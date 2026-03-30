Mikrofon mění za taneční boty. Ve StarDance zatančí zpěvačka Marta Jandová

Autor:
První oficiálně potvrzenou soutěžící letošní StarDance je zpěvačka Marta Jandová (51). Čtrnáctý ročník taneční show začne letos na podzim. Ostatní jména VIP tanečníků televize zatím tají.
Marta Jandová ve StarDance XIV (2026)

Marta Jandová ve StarDance XIV (2026) | foto: © Česká televize

Marta Jandová (2. října 2025)
26 fotografií

„První oficiální jméno letošní StarDance je tu! Na parket zamíří rocková dračice a oblíbená zpěvačka Marta Jandová. Mikrofon mění za taneční boty a my si od toho slibujeme pořádnou jízdu. Sedne jí víc waltz, nebo ohnivá samba? Těšíte se, jak to rozbalí?“ stojí v oznámení České televize na sociálních sítích.

Marta Jandová a Miroslav Verner (Praha, 19. listopadu 2021)

Pod fotkou zpěvačky se objevila řada pozitivních komentářů a výběr Jandové chválí například její kolegyně Monika Absolonová, tanečník Dominik Vodička nebo módní návrhářka Martina Pipková Loudová.

Jména účastníků letošního ročníku StarDance začne televize postupně odtajňovat již v následujících dnech. Všechny soutěžní páry pak budou zveřejněny 21. dubna 2026.

Kromě Marty Jandové se podle zatím neoficiálních informací na taneční parket postaví také zpěvák Vojtěch Dyk, Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček a tenista Radek Štěpánek.

Vstoupit do diskuse

Česko hledá Muže roku: Jaké jsou novinky v soutěži a kdo se může přihlásit?

Nejčtenější

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

Laura Homolová

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se...

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

Spím napojená na přístroj, žíly rozpíchané jak řešeto, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ!...

Laďka Něrgešová otevřeně promluvila o svém nejtěžším životním období. Na svém Instagramu popsala každodenní realitu léčby nádoru mozku. I když je moderátorka psychicky a fyzicky vyčerpaná, snaží se...

Mikrofon mění za taneční boty. Ve StarDance zatančí zpěvačka Marta Jandová

Marta Jandová ve StarDance XIV (2026)

První oficiálně potvrzenou soutěžící letošní StarDance je zpěvačka Marta Jandová (51). Čtrnáctý ročník taneční show začne letos na podzim. Ostatní jména VIP tanečníků televize zatím tají.

30. března 2026  10:02

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

30. března 2026  9:23

Fungující manželství? Chce to hlavně toleranci a humor, říká Jana Švandová

Jana Švandová

Jana Švandová (78) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vnímání krásy u žen a mužů i o receptu na šťastné a fungující manželství. Podle herečky je důležité hlavně umět ocenit partnera, být...

30. března 2026

Nohy měl rozedrané do krve, ale běžel dál. Uhlík překvapil i Březinu

Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

„Sako mám od Blažka a kalhoty s košilí od Galarda. Já to recykluji, měl jsem to na sobě už minulý rok,“ hlásil Filip Březina na Českém lvu. Před čtyřmi měsíci dotočil pro Oneplay šestidílnou sérii...

30. března 2026

Zhroutil se mi život, teď se snažím jít štěstí naproti. Otevřená zpověď Jana Šťastného

Premium
Jan Šťastný

Zažil rodinné trable i náročný rozvod, přiznává, že se mu tehdy zhroutil svět a sebelítost občas utápěl v alkoholu… Ale to vše je pryč. „Cítím se mladší, než jsem se cítil před dvaceti lety,“ říká...

29. března 2026

Manželství mám trvanlivé, protože muž je kreativní, říká Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herečka, spisovatelka, malířka Iva Hüttnerová (77) je vdaná podruhé. Se svým druhým manželem Petrem Mändlem je šťastná už 44 let. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, v čem tkví tajemství jejich...

29. března 2026

Myslela jsem, že je to můj konec, popsala Ornella mimoděložní těhotenství

Ornella Koktová v dokumentu Ornella Life (2026)

Ornella Koktová ve svém dokumentu Ornella Life promluvila o nejtěžších chvílích života, kdy se týden po porodu dcery musela vrátit na sál na urgentní břišní operaci kvůli nálezu pod žebry. Tehdy...

29. března 2026

Jsme rodina, hlásí Kamila Nývltová. Zveřejnila snímek novorozených dvojčat

Na křtu nové písně „Slovem tě chráním“ Kamila Nývltová s partnerem Eddiem...

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) porodila ve čtvrtek dvojčata a v neděli zveřejnila jejich snímky na sociální síti. Se snoubencem Eddiem Ramadamem jim vybrali jména Jasmína a Eliana.

29. března 2026

Leonardo DiCaprio se konečně ukázal v Praze. Zašel do Stavovského divadla

Leonardo DiCaprio přichází na 98. předávání Oscarů (15. března 2026)

Leonardo DiCaprio natáčí v Česku a pohybuje se tu trochu jako tajný agent. Vyhýbá se veřejnosti, za jeho vozem jezdí další, aby se k němu nemohl nikdo přiblížit. Národní divadlo ale zveřejnilo...

29. března 2026

Přerušovaný půst držím už deset let. Stačí dvě jídla denně, říká Schicková

Kristýna Schicková

Kristýna Schicková (31) kromě modelingu rozjíždí i kariéru DJky. Kromě toho vychovává dvě malé děti. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila recept, jak se udržet fit a promluvila i o svém příteli.

29. března 2026

Děkuji podporovatelům i hejtrům. Moderátorka Petruchová o plánech i svém soukromí

Premium
S dokonalou vizáží. Veronice pomáhají profesionálové a ona je za to vděčná.

Moderátorka Veronika Petruchová září na televizních obrazovkách a svou práci si užívá. Stejně tak ale miluje pobyt na venkově, kde si může opékat buřty s přáteli a užívat si soukromí v přírodě. Těší...

28. března 2026

Kvůli manželově nevěře se matka předávkovala, prozradil syn Audrey Hepburnové

Audrey Hepburnová

Jedna z největších hvězd stříbrného plátna Audrey Hepburnová zemřela v roce 1993 ve Švýcarsku ve věku 63 let na rakovinu. Její syn Sean Hepburn Ferrer napsal nyní knihu vzpomínek na svou matku, která...

28. března 2026  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.