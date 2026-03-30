Mikrofon mění za taneční boty. Ve StarDance zatančí zpěvačka Marta Jandová

„První oficiální jméno letošní StarDance je tu! Na parket zamíří rocková dračice a oblíbená zpěvačka Marta Jandová. Mikrofon mění za taneční boty a my si od toho slibujeme pořádnou jízdu. Sedne jí víc waltz, nebo ohnivá samba? Těšíte se, jak to rozbalí?“ stojí v oznámení České televize na sociálních sítích.
Pod fotkou zpěvačky se objevila řada pozitivních komentářů a výběr Jandové chválí například její kolegyně Monika Absolonová, tanečník Dominik Vodička nebo módní návrhářka Martina Pipková Loudová.
Jména účastníků letošního ročníku StarDance začne televize postupně odtajňovat již v následujících dnech. Všechny soutěžní páry pak budou zveřejněny 21. dubna 2026.
Kromě Marty Jandové se podle zatím neoficiálních informací na taneční parket postaví také zpěvák Vojtěch Dyk, Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček a tenista Radek Štěpánek.