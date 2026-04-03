Místo akčních scén taneční parket. Do StarDance míří kaskadérka Hana Dvorská

„Výzvy? Ty si dává k snídani! Kaskadérka Hana Dvorská, která se nezalekne žádného risku ani pádu, teď vymění akční scény za taneční parket. A my věříme, že se i s touto výzvou vypořádá s velkou grácií! Co myslíte?“ stojí v představení další soutěžící z řady VIP.
Kaskadérka Hana Dvorská vystudovala FTVS na Univerzitě Karlově v Praze. Pět let učila tělocvik a český jazyk. Později se dostala ke kaskadérům, založila své vlastní ranní cvičení pro veřejnost s názvem Boot camp a do toho ještě dělá trenérku ve fitness a instruktorku parašutismu.
Kromě pohybu je její velkou vášní hudba, hraje na řadu nástrojů – od kontrabasu až po bicí. Žije se svým partnerem Emilem a má dvě dospělé děti.
V roce 2022 dostala Cenu Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu.
Podle zatím neoficiálních informací by se na taneční parket měli postavit také zpěvák Vojtěch Dyk, Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček nebo herec Tomáš Matonoha. Další dvě ženská jména zůstávají tajemstvím. Všechny soutěžní páry StarDance, včetně kombinací s profesionálními tanečníky, představí televize 21. dubna 2026.
|
18. ledna 2025