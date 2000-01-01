Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za partnerku Vojtěch Dyk. Nebo s kým si zatančí Sara Sandeva a další. V galerii je vždy nejprve fotka celebrity, následně jejího tanečního partnera či partnerky.
Zpěvačka Marta Jandová účast v soutěži několikrát odmítla. Nyní bude tančit po boku Martina Prágra.
Martin Prágr bude partnerem zpěvačky Marty Jandové. V předchozích řadách tančil s Martou Dancingerovou, Ivou Kubelkovou, Simonou Babčákovou a Gabrielou Soukalovou.
Herec a zpěvák Tomas Sean Pšenička je nejmladším pánem v show, objeví se po boku Natálie Otáhalové. Rady ohledně StarDance může dostat od potenciálního tchána Davida Prachaře, s jehož dcerou Josefinou randí. Prachař totiž už v soutěži tančil.
Hercovou taneční partnerkou je Natálie Otáhalová, která se vrátila do show po přestávce. V minulosti tančila s Matoušem Rumlem.
Také herečka Sara Sandeva může čerpat informace od Davida Prachaře, případně od maminky svého snoubence Jakuba Dany Batulkové. Ta dokonce StarDance vyhrála. Herečka bude mít za partnera Daniela Makovce
Daniel Makovec, který bude vystupovat po boku Sandevy, je všestranný tanečník, známý z velkých muzikálových hitů.
Tenista Radek Štěpánek vymění kurt za parket. Sportovcovou tanečnicí bude Vanda Bartošová Dětinská.
Vanda Bartošová Dětinská, tanečnice Radka Štěpánka, se do show vrátila po letech. Jejím partnerem byl v minulosti Robert Záruba.
Kaskadérka Hana Dvorská předvede své taneční dovednosti také. Tančit bude pod vedením Michala Kurtiše.
Tanečník Michal Kurtiš je ve StarDance známé jméno. Tančil s Anetou Langerovou a s Annou Polívkovou vyhrál.
Herec Tomáš Matonoha je z letošních soutěžících mezi pány nejstarší. Bude jej mít na starosti Lenka Nora Návorková.
Lenka Nora Návorková v minulosti tančila s Jiřím Dvořákem, se kterým vyhrála. Vystupovala také s Miraiem Navrátilem, Markem Adamczykem a Jiřím Ježkem.
Herečka a hudebnice Luciana Tomášová patří se Sarou Sandevou mezi nejmladší dámy letošního ročníku. Na parketu ji bude doprovázet Robin Ondráček
Robin Ondráček už má se StarDance řadu zkušeností. Jeho partnerkami byly Monika Bagárová, Marika Šoposká a Jana Paulová.
Zpěvák Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček bude tančit také. Povede jej Adriana Mašková.
Tanečnice Adriana Mašková, která patří ke stálicím StarDance. Tancovala s Miroslavem Hanušem, Josefem Maršálkem, Filipem Blažkem a Janem Cinou, se kterým i získala titul.
Herečka a režisérka Petra Nesvačilová zabojuje o titul královna tanečního parketu po boku tanečníka Filipa Hudlického.
Nesvačilová má za partnera tanečníka Filipa Hudlického, který je nováčkem show.
Zpěvák Vojtěch Dyk patří podle sázkových kanceláří mezi favority čtrtnácté řady StarDance. Herce dostala na starost Catharina Málek.
Catharina Málek loni zazářila v rakouské verzi soutěže.
Moderátorkou večerů bude už počtrnácté Tereza Kostková.
Jejím parťákem je Marek Eben.
Do show se vrací oblíbený a zároveň obávaný porotce Zdeněk Chlopčík.
Porotcovat bude také Richard Genzer, který společně s Tatianou Drexler nyní hodnotí výkony ve slovenské verzi z názvem Let’s Dance.
Chybět nebude ani Tatiana Drexler. Dojde opět na kritiku „vystretých kolien“?
Nováčkem mezi porotci je Jana Burkiewiczová.
