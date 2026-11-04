Zákulisí StarDance: Prachař Sandeva s nohama ve vzduchu, Kostková v županu

Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda...
Zpěvačka Billie Eilish (24) se stala terčem spekulací na sociálních sítích. Fanoušci porovnávají její starší a aktuální fotografie a domnívají se, že podstoupila zmenšení prsou. Důkaz o operaci ale...
Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly...
Také před čtvrtým večerem StarDance měli v zákulisí napilno. Ať už kostyméři, vizážisté, či samotní moderátoři, porotci a soutěžící. Vojtěch Dyk si například vyzkoušel ozdobu ala Mata Hari, Saru...
Německá topmodelka Heidi Klumová (53) opět nezklamala. Její halloweenské převleky, kdy se za pomoci týmu maskérů a vizážistů mění v nejrůznější příšery a postavy, jsou už legendární. Letos si pro...
Zpěvačka Pam Rabbit si na nic nehraje. V rozhovoru pro pořad FameCzech otevřeně promluvila o novém vztahu, svých nárocích na partnera i o tom, proč ji vyčerpávají běžné společenské konverzace....
Ema Businská (24), známá z Ulice či Zlaté labutě, nyní natáčí komedii Blešák. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč touží hrát záporačku, co ji láká na StarDance i jak prožívá manželství s...
V dubnu bude mít sedmdesát, přitom na ně nevypadá. Jenom chůze prozrazuje jeho věk. Oslavu nechystá. „Naposledy jsem byl mezi lidmi před rokem na půl na festivalu ve Varech. Ale předtím jsem si toho...
Reality show Zrádci je už za polovinou. Křivoklát opustilo 14 hráčů z původních 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran hradu. Mezi nimi je už jen 8 věrných a stále dva zrádci. Nové díly reality show...
Jeden marně hledal deštník, druhá si užívala tropický ráj. Král Karel III. se během prudkého deště neubránil podrážděné reakci, královna Camilla zase vyvolala kritiku, když se bosá procházela po...
Australská modelka Miranda Kerrová (43) se svěřila se svou dietou, díky níž si udržuje štíhlou postavu, ale hlavně zmírňuje své zdravotní obtíže. Kerrová se musela vzdát vajíček, místo toho do...
Soud v americké Kalifornii počátkem týdne posvětil žádost nejmladší dcery hereckého dua a bývalého páru Jolie-Pitt o změnu jména. Vivienne je už čtvrtá z jejich šesti potomků, kteří otcovo příjmení...
Německá supermodelka a herečka Claudia Schifferová znovu dokázala, že ani po padesátce neztrácí nic ze svého půvabu. V nové kampani módní značky odhodila vrchní díl oblečení a před objektivem...
Ornella Koktová přichází s pokračováním pořadu Ornella Life. Její fanoušci se mají na co těšit. Půjde o nekonečnou řadu, jež bude mapovat radostné i bolestné okamžiky jejího života. Každodenní rutinu...
Herečka a modelka Megan Foxová (40) znovu předvedla svou zálibu v odvážných proměnách. Na nových fotografiích se stylizovala do podoby temné mořské sirény. V blyštivém kostýmu, průsvitné sukni a s...
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Sebastian má za sebou vážný vztah, který dokonce vyústil v registrované partnerství. Láska ale nakonec nevydržela a po rozchodu je znovu single. V první čistě queer epizodě pořadu Naked Attraction se...
Také před čtvrtým večerem StarDance měli v zákulisí napilno. Ať už kostyméři, vizážisté, či samotní moderátoři, porotci a soutěžící. Vojtěch Dyk si například vyzkoušel ozdobu ala Mata Hari, Saru...