Další jméno ze StarDance odtajněno. Zatančí také herečka Sara Sandeva

„Na podzim se po parketu protančí okouzlující herečka Sara Sandeva. Divadelní prkna a filmové kamery už brzy vymění za taneční střevíčky a záři reflektorů. Také jste zvědaví, jak si na parketu povede?“ stojí v příspěvku televize oznamujícím dalšího soutěžícího z řady známých tváří.
Kromě Sary Sandevy, Tomase Seana Pšeničky a Marty Jandové se podle zatím neoficiálních informací na taneční parket postaví také zpěvák Vojtěch Dyk, Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Všechny soutěžní páry StarDance odhalí televize 21. dubna 2026.
V České republice letos slavíme 20 let od první série StarDance. Zajímavostí je, že Marek Eben a Tereza Kostková jsou nejdéle moderujícím párem této taneční show na světě.
StarDance, pod různými názvy, zná přes 60 zemí, formát vznikl ve Velké Británii z pořadu z roku 1950. Nejmladší soutěžící bylo 14 a nejstarší neuvěřitelných 82 let (USA). Soutěž vyhrála nevidomá i neslyšící celebrita (Velká Británie, USA).
|
28. srpna 2021