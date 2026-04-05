Na seznam StarDance přibylo další jméno. Je to hvězda seriálu Adikts

„Herečka Luciana Tomášová je zvyklá vstupovat do různých rolí, teď ji ale čeká jedna úplně nová. Jak se této role zhostí?“ uvedla Česká televize u představení další VIP soutěžící.
Tvůrci každý den odhalují nové jméno. Zatím potvrzenými účastníky jsou kromě Luciany Tomášové také Tomáš Matonoha, Tomas Sean Pšenička, Sara Sandeva, Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská a tenista Radek Štěpánek. Všechny soutěžní páry StarDance, i v kombinaci s profesionálními tanečníky, odhalí televize 21. dubna 2026.
V České republice letos slavíme 20 let od první série StarDance. Zajímavostí je, že Marek Eben a Tereza Kostková jsou nejdéle moderujícím párem této taneční show na světě.
StarDance, pod různými názvy, zná přes 60 zemí, formát vznikl ve Velké Británii z pořadu z roku 1950. Nejmladší soutěžící bylo 14 a nejstarší neuvěřitelných 82 let (USA). Soutěž vyhrála nevidomá i neslyšící celebrita (Velká Británie, USA).
|
18. prosince 2018