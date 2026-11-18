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Kozub parodoval Neckáře. Zpěvákův fanklub zuří a žádá omluvu, lidé mluví o hanbě
„Můžu se zeptat na vaši profesi? Učitelka? A jéje. Základní, nebo střední?“ ptá se při svém vystoupení Kozub jedné dámy v publiku. Když mu odpoví, že učí na základní speciální škole, řekne Kozub: „Aha, speciální. Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma... Řeknete to vy, nebo já? S degenama děláte, jo?“
Video si vysloužilo tisíce lajků, ale také ostrou kritiku, zvlášť od maminek. „Za ty roky jsem se setkala s různými reakcemi a mnohokrát slyšela označení degeni. Není to vtipné a ti, co mají potřebu tohle říkat, by se nad sebou měli zamyslet,“ řekla k videu Mahulena Bočanová, jejíž dcera má těžší formu autismu.
Ještě víc se rozčílila Nikol Leitgeb, která k tomu natočila několik videí. „Pouštím si to pořád dokola, jestli nechytnu ten vtip, stejně jako těch 11 tisíc lidí, kteří dali reelu lajk. A ne, furt nic. Myslím na ty rodiče speciálních dětí, kteří si to pustí. Nebo kteří zaplatí lístek na tuhle show,“ uvedla Leitgeb.
„Čím víc o tom přemýšlím, tím jsem víc naštvaná. Už jste někdy potkali takovou rodinu se speciálními potřebami Víte, co oni řeší denně? Z nich si budete dělat srandu? Budete nadávat děcku? Pojeďte se mnou někam na sbírku a řekněte lidem to slovo. Přijde vám to vtipné? A ještě vyděláváte peníze takovou show,“ prohlásila.
„Kdybyste, Štěpáne, tápal, jak se chovat k těmto dětem a jak jim říkat a neříkat, tak se zeptejte mých dětí. Ty už to vědí dávno a nikdy by takové slovo nevypustily z pusy. Mají to úplně jinak, ani by o nikom neřekly, že je třeba postižený. Říkají, že to jsou speciální děti, chovají se k nim stejně jako k ostatním, nejsou pro ně víc ani míň. Třeba by vám tu filozofii mohly předat. To, co předáváte vy, je strašné,“ doporučila Kozubovi.
Ozvala se i Tamara Klusová: „Tyhle ‚humory‘ mě dovádějí do myšlenky, kde je ta hranice vtipnosti a kdy je to prostě jenom ubohý. Mám kolem sebe tolik dětí s výzvami, nejrůznějšími jinakostmi, a už tak mají problém s přijetím a pocitem rovnocennosti. A pak jsou tu tito komici a páni s milionovými počty followers, kteří si myslí, že oslovovat děti ze speciální školy degenama je legrační. Ne, není. Je to ubohý.“
Klusová navíc upozornila, že svým vyjádřením postupovala přesně podle pokynů Štěpána Kozuba. „Víš, co je na šikaně nejhorší? Že kolem často stojí hodně lidí a dělají, že se nic neděje. Nebuď jako každý. Když někoho ponižují, ozvi se,“ vyzývá sám Kozub ve videu, které natočil pro platformu OneSafety.cz, jež se zasazuje o bezpečné Česko pro děti.