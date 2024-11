Musí se uklidňovat pořád a ve všem, říká o Hesovi partnerka ze StarDance

Myslíte si, že vám ve čtvrtém tanečním kole taky trošičku pomohlo halloweenské téma?

Oskar Hes: To byla asi náhoda…

Kateřina Bartuněk Hrstková: Jako že by nám nějaký duch v tom pomohl? (smích)

Oskar Hes: My jsme nad tím takhle nepřemýšleli, že vyjde paso doble zrovna na Dušičky, ale vlastně je to pěkná náhoda.

Jak vnitřně pracujete s chválou a podporou, abyste nezpychli a nezlenivěli?

Kateřina Bartuněk Hrstková: Snažím se mít v sobě mít velkou pokoru a jakékoliv pochválení nebo vyřčení potenciální budoucnosti vždycky zaťukám. Já si furt ťukám.

Oskar Hes: Jako hodně ťuká.

Kateřina Bartuněk Hrstková: Neberu to jako samozřejmost. Určitě ne.

Oskar Hes: Já to beru s rezervou. To je všechno, co k tomu řeknu.

Oskare, lidé u vás mají zřejmě i vzhledem k rodičům určitá očekávání. Je náročné je naplnit a nějak si to v hlavě urovnat, aby to na vás nepůsobilo toxicky?

Oskar Hes: Dělám maximum pro to, aby se to líbilo, abych s tím byl hlavně spokojený. To je to, co můžu dělat, ale zbytek neovlivním. Že tatínek a maminka tancovali, tak to zkrátka je. To očekávání samozřejmě je. Ale každý den nepřemýšlím nad tím, že někdo očekává velké výkony. Já vydám, co mám. Maximum.

Kateřina Bartuněk Hrstková: Poctivě trénuje.

Oskar Hes: Jedeme na maximum a to je všechno, co dokážeme.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance XIII (2. listopadu 2024)

Ve kterých momentech se musí Oskar uklidňovat?

Kateřina Bartuněk Hrstková: (smích) Pořád a ve všem. Vím, že má hroznou sílu a kdyby to napálil naplno, tak mě sundá. Ale takhle to má každý chlap. Jsou silnější než my a musí se naučit v tanci být něžní k něžnému pohlaví, aby nás nepřeprali, protože by nás vždycky přeprali. Jinak má hodně energie a já to zbožňuju a vlastně to nabíjí i mě, tak to je super.

Existuje styl tance, kterého se do budoucna stále bojíte jako čert kříže?

Kateřina Bartuněk Hrstková: Pomalý tanec.

Oskar Hes: Pomalý tanec. Bál jsem se waltzu, prvního tance. Mám respekt z každého ze všech tanců, který nás třeba ještě čekají. Uvidíme. Ale nemám vyloženě jeden, že bych si řekl: Tak to je ten, ze kterého jsem v háji. Těším se na jive, protože to je velice rychlé. Doufám, že jsem něco neprozradil. A těším se i na quick step. Nemám žádného bubáka, když jsou ty Dušičky, nic.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance XIII (26. října 2024)

Co byste vzkázali těm, co vás skalně podporují?

Kateřina Bartuněk Hrstková: Tahle soutěž je nevyzpytatelná. Bereme to s pokorou, snažíme se opravdu jet na max. Děkujeme všem, co nás podporují, hrozně nás to nabíjí a vlastně to děláme i pro vás. Jsme strašně rádi za skvělé reakce.

Oskar Hes: Děkujeme.

Byli jste si stoprocentně jisti, že to dneska dáte, nebo vás připravují z produkce i na nejčernější scénáře?

Kateřina Bartuněk Hrstková: Snažím se choreografie udělat co nejzajímavější, aby to nebylo klišé, aby to bylo jiné a doufám, že se mi to aspoň trošku daří a že vás to baví.

Oskar Hes: Ta jistota není nikdy, to vám můžu říct. Byť to hodnocení bylo vysoké a byli jsme na prvním místě, neznamená to, že nemůžete vypadnout. Pokud se nemýlím. Takže mockrát děkujeme všem, co nás podporujete, hrozně si toho vážíme a moc to pro nás znamená.