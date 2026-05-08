Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Podle kartářky to nezvládnu, říká Margita o zpívání s hologramem Zagorové

Autor:
  10:20
Štefan Margita chystá v O2 aréně velký koncert, jehož součástí má být i vystoupení jeho zesnulé manželky Hany Zagorové v podobě hologramu. V talk show u Adely prozradil, že se o tom radil dokonce s kartářkou. A v pořadu se dočkal i toho, jak jeho ženu paroduje herečka Veronika Žilková.

Štefan Margita oslaví v srpnu 70. narozeniny a při té příležitosti chystá na 15. květen v O2 areně speciální koncert, na němž jej doprovodí hostující zpěvačky a herečky, s nimiž nahrál album Andělé strážní.

Titulní píseň s ním na koncertě má zazpívat jeho zesnulá žena Hana Zagorová. Emotivního momentu se trochu obává a dokonce se o tom byl radit i s kartářkou.

Štefan Margita a Veronika Žilková v pořadu U Adely (květen 2026)
Štefan Margita, Veronika Žilková, Anna Dvořáková a Daniela Brzobohatá v pořadu U Adely (květen 2026)
Štefan Margita, Veronika Žilková, Anna Dvořáková, Daniela Brzobohatá a moderátorka Adela Vinczeová v talk show U Adely (květen 2026)
Štefan Margita a Gabriela Soukalová v Show Jana Krause (premiéra 12. listopadu 2025)
56 fotografií

„Byl jsem u kartářky, to musím prozradit. Zeptal jsem se na to a ona mi povídala: No to nezvládnete,“ prozradil s úsměvem. Sám si není jistý, jak zvládne pohled na svou Hanku znovu na jevišti. „Asi to bude těžké, ale na to se nedá připravit. Nevíme, co udělají emoce v té chvíli. Hanka začne. Filip Renč vymyslel výborně, že půjdu do hlediště, dívat se na Hanku, a pak přijdu k ní a zazpíváme spolu duet Anděl strážný,“ popsal Margita.

Spolu s ním seděla ve studiu Veronika Žilková, která si dojemnou chvilku troufla odlehčit. „Já tady strašně bojuju s tím, jestli mu to říct… Protože mám Štefana velmi ráda, Haničku jsem měla strašně ráda… ale já jsem sedm let parodovala Haničku Zagorovou,“ přiznala herečka.

Nemám rád kýčoviny, ubezpečuje Margita před koncertem s hologramem Zagorové

„Já jsem na to neměla hologram, ale maskérské tamponky,“ popsala Žilková a vsunula si vatové tampony do pusy, aby takto vycpaná předvedla kousek písně Kostky jsou vrženy.

Štefan Margita zareagoval na parodii s grácií. „Hanka tě milovala,“ řekl Žilkové Margita.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

Mikuláš Focko a Kateřina Žbirková (1. května 2026)

Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely

Móda na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Pro letošní Met Gala v New Yorku měly celebrity za úkol nechat se inspirovat výstavou Costume Art (Umění kostýmu), která podle magazínu Vogue zkoumá ústřední roli oblečeného těla, a vybrat šaty v...

Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu,...

Herec David Hasselhoff (73), kterého si diváci po celém světě pamatují jako ikonickou tvář seriálu Pobřežní hlídka, překvapil fanoušky na nových paparazzi fotkách svým vzhledem. Fotografové ho...

Nevěry s modelkami, potíže s alkoholem. Choval jsem se jako kretén, říká Mareš

Petra Faltýnová, Leoš Mareš a Monika Marešová

Rozchod s těhotnou manželkou, zástupy milenek z řad modelek, ponížení na SuperStar i problémy s alkoholem. O tom všem a bulvárních kauzách vypráví moderátor Leoš Mareš v druhém dílu dokumentu Leoš,...

Podle kartářky to nezvládnu, říká Margita o zpívání s hologramem Zagorové

Štefan Margita a Veronika Žilková v pořadu U Adely (květen 2026)

Štefan Margita chystá v O2 aréně velký koncert, jehož součástí má být i vystoupení jeho zesnulé manželky Hany Zagorové v podobě hologramu. V talk show u Adely prozradil, že se o tom radil dokonce s...

8. května 2026  10:20

Chce to disciplínu a kreativitu, říká k péči o sebe Marta Dřímal Ondráčková

Marta Dřímal Ondráčková (duben 2026)

Herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková (43) se stala velkou propagátorkou obličejové jógy. Po řadě videí, ve kterých učí své sledující, jak oddálit stárnutí obličeje pomocí cvičení, vydává už...

8. května 2026

Rok vdovy uzavírám ve velké naději, říká znovu zamilovaná Bára Vaculíková

Bára Vaculíková v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Zpěvačka Bára Vaculíková (46) přišla před rokem náhle o manžela, producenta Pepeho Rafaje (†53). V pořadu 13. komnata popsala osudnou noc i to, jak se s pomocí odborníků z náhlé ztráty vzpamatovává....

8. května 2026

Život hudební legendy v ohrožení. Bonnie Tyler je po vážné operaci v umělém spánku

Bonnie Tyler na festivalu Benátská! s Impulsem 2018

Velšská zpěvačka s charakteristickým chraplákem Bonnie Tyler je v umělém spánku. Legenda osmdesátkové hudby koncem dubna skončila v nemocnici v portugalském Faru s perforací střeva. Po urgentní...

7. května 2026  20:26

Mluvčí Bílého domu Leavittová porodila druhé dítě, po synovi má dceru

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě. (7. května 2026)

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě, po synovi má dceru. Holčička Viviana se jí narodila 1. května, oznámila mluvčí na sociální síti Instagram u fotografie, na které drží dítě...

7. května 2026  18:21

Můj lékař mi pomohl vrátit se k sobě, vypráví Tereza Ramba o natáčení Monyové

Tereza Ramba

„Nemám problém dostat se do role, ale vystoupit z ní,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz herečka Tereza Ramba, která v šestidílné sérii Monyová natočené pro Oneplay hraje zavražděnou spisovatelku Simonu...

7. května 2026  13:45

Sharon Stone se ukázala v bikinách a prozradila, kdo v Hollywoodu nejlépe líbá

Sharon Stone (květen 2026)

Herečka Sharon Stone předvedla postavu v bikinách a znovu ukázala, že si nebere servítky. Během rozhovoru v pořadu Andy Cohen Live prozradila, kdo z hollywoodských herců nejlíp líbá. O jménu měla...

7. května 2026  11:55

Finalistky Miss pózovaly v plavkách, hlasujte v anketě pro vaši favoritku

Finalistky Miss Czech Republic na soustředění v lázních na Slovensku (květen...

Finalistky Miss Czech Republic 2026 absolvují soustředění v lázeňském areálu na Slovensku, kde kombinují přípravu na finále s odlehčeným programem. Dívky zapózovaly v plavkách u bazénu a pod dohledem...

7. května 2026  10:40

Lucie Borhyová zásobila fanoušky odvážnými fotkami z dovolené u moře

Lucie Borhyová na dovolené u moře (květen 2026)

Novácká moderátorka Lucie Borhyová (48) vyrazila na dovolenou k moři. Fanoušky na Instagramu potěšila dvojnásobná maminka sérií fotek v plavkách i momentkami z pláže, za které sklidila lavinu...

7. května 2026  9:59

Někdejší sexsymbol Carmen Electra se odhalila v mexickém seriálu o Escobarovi

Carmen Electra v Los Angeles (20. ledna 2026)

Herečka a někdejší sexsymbol Carmen Electra se ve svých 54 letech objevila v odvážné scéně v novém seriálu inspirovaném světem drogového bosse Pabla Escobara. Fanoušci mluví o návratu ve velkém stylu.

7. května 2026  9:40

A co, že jsem bisexuální? Předsudky vycházejí z vlastní nejistoty, říká Šafařík

Denis Šafařík

Herec Denis Šafařík (32) promluvil na premiéře filmu Ovce žerou první o své profesi i osobním životě. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, jak se u něj projevuje profesní deformace, a prozradil, zda...

7. května 2026

Děti mají respekt z manžela, ale i já jsem přísný rodič, říká Eva Perkausová

Eva Perkausová (srpen 2025)

Moderátorka Eva Perkausová (32) prozradila na premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2, kdo z českých modelek je její módní inspirací. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila i o mateřství, vztahu s manželem...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.