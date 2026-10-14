Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance

Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...
Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...
Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...
Bývalá supermodelka Pavlína Pořízková má v 61 letech postavu, kterou jí závidí o polovinu mladší ženy. Nechlubí se ale svou dokonalostí a ráda ukazuje i nedostatky, aby povzbudila ostatní. Nedávno se...
Přestože si herec Hynek Čermák (53) své soukromí střeží, v rozhovoru s Norou Fridrichovou se pochlubil radostnou novinou. Bude znovu tatínkem. Jeho manželka Veronika (27) je těhotná a miminko by se...
Už více než tři roky jsou fanoušci čarodějnické ságy v očekávání nového seriálu o Harrym Potterovi pro HBO. Společnost Warner Bros. Discovery od té doby udržuje diváky v pozoru a postupně uveřejňuje...
Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...
V době, kdy Ivu Kubelkovou (49) do společnosti doprovázela dcera Natálie (21), se o mladší Karolíně (17) moc nevědělo. A najednou takřka přes noc vyzrála v elegantní mladou dívku. Ale za sebou má i...
Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner (59) si šel v neděli zahrát tenis se svým synem Filipem. Na kurt nastoupil v plné síle, ale po hodině hry pro něj musela přijet záchranka. Svým...
Když se v roce 2018 vdávala, celou Británií právě rezonovala aféra jejího otce, bývalého prince Andrewa. Osmé výročí svatby opět slaví ve stínu jeho vyšetřování a soudu s britskou policií. Na křehká...
Původně to měl být narozeninový koncert k devadesátinám česko-slovenské legendy, dirigenta a muzikanta Václava Hybše, kterého diváci znají třeba z pořadu Televarieté. Hudebník však letos v dubnu...
Herečka Selma Blairová (54), která se už několik let potýká s roztroušenou sklerózou, měla v neděli na palubě komerčního letu z Los Angeles do New Yorku zranit dvě letušky. Následně měla kopat do...
Herečka Megan Foxová (40) se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítala také vstoupit na OnlyFans, ačkoli by tam dle odhadů vydělávala miliony. Nyní se...
Americký herec RJ Mitte, který se proslavil rolí syna Waltera Whitea v seriálu Perníkový táta (Breaking Bad), zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným...
Hradní pán, farmář i člen Divadla Járy Cimrmana Vojta Kotek (38) prozradil v Show Jana Krause, že se dříve slepic štítil. Teď mají u něj na farmě větší kurník než je jeho maringotka. Promluvil o tom,...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Herečka a zpěvačka Petra Černocká (76) patří k výrazným osobnostem české kultury. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o zdraví, jídle, hubnutí do kostýmů, dlouholetém manželství s Jiřím Pracným, ale...
Eva Podzimková úsměvy nešetří a zároveň je znát, že každou odpověď promýšlí a svá sdělení nebere na lehkou váhu. Prozradila například, jak se jí hrála první role vyšetřovatelky, kdy spoléhá na svůj...