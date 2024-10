StarDance jako první opustili zpěvák Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková

„Jak jsi to Marku řekl, tak jsem povolil břicho,“ pobavil zpěvák diváky v děkovní řeči. „Nevím, co vlastně říct. Jsem vděčný, že jsem toho mohl být účastný a že jsem měl Andreu, která to se mnou neměla snadné a věnovala se mi. Občas jsem propadal depresi a skepsi, ale pak jsem si tanec užíval. Nejdřív jsem se přitom tance bál. Budu se snažit tanci nějakým způsobem věnovat dál,“ dodal zpěvák s tím, že i jeho současná partnerka je vlastně tanečnice.

Jako první zatančili herec Filip Blažek a Adriana Mašková. Předvedli podle porotců Tatiany Drexler a Richarda Genzera opravdu chlapský valčík. „To mělo atmosféru a valčík to každopádně byl,“ řekl Jan Tománek. Dvojice dostala v tomto kole 23 bodů a po započtení i bodů z prvního kola měli 41 bodů.

Taneční páry StarDance XIII během druhého večera (19. října 2024)

Herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková předvedli sambu s efektními otáčkami. Vytančili si od poroty tentokrát 25 bodů a s body s prvního kola jich měli 48. „Když přijdete na parket, už vypadáte jako tanečník,“ prohlásila Tatiana Drexler. „Škoda pro náš tanec je, že jste se mu profesionálně nevěnoval a jste herec. A tu chybu na konci jsem neviděl,“ přidal se Jan Tománek. Richard Genzer ocenil hercovu práci s rukami.

Od poroty si v druhém kole vytančili 22 bodů cyklista Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková, kteří předvedli jive. V prvním kole dostali o bod více a celkem jich měli 45. „My tu mluvíme o krocích, které nejsou možné. Všechny byly do rytmu, až na ten nástup. Já jsem bez slov,“ prohlásila Tatiana Drexler.

Valčík předvedli zápasnice Martina Ptáčková a Dominik Vodička. Od porotců dostali 21 bodů, po započtení bodů z prvního kola jich měli nejméně, tedy 33. Tatiana Drexler jejich výkon označila za zázrak a romantický a krasný. „Já bych to nenazval zázrakem, ale progresem, a ten je obrovský. Za to podle mě může Dominik,“ řekl Jan Tománek.

StarDance Zpěvák Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková ovládli taneční parket valčíkem, nazývaným králem tanců, na píseň Přejdi Jordán.

Nejméně v tomto kole, 19 bodů, dostali herečka Jana Paulová a Robin Ondráček, kteří zatančili sambu. V prvním kole jich naopak měli nejvíce. Dohromady jich bylo 43. „K tanci úplně nedošlo, ale pohoda a elegance byly nadstandardní. Pořád jsem si říkal, proč mě to tak baví? No protože Jana Paulová. Že byl Robin občas překvapený, že si Jana vymyslela novou choreografii, no a co,“ znělo hodnocení Jana Tománka.

Herečka Marta Dancingerová a Martin Prágr zatančili energický jive, který sklidil pozitivní hodnocení poroty i díky náročné choreografii. Tentokrát dostali 24 bodů. Po započtení hodnocení z prvního kola jich měli 44.

Valčík předvedli Chilli Ta a Jakub Mazůch. Zradil je ovšem kostým, když se kuchařce roztrhla sukně s vlečkou a pletla se jim pod nohy. „Na soutěži je to horor. Mně se to jednou stalo. Ale neměla jsem čas to vaše faux pas sledovat. Obdivuji vaši odvahu. A vy jste to udrželi v hudbě,“ ocenila Tatiana Drexler. Přesto dvojice dostala 23 bodů a po započtení z prvního kola měli dohromady 45 bodů.

Spisovatel a režisér Patrik Hartl a Tereza Prucková předvedli svou verzi samby. „Kdybych chtěla parodii na sambu, tak by to bylo asi toto,“ prohlásila Tatiana Drexler. „Všichni tady tančí jeden tanec, ale ty jsi dal všechny tři, mohli jsme si vybrat. Tam bylo všechno,“ řekl Richard Genzer. Podle Jana Tománka ale vidět, že si Patrik Hartl tanec užívá. „Úplně vás vidím, že už v neděli se těšíte na tu sobotu,“ dodal. Pár nakonec dostal 19 bodů a po započtení hodnocení z prvního kola měli 37 bodů.

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk zatančili energický jive doplněný o efekt proměny šatů, který loni ve StarDance předvedla i Eva Adamczyková. Zatímco Jan Tománek jim poradil, aby trochu ubrali kroků, podle Richarda Genzera by pak daleko nedošli. Nakonec dostali 24 bodů. Po započtení těch z prvního kola jich měli 44.

Zpěvák Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková na závěr zatančili valčík. Podle Richard Genzera u nich došlo ve srovnání s prvním kolem k zlepšení o tisíc procent. Podle Tatiany Drexler jsou pro zpěváka standardní tance ideální. Jan Tománek jim doporučil, aby se při tanci nepouštěli. Nakonec dostali 21 bodů a po započtení těch z prvního kola měli dohromady 36 bodů. Ani to ovšem nestačilo a taneční show opustili jako první.