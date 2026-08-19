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Kozub parodoval Neckáře. Zpěvákův fanklub zuří a žádá omluvu, lidé mluví o hanbě

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  15:38
Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27. března 2026) | foto: ČTK

Václav Neckář na Keltské noci (15. srpna 2026)
Václav Neckář, Štěpán Kozub si z něj utahuje během svého vystoupení
Václav Neckář, Štěpán Kozub - reakce na to, jak si komik z Neckáře utahuje
Václav Neckář, Štěpán Kozub - reakce na to, jak si komik z Neckáře utahuje
64 fotografií
Štěpán Kozub (30) parodoval během jednoho ze svých vystoupení Václava Neckáře (82) a jeho zpěv písně Půlnoční. Záznam, který se následně objevil na Instagramu, vyvolal ostré reakce. Lidé v komentářích mluví o překročení hranice, nevkusu i zesměšňování nemocného člověka. Rozhořčený je také Fanklub Václava Neckáře, který po Kozubovi žádá omluvu a zmiňuje možnost právních kroků.

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Štěpán Kozub ve vystoupení napodoboval Neckářův způsob zpěvu a mluvy, který je spojený s následky zpěvákovy prodělané mozkové mrtvice. Právě to je podle kritiků na celé věci nejproblematičtější. Václav Neckář prodělal v roce 2002 vážnou mozkovou mrtvici a po roční rekonvalescenci se vrátil na scénu. V roce 2011 pak nazpíval s kapelou Umakart píseň Půlnoční pro film Alois Nebel, která se stala jedním z jeho nejznámějších pozdějších hitů.

Video s Kozubovým vystoupením začalo kolovat na sociálních sítích a pod příspěvkem se objevila řada kritických reakcí. Některým lidem vadí samotná forma parodie, jiní upozorňují právě na Neckářův zdravotní stav. V komentářích se objevují názory, že podobný humor je „za hranou“, „sprostý a ubohý“ nebo že jde o „nechutné zesměšňování“ člověka, který si prošel vážnou nemocí s velmi vážnými následky.

uchytil_petr

Tohle je brutální zábava!

#stepankozub #vaclavneckar #humor #zabava #cz

23. července 2026 v 17:29, příspěvek archivován: 19. srpna 2026 v 14:52
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Nejvýrazněji se proti vystoupení ohradil Fanklub Václava Neckáře. Ten připomněl, že i humor by podle něj měl mít své hranice a že tou základní by měla být úcta k člověku, který prodělal závažné onemocnění. Fanklub vyzval Kozuba k omluvě a podle zveřejněného vyjádření zvažuje také právní kroky.

Nejde přitom o první případ, kdy se Kozubův humor pohybuje na hranici, která část publika rozděluje. Tentokrát však kritici upozorňují na konkrétní okolnost: terčem jeho parodie se stal člověk, který prodělal vážnou mozkovou příhodu a jejíž následky jsou v jeho projevu stále patrné.

Václav Neckář přitom i po zdravotních komplikacích pokračoval v kariéře a vrátil se na koncertní pódia. Právě Půlnoční z roku 2011 znamenala významný moment jeho návratu. Skladba vznikla jako titulní píseň k filmu Alois Nebel a výrazně oslovila i mladší generaci posluchačů.

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Na kritiku, která se po zveřejnění videa zvedla, Štěpán Kozub zatím veřejně nereagoval.

Kritika je o to výraznější, že Kozub sám v minulosti otevřeně mluvil o tom, jak těžké pro něj bylo dětství, kdy byl kvůli svému vzhledu na základní škole šikanovaný staršími spolužáky. V pořadu České televize 13. komnata vzpomínal, že se tehdy začal uzavírat do sebe a uchýlil se do světa fantazie. Právě humor a schopnost rozesmát ostatní se pro něj podle jeho slov staly obranným mechanismem.

Zatímco jedni jeho vystoupení hájí jako nadsázku, pro mnohé už jde o hranici, která se překročit neměla. Vzhledem k tomu, že Kozub sám v minulosti otevřeně hovořil o vlastní zkušenosti se šikanou, vyvolává jeho vystoupení u části veřejnosti ještě větší rozpaky.

Prohlášení fanklubu Václava Neckáře

„Vážený pane Kozube, fanklub Václava Neckáře si váží každého, kdo přináší humor v dnešní ne vždy veselé době. Nesdílí však vaše přesvědčení, že neexistují žádné jeho mantinely. Mantinelem humoru v civilizované společnosti by vám měla být úcta k člověku, který prodělal závažné onemocnění, jež mnohé připraví nejen o humor, ale i o řečové schopnosti navždy.“

„Způsobem, jakým bojoval s následky své nemoci, Vašek inspiroval mnohé další těžce nemocné pacienty a jejich blízké. Nakonec nemoc porazil úctyhodným způsobem, který vy, ve své bezohlednosti a omezenosti, zesměšňujete.“

„Upozorňujeme vás však i na to, že právní řád civilizované společnosti předpokládá zcela konkrétní mantinely humoru. Jsou jimi ochrana lidské cti a důstojnosti vtělená do ustanovení občanského práva. V současné době tedy zvažujeme i právní kroky, jimiž bychom tyto hodnoty opět prosadili. (Nejen) s ohledem na to vás vyzýváme, abyste přehodnotil svá dosavadní vyjádření a za nevhodný způsob „zábavy“ na úkor Václava Neckáře se omluvil.“

ANKETA: Je podle vás Kozubovo vystoupení za hranou?

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