„Když jsem byl v pubertě a hledal jsem se, měl jsem erotické pnutí. Bylo mi třináct. Našla mě maminka v obýváku zaraženého mezi gaučem,“ prozradil Kozub.

„Kamarád mi dal takovou tu umělou vagínu a řekl mi, že když si to nahřeju v mikrovlnce, je to úplně top. Dal jsem mikrovlnku na tři minuty na rozmrazování. Pak jsem si to vytáhl a šup. Bylo mi to blbé, světlo odpoledne. Zatáhl jsem rolety, dal jsem si to mezi gauč, pak flirtovačka a v tu chvíli mamka přišla z práce,“ prozradil herec svůj největší sexuální trapas a ujistil Michala Suchánka, kterého trápí zamoření světa plasty, že nebyla na jedno použití.

V té době nevypadal Štěpán Kozub jako teď. Byl při těle a nechtěl se kvůli tomu svléknout před spolužačkami. „Když jsme měli v šesté třídě povinné plavání, já jsem měl v té době 130 kg závodní váhu. Měl jsem větší prsa než půlka třídy i než paní učitelka,“ vysvětlil.

Hledal výmluvy, jak se plavání vyhnout. „Protože jsem věděl, že když taťka chtěl jít s mamkou na bazén a ona mu řekla, že nemůže, protože má měsíčky… Nevěděl jsem, co to je, ale věděl jsem, že to funguje. Mamka měla zaklínadlo, po kterém nemusela do vody. Takže když paní učitelka řekla, ať jdu do vody, řekl jsem jí, že mám měsíčky,“ popsal Kozub.