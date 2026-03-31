„Udělal jsem si radost! Moje první ROLEXY. Elegance, kvalita, radost,“ napsal Štěpán Kozub k fotce na Instagramu, která během krátké doby nasbírala tisíce lajků i komentářů.
Fanoušci mu k luxusním hodinkám gratulují, největší pozornost však na sebe jako obvykle strhly reakce známých osobností.
V komentářích se objevil například slovenský raper Rytmus (“Kokooo uauauau“), Ornella Koktová (“Krásný jsou, moc přeju!“), Karlos Vémola (“Vkus mám stejný“), Vladimír Polívka (“Zasloužený“), Jaro Slávik, Diana Mórová a další.
Štěpán Kozub oslavil před pár dny třicetiny. Za poměrně krátkou dobu stihl to, co jiní nezvládnou za celou kariéru – z regionálního herce se stal celostátním fenoménem, který dvakrát po sobě vyprodal největší halu v zemi.
O jeho práci je slyšet téměř neustále, své soukromí si však herec a komik pečlivě chrání a dává do něj nahlédnout jen výjimečně. V roce 2023 překvapil, když oznámil, že se po čtyřech letech manželství rozvedl se svou ženou, tanečnicí Barborou Drulákovou. Seznámili se během studia na konzervatoři, mají pětiletou dceru Anežku.
Momentálně tvoří Kozub pár s Barbarou Kanyzovou. Jsou spolu už delší dobu, ostravská zpěvačka a skladatelka vztah potvrdila na sociálních sítích letos v únoru. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.