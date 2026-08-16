Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Baldwin opustil Hollywood a stal se knězem. Nechtěl jsem být druhý Tom Cruise, říká

Autor:
  15:00
Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin

Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin | foto: Profimedia.cz

Stephen Baldwin (6. ledna 2013)
Josh Charles, Lara Flynn Boyle a Stephen Baldwin ve filmu Švédská trojka (1994)
Stephen Baldwin a jeho dcera Hailey Bieberová
Stephen Baldwin (29. března 2013)
28 fotografií
Koncem devadesátých let měl Stephen Baldwin (60), mladší bratr slavnějšího Aleca (68), v Hollywoodu vcelku nadějně našlápnutou kariéru. V roce 2001 se však naplno začal věnovat náboženské práci a dnes se živí jako producent filmů s křesťanskou tématikou.

Když v roce 1995 vyšlo kriminální drama Obvyklí podezřelí, kde měl Stephen Baldwin hlavní roli, zdálo se, že v hollywoodském úspěchu mu už nic nebrání. „Asi jsem mohl usilovat o to, abych se stal velkou hvězdou,“ říká dnes šedesátiletý Baldwin v rozhovoru pro magazín People. „Ale to bych nebyl já. Nechtěl jsem se stát druhým Tomem Cruisem.“

Další známější role měl v komediálních filmech Flintstoneovi a Bio-dóm, přičemž zvláště na druhý jmenovaný – kde mu sekundoval herecký kolega Pauly Shore – vzpomíná s oblibou. „Zbožňuju ten film. Měl jsem velkou slabost pro Paulyho a jeho smysl pro humor, u filmů jako Vojna není kojná nebo Zeťák jsem v kině smíchy padal ze židle,“ komentuje to Baldwin.

Josh Charles, Lara Flynn Boyle a Stephen Baldwin ve filmu Švédská trojka (1994)

Jeho bratr Alec jej však varoval, že by si touto střelenou komedií mohl poškodit kariéru. „Řekl mi: Jmenuje se to Bio-dóm a je to o tom, že s Paulym Shorem uvízneš někde v biosféře. To zní jako možná ta největší chyba, jakou můžeš udělat,“ směje se Stephen.

Svou kariéru v Hollywoodu však nakonec ukončil především z vlastní vůle. V roce 1989 přestal s drogami, o rok později se oženil a v roce 2001 nabyl dojmu, že jeho posláním je kázat z Bible a přivádět k víře mladé lidi.

Přispělo k tomu i setkání s brazilskou hospodyní Augustou. Ta mladému páru jednoho dne sdělila, že podle jejího prorockého vidění by se oba měli stát křesťany a věnovat se kazatelské službě. „Když se narodila naše dcera Alaia, moje žena Augustu najala na výpomoc. Ta neuměla anglicky, takže komunikovala jen v portugalštině s manželkou, která je Brazilka,“ přibližuje Baldwin.

Stephen Baldwin a jeho dcera Hailey Bieberová

„Jednoho dne manželce řekla, že skutečným důvodem jejího příchodu je to, že ji navštívil Bůh a povolává nás k opětovnému křtu a kazatelství,“ pokračuje. Stephen byl sice zpočátku skeptický, nicméně po narození druhé dcery se s rodinou odstěhoval do New Yorku a skutečně začal navštěvovat evangelické akce.

O víře zde mohl mluvit i se svou sestrou Beth, která se také rozhodla pro návrat ke křesťanství, nebo s gospelovými hudebníky včetně Kirka Franklina, kterého Stephen dlouhodobě obdivoval. Zlomovým bodem se mu nakonec stal evangelický festival ve Fort Lauderdale, kde se setkal se zdejší skateboardovou komunitou.

„Měli tam na pláži skatepark z písku a překližky. A tam vám takhle přijde ten cool, potetovaný, piercingem propíchaný skateboardista, přestane jezdit, vezme mikrofon a začne kázat evangelia. A rázem ho poslouchá třeba pět tisíc dalších, protože vzbudil jejich zájem,“ líčí Baldwin. „Došlo mi, že tohle je moje poslání.“

Stephen Baldwin

Jeho příštím dílem se proto stalo skate video Livin It, na němž spolupracoval s Kevinem Palau a které kombinuje punk-rock s křesťanským podtextem. „Za první půlrok jsme rozšířili na 10 tisíc kopií. A pak nám zavolali z jednoho většího sboru, co by je to stálo, kdybychom jim ty skatery z videa přivedli naživo. Tehdy jsem opustil Hollywood,“ říká Baldwin se zjevným přesvědčením, že šlo o správné rozhodnutí. „Objel jsem takhle za čtyři roky 125 sborů. Ježíš a Duch svatý mě fascinují.“

Změna kariéry jej samozřejmě stála i určité nesnáze. V roce 2013 byl například obviněn z daňového úniku, který musel později doplatit, a mnozí nejen v Hollywoodu jej všeobecně začali považovat za podivína. „Asi jsem moc divný i na ně,“ říká k tomu Baldwin. V obou volebních obdobích otevřeně podporoval Donalda Trumpa, přestože zároveň říká, že se politiky straní.

Justin Bieber a Hailey Bieberová na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Tvrdí, že na sociálních sítích je pro něj důležitější šířit víru, a že rozhodně netouží po někdejší slávě v záři reflektorů. „Dělal jsem na stovce filmů, vydělal jsem si víc, než bych kdy čekal, a mám za ženu tu nejvíc sexy ženskou, jakou jsem kdy potkal,“ říká na adresu své manželky Kennyi. S Hollywoodem jej tak aktuálně pojí jen podcast One Bad Movie, kam si Baldwin zve různé herce k debatám o tom, jaký nejhorší film natáčeli nebo co nejhoršího při své práci zažili.

Baldwin je v současnosti již dědečkem – mezi jeho vnoučata patří například dvouletý Jack, jehož rodiči jsou jeho dcera Hailey a zpěvák Justin Bieber. Křesťanské produkci se nicméně věnuje i nadále. „Lidé mi posílají zprávy o tom, že je moje dílo oslovilo, a to je to hlavní. Jsem rád za to, kde v současnosti jsem, a cítím se požehnaně. Věřím, že to nejlepší teprve přijde,“ říká nadšeně. „Mám skvělý život, a to je mi teprve šedesát. Tak jen čekám, kde se otevřou další dveře, kterými budu moci projít.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Kardashianová provokuje v bikinách. Jsem díky ní šťastnější, říká Lewis Hamilton

Kim Kardashianová a Lewis Hamilton spolu pózují v autě. (srpen 2026)

Lewis Hamilton (41) nechal fanoušky nahlédnout do svého soukromí. Jednačtyřicetiletý pilot Ferrari zveřejnil několik společných fotografií s Kim Kardashianovou (45), se kterou od letošního roku tvoří...

Baldwin opustil Hollywood a stal se knězem. Nechtěl jsem být druhý Tom Cruise, říká

Billy Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin a Daniel Baldwin

Koncem devadesátých let měl Stephen Baldwin (60), mladší bratr slavnějšího Aleca (68), v Hollywoodu vcelku nadějně našlápnutou kariéru. V roce 2001 se však naplno začal věnovat náboženské práci a...

16. srpna 2026

Nikdy se počtvrté nevdám, ani nemůžu, přiznává Veronika Žilková

Veronika Žilková a Ivan Hubač (27. září 2025)

Již delší dobu tvoří pár se scenáristou Ivanem Hubačem (73). Přestože se jim spolu dobře, herečka Veronika Žilková (64) žádnou veselku rozhodně neplánuje. Fanouškům na sociálních sítích vysvětlila,...

16. srpna 2026  13:36

Šokovaly ji neoholené nohy i obchody. Kvůli lásce však Chantal Poullain v Česku zůstala

Premium
Optimismus, šarm a hluboký hlas. Chantal Poullain je zkrátka nezaměnitelná.

Člověk nestárne časem, ale až ve chvíli, kdy přestane být zvědavý, říká rodačka z Marseille Chantal Poullain. A protože stále ráda objevuje nové věci, sedmdesátku by jí hádal málokdo. Naučte se žít v...

16. srpna 2026

David Prachař a Sarah Haváčová se vzali. Prozradil to slavný jazzman

David Prachař a Sarah Haváčová

Herec David Prachař (67) a jeho kolegyně Sarah Haváčová (35) se vzali. Na sociálních sítích to prozradil jazzman a pianista Emil Viklický (77), který jim zahrál na svatbě.

16. srpna 2026  10:31

Martha Stewartová oslavila 85. Nenechám si udělat prsa, boky či zadek, říká

Martha Stewartová v civilu a na obálce plavkového speciálu magazínu Sports...

Americká podnikatelka a novinářka Martha Stewartová je v USA doslova pojem a nejen mezi bydlenkami. Napsala knihy pro ženy nejen o vaření, či péči o domácnost. Založila časopis a v obchodní oblasti...

16. srpna 2026  10:13

Bruce Willis bojující s demencí výjimečně ve společnosti. Byl na svatbě dcery

Bruce Willis a jeho dcera Tallulah (2021)

Dcera Demi Moore a Bruce Willise Tallulah (32) se před pár dny vdala. Vzala si hudebníka Justina Aceeho. Fanoušci spekulovali, jestli byl na veselce i otec nevěsty, který trpí frontotemporální...

16. srpna 2026  9:06

Manžel tvrdí, že vykrádám naši domácnost, říká Lucie Polišenská

Lucie Polišenská

První, s kým se na party televize Prima Lucie Polišenská zapovídala, byl Vojtěch Kotek, který se dal na farmaření. „Ptala jsem se, jak mu to jde. A protože má farmu nedaleko nás, tak jsem mu říkala,...

16. srpna 2026

Russell Crowe zhubl 25 kilo. Po šedesátce vypadá opět téměř jako Gladiátor

Russell Crowe a jkeho syn Tennyson (červenec 2026)

Herec Russell Crowe (62) překvapil fanoušky výraznou proměnou. Ukázal fotku z posilovny, na které pózuje po boku hvězdy wrestlingu Drewa McIntyrea. „Gladiátor je zpátky,“ reagoval jeden z fanoušků....

16. srpna 2026

Hynek Čermák ukázal fotky ze svatby. Novomanželům přeje řada známých tváří

Veronika Šmídová a Hynek Čermák na cenách Český lev (14. března 2026)

V pátek Hynek Čermák (53) na sociálních sítích ukázal video ze svatby s Veronikou Šmídovou (27). Herec a vojačka pózovali v Jevanech před chatou Švýcar patřící Lesům ČZU. Novomanželé pak ukázali i...

15. srpna 2026  17:27

Chtěl jsem spát v rakvi, vlak mi projel u obličeje. Herec Vondráček o tátovi i smrti

Premium
Vojtěch Vondráček

Říká o sobě, že má občas pocit, že žije na jiné planetě. Tak nějak do toho zapadá, že na úvod rozhovoru na dálku pozdraví svoji oblíbenou hvězdu Billie Eilish. Herec Vojtěch Vondráček je kvůli...

15. srpna 2026  15:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Brosnan s chotí oslavili stříbrnou svatbu. Jejich láska začala po tragické ztrátě

Keely Shaye Smithová a Pierce Brosnan v New Yorku (22. dubna 2004)

Herec Pierce Brosnan a Keely Shaye Smithová slaví 25. výročí svatby. Jejich vztah dodnes patří k nejstabilnějším hollywoodským manželstvím. Poznali se v roce 1994 v Mexiku, tři roky po smrti...

15. srpna 2026  13:30

Zatraceně sexy. Herečka Halle Berry oslavila 60. Kašlu na to, vzkázala

Halle Berry (14. srpna 2026)

Halle Berry oslavila 14. srpna šedesáté narozeniny. Z příchodu další životní dekády však obavy nemá. Naopak říká, že se jako herečka, podnikatelka i žena nachází ve výjimečném období. Na sociálních...

15. srpna 2026  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×