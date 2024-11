Nejsme nafrněnci, co mají vítězství v kapse, říká Vondráčková o StarDance

Jak byste zrekapitulovali tento večer, pocity a reakce na to, že vypadla Jana Paulová?

Lukáš Bartuněk: Janička byla miláček. Ono je to strašně těžké. Každý člověk, který odejde, je nám nějakým způsobem blízký. Ona je tak krásná čistá duše, taková veselá. Zní to vždycky na pohřbu, ale bude tady fakt strašně chybět. (smích)

Lucie Vondráčková: Mám pocit, že byla takovou jako moudrostí naší StarDance. Rozdávala klid, když někdo byl nervózní, rozdávala pohodu, když někdo byl moc ve stresu. Je to moudrá ženská.

Jste ze showbyznysu po letech ostřílená. Ale přece jen, když je živý přenos, pomůže psychická podpora od partnera Zdeňka Polívky, když je tady ve studiu?

Lucie Vondráčková: Já nevím, já tu podporu tady mám vždy na generálkách. Je to tak i s tréninky, někdo je má od pondělí do pátku, my jsme vždycky jeli tak na střídačku. A někdy sobotu i neděli. Někdy ne pondělí. Takže mně je jedno, jestli moji blízcí přijdou na premiéru nebo na generálku. Hlavně, že to vidí.

Lukáši, předpokládám, že na limity jste v případě Lucie asi nenarazili. Toužíte po tomto kole to vyhnat opravdu na maximum, co to půjde?

Lukáš Bartuněk: Tak samozřejmě…

Lucie Vondráčková: Ale mám limity!

Lukáš Bartuněk: Každý má nějaké limity, ale spíš jde o to poznat toho člověka a co mu sedne nejvíc. Samozřejmě to chvilku trvá a dobrý trenér se právě pozná v tom, kdy najde správnou cestu ke studentovi. Ta je ke každému úplně jiná. Někdo je víc na techniku, na intelektuálnost pochopit pohyb, někdo je víc spíš na vcítění se. To je i Lucčina strana, že to musí cítit, pochopit, i co se týče hudebnosti. Takže z tohoto směru teď už chodíme do tanců. Myslím, že se daří čím dál líp.

Lucie Vondráčková: Jo, už víme. Už se známe.

Tanec prodává samozřejmě i svojí vášní a choreografií. Musíte nechávat stud doma, když je to hodně kontaktní a intimní?

Lukáš Bartuněk: Nevím, všichni si myslí, že tanec je hodně intimní. Samozřejmě pro normálního člověka ze začátku asi je. Ale potom časem to bere prostě tak, asi jako když člověk dělá wrestling, že to prostě k tomu patří. I tam se po sobě ti dva chlapi válejí. Tohle je o to příjemnější, že to je chlap s ženskou.

Lucie Vondráčková: A my ty choreografie nemáme třeskutě sexuálně nabité. Mně přijde, že je držíme v dekoru, ve kterém společenský tanec být má. To mi tedy velmi vyhovuje, že to nepřekračuje limity.

StarDance S Lucií Vondráčkovou a Lukášem Bartuňkem jsme se během jejich valčíku na píseň Málo mě zná ocitli na královském bále. Také na vás působili jako princezna s princem?



Pro své favority hlasujte prostřednictvím SMS ve tvaru SD 2 na číslo 906 11 13. 0 0

Máte pokaždé srdce v krku, když dojde na konci k vyřazování?

Lucie Vondráčková: Stát se může cokoliv. Když diváci rozhodnou, že někdo půjde z kola ven, tak prostě rozhodnou a je to na nich. Přijímáme to s pokorou. Nejsme žádní nafrněnci, co by si mysleli, že mají vítězství v kapse. To jsme od začátku věděli, že nemáme a že to bude těžká práce. Jsem šťastná, že se můžu učit nové věci, a to je to, proč jsem tady.

Lukáš Bartuněk: No, je to tak. Člověk má opravdu pocit, že se může stát cokoliv. Jestli jsem si to správně spočítal, tak jsme byli děleně na prvním místě s Oskarem. Tam ta šance na vypadnutí je menší, ale stejně strach tam trošku je. Mizivá šance vždycky je, že i z toho prvního místa člověk může být vyřazený. Ale dneska jsem byl trošku klidnější.