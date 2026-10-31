Také před čtvrtým večerem StarDance měli v zákulisí napilno. Ať už kostyméři, vizážisté, či samotní moderátoři, porotci a soutěžící. Vojtěch Dyk si například vyzkoušel ozdobu ala Mata Hari, Saru Prachař Sandevu tanečník obrátil vzhůru nohama a Tereza Kostková v županu vypadala, že by mohla pózovat starým malířským mistrům.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herečka Luciana Tomášová na začátku proměny
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Čekání v zákulisí je nejnáročnější.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pomůžou smutné oči?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nebo spíš debata s kolegyní Catharinou Málek?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady už má herečka i své šaty na vystoupení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Její taneční partner Robin Ondráček se make-upu dočkal také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je už skoro připravený jít na parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvák Tomáš Polák v rukou kadeřnice
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečnice Adriana Mašková během líčení
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
I během úpravy kostýmu je čas střihnout správnou pózu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
O čem asi přemýšlí herečka Sara Prachař Sandeva?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Že by o tom, jak v zákulisí skončí hlavou dolů?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Její taneční partner Daniel Makovec vyzkoušel nový účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zapletli mu copánky.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na řadu přišel i herec Tomas Sean Pšenička.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Museli ho nalíčit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také ho učesali.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A oblékli.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě zkouška správného postoje
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jeho tanečnice Natálie Otáhalová se dočkala také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Svěřila se do rukou vizážisty Pavla Bauera.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak už zbývalo jen čekat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvačka Marta Jandová si přípravy užívá.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pro quickstep jí vybrali rozverný kostým.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
I pak se ale musí doupravit líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Za chvíli se půjde na parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečník Martin Prágr si díky loňské transplantaci vlasů může déle užít „zásah“ kadeřnice.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nechybí ani líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Že by se mu nelíbil kostým?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě třeba upravit motýlka...
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
...a pak obléct frak.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
No a už zbývá jen čekat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herec Tomáš Matonoha před svou proměnou v toreadora
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Stihl se bavit i s porotkyní Tatianou Drexler.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A je hotovo.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hercova tanečnice Lenka Nora Návorková se dočkala i speciální ozdoby do vlasů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Detail červených kamínků
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Speciální ozdobu si vyzkoušel i Vojtěch Dyk. Mata Hari to ale tentokrát nebude.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kolik Dyků je dost Dyků?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady se herec už hodil do gala.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Obléká ho hned několik lidí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Před přenosem se stihne hodit řeč i s porotci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečnice Catharina Málek čekající na svou proměnu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V maskérně nechybí ani porotci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jana Burkiewiczová během líčení a česání
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A pak už v kostýmu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Richard Genzer v civilu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A za pár chvil je z něj fešák.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tatiana Drexler během líčení
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyni udělali nový účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je už připravena sednout si za porotcovský pultík.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě se ale stihne foto na památku.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kolik bodů by asi dostala Blanka Hašková za účes od Zdeňka Chlopčíka?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Bručouna většinou jen hraje.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Do rukou odborníků se svěřila i zpěvačka Dasha.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pár detailů ale doladila sama.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Moderátor Marek Eben při oblékání vesele debatuje.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
I když by se mohlo zdát, že jeho účes nepotřebuje lak, není tomu tak.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Moderátorce Tereze Kostkové dlouhé vlasy „zkrátili“.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jde ale jen o kadeřnický trik.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vizážista Pavel Bauer, moderátorka Tereza Kostková a kadeřnice Blanka Hašková finalizují look.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Do zákulisí se přišla podívat i vypadnuvší dvojice Michal Kurtiš a Hana Dvorská.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kaskadérka pořád srší dobrou náladou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Před samotným nástupem je čas i na přátelské obejmutí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěváci, stardanceový konkurenti Tomáš Polák a Vojtěch Dyk
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Paso doble čekalo na Tomáše Matonohu i Saru Prachař Sandevu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ulička v zákulisí
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pár posledních objetí
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Čas na přání všeho dobrého
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nebo na rituál
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Před přímým přenosem se všichni shromáždí v zákulisí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na velké rivaly to tam nevypadá.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Všichni říkají, že jsou skvělá parta.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Že by modlitba pro Martu?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Taneční páry StarDance XIV během čtvrtého večera
Autor: © Česká televize
Tereza Kostková a Marek Eben ani teď při nástupu nevynechali malý taneček.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako první tančili Luciana Tomášová a Robin Ondráček.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Svůj waltz předvedli na píseň Fascination.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Od poroty dostali 36 bodů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Druhým párem byli Tomáš Polák a Adriana Mašková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Předvedli quickstep na píseň Revolution Come Knockin’.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Porota jim dala 21 bodů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Třetí tančili Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Paso doble předvedli na skladbu Zima od Vivaldiho.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 30 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pak přišli na řadu Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pro svůj waltz si vybrali píseň Suddenly.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dostali od porotců také 36 bodů, což bylo ten večer nejvyšší hodnocení.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dalším párem byli Marta Jandová a Martin Prágr.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Na píseň Rock This Town zatančili quickstep.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Vytančili si 24 bodů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako předposlední tančili Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Své paso doble předvedli na skladbu Les toréadors z Carmen.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dostali 26 bodů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a Catharina Málek tančili jako poslední.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Waltz předvedli na píseň What the World Needs Now Is Love.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Od poroty dostali 32 bodů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Se soutěží se nakonec po sečtení bodů od poroty a hlasů diváků museli rozloučit Tomáš Polák a Adriana Mašková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Na přímý přenos se přišla podívat kromě Hany Dvorské i moderátorka Lucie Výborná.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Přišla i kickboxerka Martina Ptáčková, která tančila ve StarDance XIII v roce 2024. Dorazila se svým bratrem Josefem.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec Daniel Krejčík přivedl maminku Danielu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Nechyběl ani moderátor a hlasatel Alexander Hemala, který tančil ve StarDance IV v roce 2010.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Na StarDance se přišel podívat také hrabě František Kinský s manželkou Martinou.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka