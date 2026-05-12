Já můžu mluvit o Romech, vypadám jako jejich ambasador, říká Robin Ferro

Autor:
Do jubilejního dílu pořadu 7 pádů Honzy Dědka pozval moderátor herce Štěpána Kozuba a Robina Ferra. Produkce je předem varovala, aby se ovládali, protože jsou pověstní svým drsným humorem. Marně. Došlo na vtipy o Romech i na historku o tom, jak si Ferro spletl masážní salon.

„Nám volala produkce, hlavně ať se ovládáme. Takže vůbec nevím, co tu dneska budeme dělat,“ pronesl Štěpán Kozub na úvod. Robin Ferro začal hned historkou o Romech z Ostravy. „Když jsi z Ostravy, tak si o nich musíš vykládat. Navíc já o nich můžu mluvit, protože vypadám jako jejich ambasador,“ vysvětlil.

„Pamatuju si, jak jsem byl v hospodě po představení a dával jsem si pivo, tam se hádali dva Romové a jeden říká tomu druhému: ‚Já mám pravdu! Protože já věřím tomu, co ty říkáš‘,“ pobavil publikum Ferro.

Robin Ferro a Štěpán Kozub v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Štěpán Kozub a Robin Ferro v pořadu 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka (31. prosince 2021)
16 fotografií

S Kozubem se seznámil už v dětství. „My jsme se s Robinem potkali na recitační soutěži, to nám bylo asi třináct let. A ještě jsme vůbec nevěděli, že spolu budeme studovat na konzervatoři a že první muž, kterého po svém otci uvidím celkově, bude on. Tedy když nepočítám svého dědu, ale to byl spíš omyl,“ popsal Kozub.

Nejvíc je spojuje drsný humor. Stihli na sebe prásknout, jak Robin v patnácti letech požádal bezzubou šlapku o orální sex nebo jak si chtěl dopřát speciální masáž lávovými kameny. „Když jsem byl v divadle loutek, tak mě začala bolet záda, protože je to těžká profese. Jak jsi neustále v předklonu, tak tě to bolí. Řekl jsem si, že potřebuju masáž, jenže jsem nikdy do té doby na masáži nebyl. Tak jsem si našel na webovkách, že naproti divadlu jsou masáže Alexandria a že tam provádí tzv. nuru masáž za 4,5 tisíce korun. Říkám si: ‚Jasně, zaplatím to, to bude ta masáž lávovými kameny‘,“ popsal Ferro.

Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

„Za 4 a půl tisíce? To někdo rozebral pyramidu v Egyptě?“ komentoval to Kozub.

„Tak jsem tam po zkoušce šel a jakmile jsem otevřel dveře, tak jsem pochopil, že to nebude normální masážní salon, protože stěny byly růžové a na nich neonové nápisy. Otevřela mi paní v korzetu a tangách, která se mi představila jako Amanda a jakmile mi otevřela a uviděla, tak řekla: ‚Jaj, Frodo Pytlík přichází‘,“ dodal Ferro.

11. května 2026

