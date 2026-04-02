Další jméno odtajněno. Do StarDance míří tenisová legenda Radek Štěpánek

„Na kurtu byl nezastavitelný, jaký bude na parketu? Do StarDance míří tenisová legenda Radek Štěpánek! Dřinu na tenisových kurtech brzy vystřídá dřina v tanečním sále. Těšíte se na jeho taneční podání?“ uvedla Česká televize při představení Radka Štěpánka coby soutěžícího StarDance.
Radek Štěpánek je bývalý český profesionální tenista, tenisový trenér a bronzový medailista v soutěži smíšené čtyřhry z brazilského Ria de Janeira 2016. S profesionálním tenisem začal v roce 1996. V českém, respektive československém, týmu vytvořil s Tomášem Berdychem historicky nejlepší deblový pár. Ukončení profesionální kariéry pro dlouhodobé zdravotní problémy oznámil 14. listopadu 2017.
Tenista byl zasnoubený s tenistkou a bývalou světovou jedničkou Martinou Hingisovou. V srpnu 2007 ovšem oznámil, že svatbu ruší.
Na konci roku 2007 se jeho přítelkyní stala česká tenistka Nicole Vaidišová, se kterou se 17. července 2010 v katedrále svatého Víta v Praze oženil. Na konci června 2013 se manželé rozvedli po necelých třech letech.
Po rozvodu se začalo spekulovat o vztahu s bývalou druhou hráčkou světa Petrou Kvitovou, tuto informaci potvrdili až v říjnu 2013. Několikaměsíční vztah ukončili v dubnu 2014.
Štěpánek následně obnovil poměr s Vaidišovou, s níž se podruhé oženil 25. května 2018 v pražských Stodůlkách. Do manželství se narodily dvě dcery, během července 2018 Stella a v prosinci 2021 Meda.
Kromě Radka Štěpánka, Sary Sandevy, Tomase Seana Pšeničky a Marty Jandové se podle zatím neoficiálních informací na taneční parket postaví také zpěvák Vojtěch Dyk, Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček nebo herec Tomáš Matonoha. Všechny soutěžní páry StarDance odhalí televize 21. dubna 2026.
