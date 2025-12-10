Luke Kokotek. Novou tváří seriálu Stranger Things je mladý herec s českými kořeny

Populární seriál Stranger Things už odvysílal čtyři epizody páté série a odhalil i novou tvář. Na obrazovkách se představil Luke Ellison Kokotek (11), který ztvárňuje mladší verzi hlavní postavy Willa Byerse. Mladý herec okamžitě zaujal fanoušky i média.
V prvních pěti minutách úvodní epizody se znovu seznamujeme s mladým Willem Byersem, kterého tentokrát hraje dětský herec Luke Kokotek.

Tvůrci seriálu využili technologii Weta FX, díky které jeho podoba dobře navazuje na vzhled Noaha Schnappa (21) z první série. Stejný postup zvolili již dříve při tvorbě mladší verze Eleven ve čtvrté sérii.

Ačkoli Kokotek v páté sérii Stranger Things nemá výrazně velkou roli, mezi fanoušky vzbudil velkou pozornost. Jde o herce na začátku kariéry, takže zatím nemá na kontě mnoho projektů, ale zájem o něj stále stoupá.

Luke Ellison Kokotek se narodil 4. února 2014 v Chattanooze ve státě Tennessee. Je nejmladší z pěti sourozenců a do filmového průmyslu vstoupil už v pěti letech, kdy si zahrál v seriálu The Righteous Gemstones. Na Instagramu sdílí, že miluje hraní videoher, jízdu na kole, ježdění na koloběžce a hoverboardu.

Kokotek si zahrál také ve filmech 115 Grains (2023), Scared to Death (2024) nebo As Perennial as the Grass (2024). Roli dostal i v seriálech Game of Heirs (2024) nebo Triplet Sons Regret (2025). Role mladého Willa ve Stranger Things 5 patří zatím mezi jeho největší a nejvýraznější.

