Štefan Margita oslaví v srpnu 70. narozeniny a při té příležitosti chystá na 15. květen v O2 areně speciální koncert, na němž jej doprovodí hostující zpěvačky a herečky, s nimiž nahrál album Andělé strážní.
Titulní píseň s ním na koncertě má zazpívat jeho zesnulá žena Hana Zagorová. Emotivního momentu se trochu obává a dokonce se o tom byl radit i s kartářkou.
„Byl jsem u kartářky, to musím prozradit. Zeptal jsem se na to a ona mi povídala: No to nezvládnete,“ prozradil s úsměvem. Sám si není jistý, jak zvládne pohled na svou Hanku znovu na jevišti. „Asi to bude těžké, ale na to se nedá připravit. Nevíme, co udělají emoce v té chvíli. Hanka začne. Filip Renč vymyslel výborně, že půjdu do hlediště, dívat se na Hanku, a pak přijdu k ní a zazpíváme spolu duet Anděl strážný,“ popsal Margita.
Spolu s ním seděla ve studiu Veronika Žilková, která si dojemnou chvilku troufla odlehčit. „Já tady strašně bojuju s tím, jestli mu to říct… Protože mám Štefana velmi ráda, Haničku jsem měla strašně ráda… ale já jsem sedm let parodovala Haničku Zagorovou,“ přiznala herečka.
„Já jsem na to neměla hologram, ale maskérské tamponky,“ popsala Žilková a vsunula si vatové tampony do pusy, aby takto vycpaná předvedla kousek písně Kostky jsou vrženy.
Štefan Margita zareagoval na parodii s grácií. „Hanka tě milovala,“ řekl Žilkové Margita.