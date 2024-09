Práce je hodně, ale s dcerou se snažím trávit co nejvíce času, říká Štěpán Kozub

Na červenou pohovku v Show Jana Krause usedl osobitý herec a muzikant Štěpán Kozub, kterému nedávno vyšla autobiografická kniha s názvem Klaun se zamáčknutou slzou. „To jsem nenapsal úplně já,“ uvádí na pravou míru umělec. „Byl jsem osloven, jestli by o mně mohli napsat knížku.“

Také vyvrací spekulace o svém vážném zdravotním stavu: „Měl jsem zánět na plicích. Jsem od dětství astmatik, takže s tím od dětství trochu bojuju. A chytil jsem takový plicní záchvat a pak mě odvezla sanitka,“ popisuje s tím, že v nemocnici ho přijal doktor Menšík, což mu evokovalo jakési herecké nebe.

„Tak jsem si říkal, á, už jdou pro mne, už je to tady! Švihli mi do ramene kortikoidy a doktor povídá, je mi to takové trapné, pane Kozube, vím, že nemůžete dýchat, ale řekněte vtip! Tak jsem tam v sanitce poslal dva fóry, on mi dal kortikoidy a bylo to dobrý,“ směje se.

Štěpán Kozub je nejen v Ostravě, kde žije, známý tím, že zde založil Comedy Club. „Asi pět let jsem o tom přemýšlel, nikomu jsem to moc neříkal. A pak jsem si řekl, teď už bych to jako otevřel, ale zase se mi moc nechce někde si na to půjčovat peníze. Tak jsem si počkal, až je vydělám, a teď jsem je do toho zainvestoval,“ vysvětluje bavič a dodává, že má tým lidí, kteří podnik provozují, a on ho jen zpovzdálí kontroluje a vystupuje v něm.

Ve soukromí si pak velice cení samoty a klidu, a tak bydlí v domku na kraji města. „Dokonce jsem udělal takovou tu českou věc, že jsem si postavil bazén,“ poznamenává spokojeně. „Takže tam skáču do té vody a cítím se trochu jako u moře. Občas tam dám pro pocit i trochu soli.“

Celkově však prý sám pro sebe a svůj privátní život moc času nemá. „Teď už moc ne. Ale mám dcerku, a s tou se snažím být co nejvíc to jde. Práce je hodně. Například ta knížka zabrala spoustu času. A do toho koncerty a klub. Ale baví mě to. Já to dělám rád,“ dodává Štěpán Kozub.