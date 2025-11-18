Poprvé na sebe upozornil během pandemie covidu, kdy se svými ostravskými souputníky natočil internetový seriál sKORO NA mizině. O dva roky později strhujícím výkonem zazářil v roli autistického chlapce ve filmu Spolu a v témže roce také vyprodal O2 arenu se svým standupovým představením Bez urážky. V poslední době do kin vstoupil jeho nový film – bizarní komedie Srnky.
Srnky jsou filmovým a scenáristickým počinem režiséra Tomáše Svobody a jde – mírně řečeno – o velmi absurdní komedii. Co vás na scénáři zaujalo natolik, že jste tuhle nabídku přijal?
Přiznám se, že posledních pár let to mám nastavené tak, že jdu daleko víc po tom, s jakou partou lidí budu natáčet. S těmi lidmi trávím někdy i měsíc třeba dvanáct patnáct hodin denně. Čas už je pro mě tak drahý, že se tedy primárně zajímám o to, s kým ho budu trávit, kdo ten film dělá. Znám ho? Znám jeho práci? A tak si přečtu scénář, a když mám pocit, že roli, kterou mi nabízejí, jsem schopen dát, co potřebuje, jdu do toho. Ve chvíli, kdy mám o té postavě pochybnost, že se mi do ní nechce nebo bych jí nedal, co je potřeba, slušně odmítnu.
Strašně moc lidí umí vytvořit dojem, že jsou přátelé, když se vám zrovna daří a oni mají pocit, že jste pro ně výhodný. A já, protože jsem na to koukal pořád tou naivní optikou, jsem jim důvěřoval, takže se mnou pěkně zametli v mnoha ohledech.