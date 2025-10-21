Štístko se raduje, Poupěnka je těhotná. Slavná dvojice chystá od ledna překvapení

Petra Škraňková
  12:48
Hudební dvojice Štístko a Poupěnka oznámila radostnou novinu, která potěšila tisíce jejich fanoušků. „Broučkové a rodičové, kromě našeho nového filmu Zpívej s námi se zrodila i další novina!“ napsali na svých sociálních sítích. „Naše Poupěnka totiž čeká miminko a my všichni máme velikou radost,“ uvedli.
Herecká dvojice Štístko a Poupěnka (Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová)

Herecká dvojice Štístko a Poupěnka (Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová) na vystoupení pro děti v roce 2021. | foto: ČTK

Víla Poupěnka Barbora Waschingerová oznámila v říjnu 2025 těhotenství.
Vyprodávají velké sály, na fotku s nimi se stojí dlouhé fronty, jejich videa mají na YouTube desítky milionů zhlédnutí. Dvojice Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová je hvězdou číslo jedna u dětského publika v Česku.

Nyní 31letá představitelka víly Poupěnky oznámila, že je těhotná. Vystupovat bude zřejmě do konce prosince a od ledna chystá dvojice pro diváky překvapení.

Jejich hity Jojojo, nenene, Vlk a kůzlátka nebo Čert a Káča dnes znají statisíce dětí. Dvojice se přitom poznala až díky tomuto projektu. „Na Slovensku působí Smejko a Tanculienka a stejná rodinná firma se rozhodla udělat něco podobného v Česku, protože tady nic takového nebylo. Přijeli sem, udělali konkurz a vybrali nás,“ popsala vznik Štístka a Poupěnky Waschingerová v rozhovoru pro MF DNES před pěti lety.

Oba mají k hudbě blízko. Zatímco představitelka Poupěnky studovala hudební gymnázium a její otec Tomáš Waschinger je bubeník, který stál u zrodu kapely Lucie, Štístko Lukáš absolvoval konzervatoř.

V civilním životě dvojici netvoří. Na fotce oznamující těhotenství je jen samotná Waschingerová, bez Kunze.

Za projektem stojí slovenský režisér Jaroslav Mottl, který si ověřil jeho úspěšnost na Slovensku dvojicí Smejko a Tanculienka. Mottl je i autorem všech písniček Štístka a Poupěnky.

