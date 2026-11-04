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Zákulisí StarDance: Prachař Sandeva s nohama ve vzduchu, Kostková v županu

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Tereza Kostková v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Catharina Málek a Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Robin Ondráček v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Robin Ondráček v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Tomáš Polák v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Adriana Mašková v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Adriana Mašková v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026) Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026)
Také před čtvrtým večerem StarDance měli v zákulisí napilno. Ať už kostyméři, vizážisté, či samotní moderátoři, porotci a soutěžící. Vojtěch Dyk si například vyzkoušel ozdobu ala Mata Hari, Saru Prachař Sandevu tanečník obrátil vzhůru nohama a Tereza Kostková v županu vypadala, že by mohla pózovat starým malířským mistrům.

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 5667

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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

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