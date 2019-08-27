Dalším VIP soutěžícím, který zabojuje o titul král tanečního parketu, je zpěvák Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček. Na podzim předvede své taneční dovednosti ve čtrnácté řadě StarDance. Utajená zůstávají poslední dvě jména.
Tančit bude také herečka a zpěvačka Luciana Tomášová.
Z pánů je nejstarším soutěžícím herec Tomáš Matonoha.
U dam je to kaskadérka Hana Dvorská.
Tenista Radek Štěpánek bude hájit barvy sportovců.
Své taneční dovednosti předvede i herečka Sara Sandeva.
Nejmladším tančícím pánem bude herec a zpěvák Tomas Sean Pšenička.
Zpěvačka Marta Jandová účast ve StarDance v minulosti už několikrát odmítla. Nyní ovšem na nabídku kývla.
Posledním pánem by podle zatím neoficiálních informací měl být herec a zpěvák Vojtěch Dyk. Tajemství pak zůstává podlesní dáma, která zabojuje o titul královna tanečního parketu.
Do show se vrací oblíbený a zároveň obávaný porotce Zdeněk Chlopčík.
Chybět nebude ani Tatiana Drexler. Dojde opět na kritiku „vystretých kolien“?
Porotcovat by měl také Richard Genzer, který společně s Tatianou Drexler nyní hodnotí výkony ve slovenské verzi z názvem Let’s Dance.
Stálicemi jsou Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou nejdéle moderujícím párem této taneční show na světě.
