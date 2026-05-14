Zpěvák Sting trvá na svém. Potvrdil, že děti jeho bohatství nezdědí

Než se v roce 1985 vydal na sólovou dráhu, byl hlavním zpěvákem, skladatelem, a baskytaristou rockové skupiny sedmdesátých až osmdesátých let The Police. V současnosti je zároveň otcem šesti dětí, které dle svých slov s láskou podporuje, ale rozhodně jim nedopřává neomezené kapesné.
Už v minulosti otevřeně řekl, že až zemře, děti jeho obří majetek nezdědí. A když se jej v pořadu CBS News Sunday Morning reportér Mark Phillips nedávno zeptal, zda to stále platí, Sting to znovu potvrdil. „Všechny moje děti dostaly do vínku výjimečnou pracovní etiku. Může to být vrozené, a může to být i tím, že jim říkám, že pracovat musejí. Rodinné jmění utrácím já, platím jim z něj vzdělání. A to, jak se uživí, už je na nich,“ prohlásil.
„Není na tom nic krutého,“ pokračuje čtyřiasedmdesátiletý zpěvák. „Spíš jim tím naopak prokazuji laskavost a důvěru v to, že si dokážou poradit po svém. Moje děti přeci nejsou žádná ořezávátka.“
Mark Phillips chtěl poté vědět, zda mu děti tento postoj někdy nevyčetly, nebo zda po něm nechtěly víc peněz. Na to však Sting odvětil, že přinejmenším do očí mu žádné z nich nic takového neřeklo.
O tom, že se z jeho jmění nestane dědictví, ostatně měl jasno už před více než deseti lety. „Rozhodně jim nehodlám nechat nějaké svěřenecké fondy, které by jim umožnily nemuset se o nic starat. Všechny moje děti to vědí a téměř nic ode mne nežádají, čehož si na nich velice vážím a respektuji. Chtějí zkrátka uspět vlastními silami,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Mail on Sunday z roku 2014.
V letech 1976-1984 byl zpěvák ženatý s herečkou Frances Tomeltyovou, s níž má syna Joea (49) a dceru Fuchsii (44). V srpnu 1992 se pak oženil s dlouholetou partnerkou Trudie Stylerovou, s níž přivedl na svět syny Mickeyho (42), Jakea (40), Eliota (35) a Giacoma (30).
„Moje děti jsou nesmírně samostatné. Nehrozí, že by jen tak nečinně čekaly na kapesné, a já bych je ani nikdy nechtěl připravit o to životní dobrodružství toho, když se člověk musí uživit na vlastní pěst,“ vysvětluje rodák z Newcastle upon Tyne. „Je to úžasné a zároveň i těžké. Nic jsem jim nenasliboval. V nouzi bych jim samozřejmě pomohl, ale oni ode mě nic nečekají – jsou prostě nezávislí.“