Štěpán Benoni je strážce Šumavy. Na zbrojní průkaz se teprve chystá

Vypadá to, že jste duší kovboj. Neminul jste se v čase? Tíhnul jste k podobnému stylu života už v dětství?

Myslím, že jedna z mých prvních her „na něco“ byla určitě na kovboje. Miloval jsem chodit do kina na westerny a střílet imaginární pistolkou ze svého imaginárního koně na vše kolem. Pak mě to samozřejmě pustilo. Ovšem nedávno jsem si uvědomil, že nějakou podivnou shodou okolností už pár let bydlím ve srubu, mám koně, poslouchám americkou country a pochopitelně nosím klobouk. Nemohu říci, že bych něco takového plánoval, ale asi je to tím místem, kam jsme se přestěhovali. Žijí tady totiž skuteční kovbojové.

Jak vlastně funguje takový strážce Šumavy?

Momentálně jsem na pozici dobrovolného strážce. Máme v podstatě stejné pravomoce a povinnosti jako profesionální strážci, ale sloužíme, jak nám to naše časové možnosti dovolí. Dávám parku k dispozici svoje volné dny, a oni mě pak přiřadí tam, kde je třeba zrovna potřeba s něčím pomoci. Podmínkou je nejen bydliště v daném kraji, ale především znalost zákona o ochraně přírody a krajiny. Musel jsem projít školením a složit zkoušky. V současné době jsou v šumavském národním parku stavy dobrovolných strážců plné.

Fungujeme jako takoví prostředníci mezi národním parkem a jeho návštěvníky – turisty. Podáváme informace, pomáháme, když něco potřebují a v neposlední řadě dohlížíme, zdali se chovají k přírodě „slušně“ a nedopouští se třeba nějakého přestupku. Osobně se opravdu nechci přirovnávat k profesionálním strážcům, kteří mají můj obdiv, protože práce je to náročná a nezřídka vyžaduje velikou trpělivost, ale Šumavu miluji. A tak jsem rád, že jim občas ve volném čase můžu trošku pomoct.

Máte prý i zbrojí průkaz. To kvůli tomu?

Zbrojní průkaz nemám, i když jsem se na něj už dvakrát připravoval a v den zkoušek mi tam vždycky „něco vlezlo“. (smích) Ale hodlám se polepšit. Každopádně střelba je můj oblíbený koníček. Když musím být pracovně v Praze, chodím na střelnici Prague Armory, kde jsem se před pár lety připravoval na natáčení seriálu Duch a od té doby se z toho stala vášeň. Mám tu kamarády, instruktory. Řada z nich jsou veteráni z armády či od policie, takže mě učí i určité taktické postupy a drily. A to mě hodně baví.

Jste hodně vytížený, na práci na své fyzičce si ale prý vždy čas najdete...

Snažíme se, jednak jakožto herec o sebe prostě nějakým způsobem „pečovat“ musím, ale vlastně mi to přijde i přirozené a myslím že, čím jsem starší, tím je to důležitější. Před par lety jsem byl u doktorky s tím, že mě bolí klouby, řekla mi: „Vy cvičíte, že? Výborně, tak už nikdy nepřestávejte!“ Ideál je pro mě třikrát týdně fitko, plus si jít dvakrát zaběhat, zaplavat. V rámci zkoušení nové inscenace musím být dost v Praze, tak se hodlám vrátit k boxu. Když jsem doma, dělám si workouty venku a v neposlední řadě dost pracuji kolem baráku a k tomu koně a túry po Šumavě. Vlastně se hýbu docela dost.

V pražském divadle Studio DVA jste měl loni premiéru představení Noční spoje. Jaké jsou? Míváte ještě trému?

To představení mám rad, především kvůli kolegům. Seznámil jsem se tu s Karlem Rodenem, se kterým se na jevišti prakticky míjíme, ale když jsme v šatně, rozhodně si máme o čem povídat. Máme dost podobných zájmů a troufnu si říct, že jsme si dost „sedli“. A s holkami mě zase baví hrát. Mimochodem musím přiznat, že do této role si mě vlastně za partnera Jitka Schneiderová vybrala. To mě těší. Trému mám stále, před každým představením, trošku, ale jakmile vlezu na jeviště, je to pryč.

Slovenkami se to v Nočních spojích jen hemží, vaše žena je jí ostatně také. Jak jste na tom se slovenštinou?

Tento jazyk mi skutečně problémy nedělá. Pravda je, že hru napsal slovenský autor Viliam Klimáček, režírovala vynikající slovenská režisérka a herečka Darina Abrahámová a jednu z hlavních rolí hraje Anka Šišková. Je v představení mojí maminkou. Baví mě to s ní ohromně, myslím, že oba přecházíme z češtiny do slovenštiny, jak se nám zachce a to nám dovolí i drobně improvizovat, což je legrace.

Nyní pro změnu zkoušíte roli v italštině.

Jo, tam je to horší, řekl bych. Autor a režisér Petr Zelenka si zřejmě myslel, že když mám italské příjmení, umím italsky. Pravdou je, že vůbec. Tedy teď už vlastně trošku jo. Učím se to nazpaměť jako písničku. Dost mi s tím pomáhá můj seriálový kolega Goran Maiello, který skutečně Ital je. Je to krásný jazyk, krásná země, navíc od dětství miluji špagety. To není náhoda. Ono to půjde…

Ještě v souvislosti s Nočními spoji. Už jste navštívil Tatry? Máte nějaký dobrodružný sen, který byste si rád splnil?

Je to trošku ostuda, ale Tatry v podstatě neznám. Každopádně co se týče cestovatelských cílů, pokud si konečně najdu čas, rad bych se mrknul do Kanady. Ségra s přítelem nedávno byli asi měsíc na Aljašce, což mě dost nalákalo. Pochopitelně mě zajímá i Amerika, s ohledem na můj životní styl hlavně Montana, Texas, Tennessee.

Jak již bylo řečeno s Petrem Zelenkou jste nazkoušel jeho novou hru Amatéři určenou pro divadlo Studio DVA. Jakou postavu pro vás Petr napsal a s kým na jevišti budete?

Role to sice není velká, ovsem zásadní. Navíc partnerkou, doslova, je mi Eva Holubová v alternaci se Zuzanou Kronerovou. To je sen každého herce. Další zkoušení mě ve Studiu DVA čeká přesně za rok, na to se moc těším. Snad můžu prozradit, že to bude nová hra od Patrika Hartla. Stejně jako tomu bylo u Bobrů (Lovci bobrů) informoval mě o mém obsazení, ještě než ji začal psát, a toho si vážím. Musím říct, že divadelní nabídky dostávám často, a jsem za to rád. Ale Studio DVA prostě vnímám jako svou „domovskou scénu“.

Kryštof Hádek, Bohumil Klepl a Štěpán Benoni

A co v televizi? Naposledy jste slavil úspěch s druhou sérií Ducha a nyní pracujete na čem?

Točil jsem několik seriálů pro Primu a ještě mě tu nějaká práce čeká. Navíc jsem teď společně s bráchou a ve spolupráci s režisérem Jakubem Machalou začal chystat vlastní minisérii, seriál, tak uvidíme, co z toho bude.

V představení Lovci bobrů sdílíte šatnu s Bobem Kleplem, uměl byste říct, co vás spojuje?

Co nás spojuje? Výška a smysl pro humor. Zbožňuji hrát s Bobem, poznali jsme se během zkoušení Líbánek na Jadranu. Když potkáváte takové lidi, práce se vám stává zábavou. S „mistrem“ Hádkem si z něj často děláme srandu, neboť během Lovců bobrů komolí jména jednotlivých postav. Ovšem zatímco ostatní se diví, a často smějí, pan Bohumil zůstává klidný a sebevědomý, i když řekne s prominutím úplnou hovadinu. Vede to k drobným improvizacím ve stylu „zachraň se, kdo můžeš“. Ale je to báječné, neboť diváci jsou nadšení. Obecně si myslím, že mám veliké štěstí na kolegy, které v divadle potkávám.

Měl jste někdy na jevišti pořádnou „palmu“?

Párkrát ano. Patří to mezi nejhorší zážitky na jevišti. Několik sekund se vám zdá dlouhých jako minuty. Většinou vás z takové situace zachrání kolegové, v případě komedie se to dá vzít do hry. Ovšem u vážných věcí je to horší. Naštěstí pro mě se teď hodně věnuji těm komediím.