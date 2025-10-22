Krásná sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Autor:
  14:28
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského zazářila rodačka z Prahy na slavnostní večeři pořádané u příležitosti sultánových 56. narozenin.
Sultánka malajsijského svazového státu Kelantan: Sultana Núr Diana Petra rozená...

Sultánka malajsijského svazového státu Kelantan: Sultana Núr Diana Petra rozená Jana Jakoubková z Prahy | foto: Tuan Zamzamie

Sultán Muhammad V. Kelantanský s manželkou Dianou Petrou.
Sultánka malajsijského svazového státu Kelantan Sultana Núr Diana Petra rozená...
Sultán Muhammad V. Kelantanský (uprostřed) s manželkou Dianou (říjen 2025)
Sultánka Núr Diana Petra (v růžovém) se objevila po boku manžela na slavnostní...
17 fotografií

„Slavnostní večeře u příležitosti 56. výročí narozenin sultána Muhammada V.,“ píše se u příspěvků na instagramovém profilu kelantského vedení, kde se sultánka z Prahy Núr Diana Petra Abdullah na fotkách a videích objevuje po boku svého manžela, bývalého vládce Malajsie a potomka tradičního královského rodu státu Kelantan.

Sultánka Núr Diana Petra (v růžovém) se objevila po boku manžela na slavnostní večeři k 56. narozeninám Sultána Muhammada V. Kelantanského. (říjen 2025)

Akce byla součástí oslav sultánových narozenin a doprovázela ji řada dalších ceremonií. Muhammad V. (celým jménem Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra), sultán severního státu Kelantan, se v prosinci 2016 jako 15. malajsijský král ujal úřadu a stal se tak jedním z nejmladších malajsijských konstitučních monarchů.

Sultánka malajsijského svazového státu Kelantan: Sultana Núr Diana Petra rozená Jana Jakoubková z Prahy
Sultán Muhammad V. Kelantanský s manželkou Dianou Petrou.
Sultánka malajsijského svazového státu Kelantan Sultana Núr Diana Petra rozená Jana Jakoubková
Sultán Muhammad V. Kelantanský (uprostřed) s manželkou Dianou (říjen 2025)
17 fotografií

O dva roky později však abdikoval – trůnu se vzdal kvůli ženě. Vítězku soutěže krásy Miss Moskva 2015, Oksanu Vojevodinovou, si vzal v Malajsii v roce 2018 během muslimského obřadu. Druhou pompézní svatbu měli pak manželé v ruské metropoli. Krátce poté sultán modelku opustil a o rok později, po narození syna Lea, se sultán s bývalou miss rozvedl. Ruska se o rozvodu dozvěděla až z médií – Muhammad se s ní totiž rozvedl dle islámského práva šaría tím, že jen třikrát zopakoval slovo „talák“, neboli „zapuzuji tě“.

Oksana se synem poté okamžitě odletěla do Londýna, kde žije dodnes. Na instagramu používá i svoje druhé jméno Rihana, které přijala po povinném konvertování k islámu před svatbou se sultánem.

Současná malajsijská sultánka se narodila v roce 1988 v Praze jako Jana Jakoubková. Před svatbou se sultánem Muhammadem V. v roce 2010 konvertovala k islámu a přijala muslimské jméno Núr Diana Petra Abdullah.

V srpnu 2022 byla svým manželem povýšena a byla oficiálně prohlášena sultánkou malajsijského svazového státu Kelantan. Od té doby se objevuje při vybraných dvorských událostech a státních ceremoniích. Protože dominantním náboženstvím v Malajsii je islám, sultánčiny šaty musí při reprezentování země vždy sahat přinejmenším pod kolena a rukávy alespoň pod loket.

Malajsijský král abdikoval kvůli miss, pár měsíců po svatbě se rozvedl

Jako manželce sultána bylo Janě Jakoubkové po svatbě dovoleno používat čestnou předponu Če Puan (dáma) a oslovení Jang Berbahagia (Její milost). Od roku 2022 je pak oslovována Duli Jang Maha Mulia, tedy Její královská Výsost a používá před jménem také čestnou předponou „Sultana“, tedy Sultánka.

Jako sultánka z Kelantanu doprovází rodačka z Prahy často svého manžela na oficiálních i neoficiálních akcích a je patronkou mnoha společenských a charitativních organizací. Sultánské manželství zatím zůstává bez potomka a následnictví trůnu tak prozatím připadá vládcovu bratrovi. Ten po manželce také zalovil v evropských vodách, jeho žena je Švédka.

Zajímavostí je, že v říjnu 2024 pojmenovala britská Královská botanická společnost se sídlem ve Spojeném království na její počest dva speciální druhy orchidejí.

Sultán Muhammad V. nese plnou odpovědnost jako vrchní velitel malajsijských ozbrojených sil. Také drží plnou odpovědnost jako vrchní plukovník v Královském dělostřeleckého pluku, malajsijské armády a také se věnuje všem svým činnostem a slavnostních příležitostech.

V roce 2020 koupil malajsijský královský fond The Royal Invest Fund of Kelantan, založený sultánem Muhammadem V. Kelantanským, za 100 milionů korun zámek v jihočeském Protivíně. Příběh o rozsáhlé rekonstrukci zámku byl však jen pohádkou s nešťastným koncem. Poté, kdy MF DNES odhalila pozadí byznysu a to, že zámek měl podle úřadů sloužit pouze jako zástěrka, jak zlegalizovat sankční peníze, společnost zrušila objednávku luxusních dubových podlah s tím, že nemá na jejich zaplacení.

Malajsie je federativní konstituční monarchií v jihovýchodní Asii. Podle unikátního systému praktikovaného od roku 1957, kdy získala nezávislost na Velké Británii, volí jejího panovníka konference složená z devíti dědičných monarchů členských států a jejich guvernérů podle rotačního principu mezi sebou. Pravidlem je, aby se jednotliví nejvyšší představitelé střídali. Zvolený král má pětileté funkční období a jeho pravomoci jsou převážně ceremoniální.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Krásná sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

22. října 2025  14:28

Matka ho měla v 11 letech. Byla postižená a zneužil ji příbuzný. Herec odhalil tajemství

Americký herec a zpěvák Terrell Carter (50) se rozpovídal o rodinném tajemství. Narodil se mentálně zaostalé a postižené jedenáctileté dívce. Jeho matka navíc otěhotněla po znásilnění starším...

22. října 2025  13:03

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

22. října 2025  11:19

Pure Model 2025 zná vítězku. Sedmnáctiletá Julie Gregorová porazila ženy i muže

Vítězkou soutěže pro začínající modely a modelky Pure Model 2025 je Julie Gregorová (17). „Musím říct, že jsem to upřímně nečekala, ale jsem moc ráda, moc vděčná. Popravdě nemám slov, jsem z toho...

22. října 2025  10:21

Jsem v šoku, reagovala Kardashianová na zájem lidí o kalhotky s ochlupením

Kim Kardashianová (44) v rámci své módní značky SKIMS představila kolekci kalhotek s umělým pubickým ochlupením. Sama byla překvapená, jak rychle se tato kuriózní novinka vyprodala.

22. října 2025  9:06

Martin Hranáč se oženil a LGBT komunita mu to podle něj dala „sežrat“

To je kariéra! Martin Hranáč vstupoval do natáčení komedie Dokonalý den jako představitel vedlejší role. Ta mu zůstala a nakonec byla ještě rozšířena. „Původně jsem tam měl říct jenom šest vět. Ale...

22. října 2025

První cigaretu jsem měla ve čtyřech letech, přiznala Valérie Zawadská

Herečka a dabérka Valérie Zawadská (67) je proslulá svým hlubokým hlasem. Vysoký dětský hlásek prý měla naposled asi ve dvou letech. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka totiž přiznala, že ve čtyřech letech...

22. října 2025

Možná se nenávist naplní a lidi jako Turek z politiky odstraní, říká mladý Motorista

Premium

Teprve ve třiadvaceti letech se stal Matěj Gregor poslancem. Jeho vášní je vzdělávání a v učitelství vidí svou budoucnost. Přesto doufá, že v politice zůstane i po čtyřech letech ve sněmovně. Rád by...

21. října 2025

Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Virginia Giuffreová, jedna z nejvýznamnějších postav v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, v pamětech popisuje své dřívější obavy, že zemře jako sexuální otrokyně v rukou vlivného...

21. října 2025  15:55

Když vám zavolají z Armani, prostě nemůžete říct ne, říká Daniela Peštová

Miláno, déšť a neplánované setkání se vzpomínkami. Daniela Peštová se v listopadovém vydání Harper’s Bazaar vrací do města, kde začínala svou modelingovou kariéru – a po třiceti letech znovu kráčí...

21. října 2025  15:01

Štístko se raduje, Poupěnka je těhotná. Slavná dvojice chystá od ledna překvapení

Hudební dvojice Štístko a Poupěnka oznámila radostnou novinu, která potěšila tisíce jejich fanoušků. „Broučkové a rodičové, kromě našeho nového filmu Zpívej s námi se zrodila i další novina!“ napsali...

21. října 2025  12:48

Exmanžel zpěvačky Sii chce měsíční výživné pět milionů. Zvykl si na luxus

Australská zpěvačka Sia čelí právnímu sporu s exmanželem Danielem Bernadem. Ten žádá u soudu, aby mu platila měsíční výživné ve výši 250 856 amerických dolarů, což je v přepočtu více než pět milionů...

21. října 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.