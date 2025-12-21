Věříte na anděly?
Jsou mému srdci blízcí, proto jsem je pozval. Těch deset dam, které se mnou zpívají duety (na albu Andělé strážní, které vyšlo, pozn. redakce), mám rád. Moniku Absolonovou jsem třeba viděl v muzikálu Judy a byla výtečná. Nebo když vstoupila Bára Hrzánová v Lucerně na jeviště, cítil jsem z ní takovou osobnost, že ani nemusela nic dělat.
Jak jste přišel na bývalou biatlonistku Gabrielu Soukalovou?
Slyšel jsem ji moc pěkně zpívat v pořadu Show Jana Krause, tak jsem jí zavolal a nabídl společnou písničku. Když souhlasila, požádal jsem Ondru Soukupa a Gábinu Osvaldovou, aby ji pro nás napsali. Většina písní na mém „andělském“ albu jsou novinky.
Tenorista i sopranistka byli natolik obézní, že se nemohli obejmout. Přestože zpívali nádherně, bylo to směšné. Dneska je to jinak.