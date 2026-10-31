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Radost z výkonu nestačila. Ve StarDance končí zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková

Autor:
  22:00
Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance XIV (31. října 2026)

Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance XIV (31. října 2026) | foto: Herminapress

Taneční páry StarDance XIV během čtvrtého večera (31. října 2026)
Luciana Tomášová a Robin Ondráček ve StarDance XIV (31. října 2026)
Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance XIV (31. října 2026)
Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec ve StarDance XIV (31. října 2026)
66 fotografií
Během čtvrtého večera StarDance XIV sedm párů zatančilo waltz, paso doble a quickstep. Dvě dvojice měly od porotců stejné nejvyšší hodnocení 36 bodů. Nakonec ale rozhodly i divácké hlasy a se soutěží se museli rozloučit zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková.
Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance XIV (31. října 2026)
Taneční páry StarDance XIV během čtvrtého večera (31. října 2026)
Luciana Tomášová a Robin Ondráček ve StarDance XIV (31. října 2026)
Tomáš Polák a Adriana Mašková ve StarDance XIV (31. října 2026)
66 fotografií

„Strašně moc bych chtěl poděkovat Adriance, že to se mnou dala. Byla neskutečná. Děkuju rodině - mamince, bráchovi, klukům z kapely. Také mým dětem. A úplně nejvíc mojí ženě,“ řekl Tomáš Polák po vyřazení.

Jeho taneční partnerka Adriana Mašková ho pak pochválila za to, jak moc se od začátku zlepšil.

Herečka Luciana Tomášová a Robin Ondráček tančili jako první a svůj waltz předvedli na píseň Fascination. „Bylo to opravdu krásné. Velmi dobře udělané, choreograficky náročné. Občas to vypadalo jako kusy profesionálního tance,“ pochválila Tatiana Drexler.
„Mám jen dvě věci. V odklonu si příliš zakláněla hlavu a druhá - v drobné synkopě si příliš poskakovala. Ale bylo to nádherné,“ dodal Zdeněk Chlopčík.
Porotkyně Jana Burkiewiczová pochválila hereččinu lehkost a křehkost a dodala, že byla zvědavá, jestli se podaří zkrotit Lucianin temperament. Pár nakonec získal nejvíce bodů
Hodnocení poroty: 36 bodů

Luciana Tomášová a Robin Ondráček ve StarDance XIV (31. října 2026)

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Zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková předvedli quickstep na píseň Revolution Come Knockin’. Hudebník neskrýval po konci své nadšení. „Občas mi připomínáš robota. Zvládáš pohyby, ale ta koordinace nedochází do zbytku. Sledovala jsem to v němém úžasu,“ prohlásila se smíchem Jana Burkiewiczová.
„Nohy byly nesmírně rychlé, přesně v rytmu, čímž jsi mě ohromil. Ale pořád máte mezi sebou ‚lavor‘,“ dodal Zdeněk Chlopčík s tím, že musí zapracovat na postavení.
Hodnocení poroty: 21 bodů

Paso doble na skladbu Zima od Vivaldiho zatančili herečka Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec. „Toto byla opravdu dobře udělaná choreografie. Nevadí mi, že to bylo moderní a nové. Byly tam momenty, kdy jsem viděla hodně energie, ale také momenty, kde chyběla a ta silná hudby by to chtěla. Ale zlepšujete se kolo od kola,“ prozradila Tatiana Drexler.
„Já jsem rád, že jste zpátky. Minulý týden jste dostali strašný kartáč. Já bych se zhroutil a vykradl lékárnu. Vy jste to zvládli a pomohlo vám to,“ dodal Richard Genzer a ocenil, že to bylo scénické paso doble.
Hodnocení poroty: 30 bodů

Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec ve StarDance XIV (31. října 2026)

Další waltz předvedli herec Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová. Vybrali si píseň Suddenly. „Mě to tak krásně ukolébalo. Tome, mě hrozně bavilo, že jste do toho nedali kudrlinky okolo. Byla to choreografie od začátku do konce. Krásné držení těla. Kdybych si měla malinko rýpnout, v přechodech rukou bylo by dobré, kdybys je trochu uvolnil,“ okomentovala výkon Jana Burkiewiczová.
Richard Genzer zmínil prvorepublikového herce a elegána Oldřicha Nového. Pochválil i tanec s tím, že z dvojice nespustil oči a ani skoro nemrkal. Herec se svou taneční partnerkou dostali nejvyšší počet bodů.
Hodnocení poroty: 36 bodů

Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová ve StarDance XIV (31. října 2026)

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Zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr na píseň Rock This Town zatančili quickstep. Zdeněk Chlopčík poznamenal, že nevýhodou rychlých tanců je, že když člověk udělá chybičku, trvá to, než se vrátí do rytmu. „Ale jinak to byl docela vydařený výkon,“ řekl porotce.
Podle Tatiany Drexler je chyba v quickstepu noční můrou každé tanečnice. „Když se spletete, už se nechytíte,“ řekla s tím, že pochválila mimo jiné zlepšené postavení a držení zpěvačky.
Hodnocení poroty: 24 bodů

Marta Jandová a Martin Prágr ve StarDance XIV (31. října 2026)

Jako předposlední přišli na řadu herec Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková. Své paso doble předvedli na skladbu Les toréadors z Carmen. „To bylo strašně vzrušující. Nejdřív jsem se lekla. Mělo to i komediální prvky. Chtěla jsem to brát vážně, ale pak to bylo i legrační. Byl tam ten pohled... . Strašně to bylo divné,“ pobavila všechny Tatiana Drexler. „Místy to byl čardáš a místy... co?“
„Oceňuji to napětí. Cítila jsem to od nohou až po konečky prstů. Když půjdu do techniky, nemůžu odpustit točky. To nejde takhle,“ doplnila Jana Burkiewiczová.
Hodnocení poroty: 26 bodů

Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková ve StarDance XIV (31. října 2026)

Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a Catharina Málek tančili jako poslední. Jejich waltz na píseň What the World Needs Now Is Love se porotě líbil. „Byl to překrásný anglický waltz. Partneři, kteří jsou vysocí, mají ve standardu výhodu, že jsou vidět a mají rám,“ řekl Zdeněk Chlopčík a vytkl jen malé chybičky.
„Miluju tento song. Povedlo se vám, aby hudba a tanec byly rovnocennými partnery. U této hudby se nabízelo, že bude silnější. Ale to se nestalo. Co vám ale nemůžu odpustit. Ta první zvedačka. Musíš ženu zvednout, ale na konci s ní nesmíš třísknout,“ dodala Jana Burkiewiczová.
Hodnocení poroty: 32 bodů

Vojtěch Dyk a Catharina Málek ve StarDance XIV (31. října 2026)

ANKETA: Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 5091

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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

14. září 2026
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