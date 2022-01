Minnie vymění šaty za kalhoty. Pokrok, říká návrhářka. Woke hovadina, míní kritici

Nový vzhled jedné z ikonických postaviček navrhla Stella McCartneyová u příležitosti 30. výročí vzniku pařížského Disneylandu. V tmavě modrém kalhotovém kostýmku doplněném ikonickou mašlí modré barvy se myš Minnie představí v zábavním parku poprvé v březnu.

„Nový vzhled dělá z Minnie symbol pokroku pro novou generaci. V mém srdci měla vždy zvláštní místo. Nejraději na ní mám to, že ztělesňuje radost, sebevyjádření a autentičnost. A navíc má úžasný styl,“ říká módní návrhářka.

Minnie Mouse oslavila před čtyřmi roky 90 let, postavička je módní ikonou nejen pro malé holčičky. I když je změna outfitu slavné přítelkyně myšáka Mickeyho pouze dočasná a myš v kalhotách bude v Disneylandu k vidění přibližně měsíc, novinka okamžitě vyvolala i nevoli.

Podle některých fanoušků jde o útok na ikonu ženskosti. „Je to, jako by se všech věcí, které nikoho neurážejí, museli zbavit a zničit je, protože se snad nudí. Snaží se zničit základy naší společnosti. Jako by to byl v současnosti náš hlavní problém,“ řekla například Candace Owensová, komentátorka televizní stanice Fox News.

„Všichni se dívejte na Minnie Mouse, nesledujte inflaci. Svět jde kupředu, protože je myška v kalhotovém kostýmu. Nevadí, že v obchodě si nemůžete koupit ani kousek slaniny, pokud nemáte v kapse alespoň třicet dolarů. Alespoň teď řešíme skutečný problém, kterým je Minnie,“ rýpla si moderátorka.

„Je to jen další woke hovadina. Disney, udělal jsi z Minnie Mouse Hillary Clintonovou. Starý vzhled je nadčasový a jeho smyslem bylo přece odlišit Minnie od Mickeyho,“ píše se v komentářích na instagramovém profilu Disneylandu Paříž.

Podle některých příznivců se toho ale zas tolik neděje. „Je tu příliš povyku pro nic. Kapitánka Minnie v kalhotách je už od roku 2019 k vidění na palubách lodí při plavbách Disney Cruise Line,“ píše v komentářích na Twitteru jeden z uživatelů.

