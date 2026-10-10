Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v zákulisí show, kde se všichni připravovali na přímý přenos. Podívejte se, jak to tam vypadá.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zatím to nevypadá, že by soutěžící a dokonce ani přísní porotci byli úhlavními nepřáteli.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dámy stráví nejvíce času česáním a líčením.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Kaskadérka Hana Dvorská je pořád dobře naladěná.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Petra Nesvačilová v show skončila dřív než začala.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zlomila si totiž nohu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tanečnice Lenka Nora Návorková je na shon v zákulisí StarDance zvyklá.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka Sara Prachař Sandeva je nejmladší z dam.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Do zákulisí se před prvním přenosem přišel podívat i bývalý paralympijský cyklista Jiří Ježek, který účinkoval ve StarDance XIII v roce 2024.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvačka Marta Jandová čeká, co jí kadeřnice vykouzlí na hlavě.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka a zpěvačka Luciana Tomášová při líčení
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Přestože Petra Nesvačilová nesoutěží, na první kolo přišla a tak se svěřila do rukou profesionálů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tenista Radek Štěpánek čeká, až přijde na řadu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Během příprav se stihne toho probrat hodně.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
tanečnice Natálie Otáhalová a herec Tomas Sean Pšenička, který je nejmladším účastníkem letošní StarDance.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Nesamí chybět porotce Richard Genzer.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Páry si čekání krátí různě.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Natálie Otáhalová ve StarDance tančila už v roce 2019. S hercem Matoušem Rumlem nakonec v jubilejní desáté řadě skončili stříbrní.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Soustředěný pohled Luciany Tomášové
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Petra Nesvačilová a Luciana Tomášová zatím v péči kadeřníků a v růžových županech.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Rakouská tanečnice Catharina Málek tančila v rakouské verzi StarDance třikrát. Loni s kabaretiérem Paulusem Bohlem vybojovala druhé místo.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Napilno a plné ruce práce mají v zákulisí všichni.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Vanda Bartošová Dětinská ve StarDance debutovala ve svých 19 letech, kdy byl jejím tanečním partnerem sportovní komentátor Robert Záruba. V druhé řadě show v roce 2007 skončili na pátém místě.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tanečník Daniel Makovec a herečka Luciana Tomášová spolu netančí, ale u makronek si dobře rozumí.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zatímco Natálie Otáhalová tančila v show jednou, pro její kolegyni Adrianu Maškovou je letošní ročník už pátým.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
V roce 2019 tančila s hercem Miroslavem Hanušem, se kterým skončila na šestém místě. V roce 2021 s hercem Janem Cinou soutěž vyhrála. V roce 2023 s cukrářem Josefem Maršálkem skončili na pátém místě a v roce 2024 s hercem Filipem Blažkem obsadili sedmou příčku.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Kadeřnice Blanka Hašková zdobí účes Petry Nesvačilové.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Nechybí ani třpytky.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Snaží se Luciana Tomášová získat plusové body u nové porotkyně Jany Burkiewiczové?
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hana Dvorská vypadá, jako by už chtěla vyběhnout na parket.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Před šatnami bývá veselo.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Luciana Tomášová si rozumí i s Catharinou Málek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pánové vyfasovali zelené župany, jako má Tomas Sean Pšenička. Dámy zase růžové, jak je vidět u Natálie Otáhalové.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Také pánové musí pod ruky kadeřníků. Zpěvák Tomáš Polák se netváří úplně nadšeně.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Opět veselá kaskadérka Hana Dvorská, kterou ještě čeká oblékání.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Stíhá se natáčení obsahu na sociální sítě.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
O účes herce Tomáše Matonohy a dalších se postarala kadeřnice Blanka Hašková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tanečník Robin Ondráček a jeho partnerka z řad VIP, herečka Luciana Tomášová
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Vojtěch Dyk možná ještě dostává nějaké rady od své tanečnice.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Účes si nechal upravit i tanečník Filip Hudlický, který své dovednosti kvůli zranění Patry Nesvačilové nepředvede.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Tomáš Matonoha ukázala odhalenou hruď.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tanečníka Martinqa Prágra něco pořádně překvapilo.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Blanka Hašková učesala i Vojtěcha Dyka.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
V rukou profesionálek se ocitl i tenista Radek Štěpánek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Ani v případě Martina Prágra a Tomase Seana Pšeničky to na nevypadá na nevraživost.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvák Tomáš Polák je už skoro připravený.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Nervozita před prvním přímým přenosem v zákulisí StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Také Sara Prachař Sandeva je už připravená vyjít na taneční parket.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tomáš Matonoha si zkouší postoj v kuchyňce.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Petra Nesvačilová s kolegy z letošního ročníku, které si ovšem neužije tak, jak plánovala.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
I přes slzy nechyběl také smích.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hlavní choreograf Martin Kolda se svými svěřenci
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
A pomalu se může jít na parket...
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Všech deset soutěžních párů na prvním tanečním večeru StarDance XIV
Autor: Facebook @stardance
Letošní ročník je výjimečný také tím, že moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že taneční show provázejí naposledy.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Thomas Sean Pšenička a tanečnice Natálie Otáhalová
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tenista Radek Štěpánek a tanečnice Vanda Bartošová Dětinská
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Tomáš Matonoha a tanečnice Lenka Nora Návorková
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka Luciana Tomášová a tanečník Robin Ondráček
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a tanečnice Catharina Málek
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvák Tomáš Polák a tanečnice Adriana Mašková
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Kaskadérka Hanka Dvorská a tanečník Michal Kurtiš
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka Petra Nesvačilová a tanečník Filip Hudlický
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Oproti předchozí řadě se částečně obměnila čtyřčlenná porota. Vrátil se do ní tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který v minulém ročníku chyběl. Pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer a novou posilou se stala choreografka Jana Burkiewiczová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zahajovací večer odstartovala chacha, kterou na skladbu Where Is My Husband od Raye zatančili zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zvolili waltz na píseň The Last Waltz.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Thomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili sambu na skladbu Straight to Memphis.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská se představili s čačou na píseň Should I Stay or Should I Go.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková předvedli waltz na skladbu I Wonder Why.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka Luciana Tomášová a Robin Ondráček zatančili sambu na známou píseň La Bamba.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková si připravili čaču na skladbu She’s a Lady.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Kaskadérka Hanka Dvorská a Michal Kurtiš uzavřeli seznam párů chachou na píseň Get Up Offa That Thing.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a Catharina Málek tančili sambu na skladbu Faith.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Petra Nesvačilová a Filip Hudlický si na rozloučenou připravili nesoutěžní, porotou nebodovanou upravenou verzi waltzu na píseň Anywhere but Here. Herečka soutěž kvůli zraněnému kotníku předčasně opouští a končí.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Deset párů, deset skladeb a první večer StarDance, který byl 10. října 2026.
Autor: Facebook @stardance