Řecký Survivor přerušila nehoda. Jeden ze soutěžících přišel o část nohy

Autor:
  10:30
Místo napínavé zábavy přišla tragédie. Řecká verze reality show Survivor byla stažena z vysílání poté, co soutěžící Stavros Floros (21) utrpěl vážná zranění během lovu ryb. Dostal se příliš blízko k turistické lodi a lodní šroub mu amputoval část nohy.

Stavros Floros v řecké verzi reality show Survivor přišel o část nohy. | foto: Youtube/Survivor Greece

Soutěžící Stavros Floros se během natáčení v Dominikánské republice potápěl s harpunou mimo vyznačenou oblast v místě navštěvovaném turistickými loděmi a jedna do něj narazila.

„Utrpěl vážná zranění nohou od vrtule závěsného motoru plavidla. Došlo k částečné amputaci levé nohy a poranění pravého kotníku,“ píše list Toronto Sun s odkazem na řecké úřady.

survivoryorumcusu57

YENİ FOTO ‼️
Survivor 2026 Yunan yarışmacısı Stavros Floros’tan hastane odasından yeni görüntü geldi…
Yarışmadaki ağır kazanın ardından tedavisi devam eden Stavros’un, hastane odasından yaptığı görüntülü konuşma sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Stavros’un gülümsemesi ve moralinin yerinde olması dikkat çekti.
Paylaşımı yapan Survivor 2026 Yunan yarışmacılarından Mantisa, Stavros’la yaptığı görüntülü görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, onun yeniden gülümsemesini görmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.
#stavrosfloros #survivorgreece #survivorturkiye

15. května 2026 v 11:02, příspěvek archivován: 16. května 2026 v 10:14
„Ihned byla zajištěna první pomoc a bezpečný transport zraněného soutěžícího, zatímco příslušné orgány vyšetřují příčiny incidentu. Floros zůstává hospitalizován ve vážném, ale stabilizovaném stavu a je mimo nebezpečí života,“ sdělila listu produkční společnost AcunMedya, která okamžitě zastavila natáčení a stáhla pořad z vysílání.

Floros zatím zveřejnil snímky z nemocničního pokoje, na nichž se usmívá.

Jeho sestra prozradila v pořadu Live News, že se Stavros snaží zůstat pozitivní a dodává optimismus celé rodině.

