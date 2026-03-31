Kozub si pořídil své první rolexky. Ocenili to Rytmus, Ornella, Polívka i Vémola

Herec, komik a muzikant Štěpán Kozub oslavil před pár dny své 30. narozeniny a udělal si radost, která nezůstala bez odezvy. Na Instagramu se pochlubil luxusním kouskem, svými prvními hodinkami značky Rolex. Okamžitě rozpoutal lavinu reakcí.
Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27. března 2026) | foto: ČTK

„Udělal jsem si radost! Moje první ROLEXY. Elegance, kvalita, radost,“ napsal Štěpán Kozub k fotce na Instagramu, která během krátké doby nasbírala tisíce lajků i komentářů.

stepankozub_official

Udělal jsem si radost! Moje první ROLEXY. Elegance, kvalita, radost. Tak se jen trošku chlubím no…takže klid o nic nejde

29. března 2026 v 14:18, příspěvek archivován: 31. března 2026 v 8:27
Fanoušci mu k luxusním hodinkám gratulují, největší pozornost však na sebe jako obvykle strhly reakce známých osobností.

V komentářích se objevil například slovenský raper Rytmus (“Kokooo uauauau“), Ornella Koktová (“Krásný jsou, moc přeju!“), Karlos Vémola (“Vkus mám stejný“), Vladimír Polívka (“Zasloužený“), Jaro Slávik, Diana Mórová a další.

Štěpán Kozub oslavil před pár dny třicetiny. Za poměrně krátkou dobu stihl to, co jiní nezvládnou za celou kariéru – z regionálního herce se stal celostátním fenoménem, který dvakrát po sobě vyprodal největší halu v zemi.

O jeho práci je slyšet téměř neustále, své soukromí si však herec a komik pečlivě chrání a dává do něj nahlédnout jen výjimečně. V roce 2023 překvapil, když oznámil, že se po čtyřech letech manželství rozvedl se svou ženou, tanečnicí Barborou Drulákovou. Seznámili se během studia na konzervatoři, mají pětiletou dceru Anežku.

Momentálně tvoří Kozub pár s Barbarou Kanyzovou. Jsou spolu už delší dobu, ostravská zpěvačka a skladatelka vztah potvrdila na sociálních sítích letos v únoru. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27. března 2026)
Poprvé na sebe upozornil během pandemie covidu, kdy se svými ostravskými souputníky natočil internetový seriál sKORO NA mizině. O tom, že vedle mnohdy absurdní komiky zvládá i charakterní herectví, Štěpán Kozub (29) přesvědčil o dva roky později strhujícím výkonem v roli autistického chlapce ve filmu Spolu a v témže roce také vyprodal O2 arenu se svým standupovým představením Bez urážky. Jeho manželství se sice od té doby rozpadlo, o to víc si však vychutnává výchovu pětileté dcery a pomalu se také začíná vyrovnávat s předčasnou smrtí svého otce. A do kin nedávno vstoupil jeho nový film, bizarní komedie Srnky.
Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k Štěpánovi Kozubovi a sdílela zamilovaný vzkaz (11. února 2026)
