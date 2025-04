Teď by řekla tohle, udělala to či ono... Vybavují se takové myšlenky v různých běžných situacích pořád?

Pořád. Teď by si dala indiánky. Vždycky dva. Nosil jsem jí je i do nemocnice. Denně chtěla polívku. Kuřecí. Vždycky řekla: „A nezapomeň dát libeček.“ Mám v mrazáku ještě tolik libečku, že bych mohl pořád každý den dělat polívky. Tak jsem jí tu polívku přinesl a říkal: „Chtěl jsem ti něco říct a zapomněl co.“ A ona na to: „Tak řekni něco podobného.“ Měla opravdu dobré hlášky.

Zemřela v jedenáct hodin. V jedenáct a tři minuty na její telefon volal člověk z bulváru, jeho jméno tam je dodnes. Volal na její telefon. To je, co?