podlah s tím, že nemá na jejich zaplacení.
Malajsie je federativní konstituční monarchií v jihovýchodní Asii. Podle unikátního systému praktikovaného od roku 1957, kdy získala nezávislost na Velké Británii, volí jejího panovníka konference složená z devíti dědičných monarchů členských států a jejich guvernérů podle rotačního principu mezi sebou. Pravidlem je, aby se jednotliví nejvyšší představitelé střídali. Zvolený král má pětileté funkční období a jeho pravomoci jsou převážně ceremoniální.