Nečekali jsme, že se dostaneme tak daleko, říkají Ptáčková a Vodička

S jakými ambicemi, jelikož jste postupivší, jdete na další sobotu?

Martina Ptáčková: Ambicemi? Já bych řekla, že my žádné ambice nemáme, protože já ani Dominik jsme si nepředstavovali, že se někdy probojujeme do osmého kola. (příští sedmé kolo je charitativní a tedy se nebude vyřazovat – pozn. red.) Viď? Protože, co jsem předváděla občas na těch trénincích.

Dominik Vodička: Já já jsem tvůj největší fanoušek, ale opravdu mě to vůbec nenapadlo, protože jsem viděl, kolik práce před námi je. A díky fanouškům, čehož si moc vážíme, jsme dokázali Martině prostě dát prostor, aby se vzdělala, doučila se, dohnala ty ostatní. Aby slyšela hudbu, uměla střídat.

Martina Ptáčková: Je tam hodně těch věcí, řekněme.

Dominik Vodička: Je tam toho hrozně moc, my jsme bojovali maximálně, ale to je hlavně zásluha diváků, takže za to moc děkujeme.

Martina Ptáčková: Moc děkujeme.

Marek Eben rád zmiňuje vaši drsnost a ženskost. Jak jste se s tím vypořádala? Jestli už vůbec.

Martina Ptáčková: Myslím, že jsem se s tím vypořádala dobře. Ze začátku to bylo těžké, protože třeba sladit se v páru, poslouchat Dominika bylo pro mě hodně těžké. Většinou, když dělám trenéra, tak vím, co mám dělat a tady je každý sám za sebe, tady nejsem v žádném týmu. Takže to asi bylo na tom nejtěžší. A teď už je to úplně v pohodě. Nedělá mi to žádný problém, myslím, že to je velká změna. To tak na sobě vnímám.

Když z vás teď opadlo pomyslné břemeno někam se dostat, už si to budete jen užívat?

Dominik Vodička: To z nás spadlo hned v druhém kole, právě o tom tady mluvíme, že my už teď každé kolo jenom jásáme, žasneme a užíváme si. Říkáme: Tak ještě další tanec. Tak jo! Dobrý. A pak nejsme připraveni na další tanec a jdeme do toho. Je to výzva. Teď nás budou čekat dva, nevím, jak se s tím popasujeme, ale je to super, my si to strašně moc užíváme. Nedokázal jsem si představit, že budeme takhle daleko.

Martina Ptáčková: Je to krásný pocit. Myslím, že jsem vyhrála sama nad sebou, protože v každém kole jsem bojovala hodně. Takže se považuju za vítěze už teď, protože už nejsme vůbec nervózní. Jen trošku.

Dominik Vodička: Ale tak to k tomu patří být trošku nervózní, ale cítím, že už to na mě naleze. Nejhorší bylo, když ta nervozita lezla na mě.

Martina Ptáčková: Vůbec jsme na začátku byli paralyzovaní nervozitou oba dva. To bylo těžké.

Každou sobotu je vyřazování. Potíte se u toho víc než při tanci?

Martina Ptáčková: Asi všichni se potí, protože nikdo nemá postup jasný.

Dominik Vodička: Já jsem třeba úplně v klidu. Ne, fakt, protože mně vždycky záleží na tom, jak jsme ten tanec zatančili a zatančili jsme ho dobře. Potom už je to soutěž. A o tom to je, že někdo vypadne, někdo ne. Je krásné, že postupujeme dál, že můžeme ukázat i další tance. Na druhou stranu, když by nás tam divák nechtěl vidět, tak by nás třeba jako vyšoupnul. Tak to beru.

Martina Ptáčková: Vtipné je, že když stojíme na nástupu, tak si vždycky z Dominika dělám srandu, jestli už máme připravenou děkovnou řeč.

Dominik Vodička: Jo. My si ji vždycky řekneme. (smích) Dokonce na generálce jsme si to vyzkoušeli.

Martina Ptáčková: Takže dobrý.