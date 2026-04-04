O zábavu na parketu bude postaráno. Ve StarDance se předvede Tomáš Matonoha

„Do StarDance míří oblíbený herec a bavič Tomáš Matonoha. Svůj pověstný humor a muzikantský talent teď zkusí prodat v rytmu latiny a standardu. Zvládne náročné choreografie s úsměvem?“ napsali tvůrci při odtajnění dalšího soutěžícího.
Herec a moderátor Tomáš Matonoha je známý například z televizních seriálů Rodinná pouta, Vinaři nebo Comeback. V Divadle Broadway hraje v muzikálech Lotrando a Zubejda a Mýdlový princ. Jeho manželkou je 22 let herečka Lucie Benešová.
Zatím potvrzenými jmény jsou kromě herce Tomáše Matonohy, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomas Sean Pšenička, zpěvačka Marta Jandová, tenista Radek Štěpánek a herečka Sara Sandeva. Zbývají tak ještě čtyři soutěžící.
5. června 2025