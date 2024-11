Myslela jsem, že končím já. Věk si ale nepřipouštím, říká Paulová o StarDance

Je o vás veliký zájem, někteří dokonce říkají, že už patříte mezi favority. Jak hodnotíte čtvrtý večer?

Robin Ondráček: Šli jsem jako poslední, tak to čekání bylo nekonečné. Pak se to seběhlo tak rychle, že to ještě vstřebávám. Myslím, že se nám tam podařilo udržet vzájemné napětí, o které jsme se snažili.

Jana Paulová: Ani jsme se moc snažit nemuseli. Ten tanec sám to vlastně přinesl. Ta muzika Malaguena je tak napsaná, je strašně silná a příběh, který jsme si do toho vložili, tak si nás sebral.

Mohli bychom vás označit za bojovnici proti ageismu. Vytřela jste zrak všem, kteří nevěřili tomu, že žena určitého věku dovede na parketu takhle válet.

Jana Paulová: Hele, víte, já bych tohle nepřeceňovala. (smích) Moc nevěřím na nějaká čísla, nějaký věk, nevěk. V mé hlavě je to mnoho let pořád stejné. To, že mám nějaké datum narození, je jiná věc. Jsem pořád mezi takovými lidmi, že se to stárne o něco lépe. Chtěla jsem říct hůř, ale lépe, protože si musíte pak vzpomenout, že jste starý. Já si to musím uvědomit a pak si říkám: A fakt jako? To se mě týká? Asi jo. (smích) Vy jste mladý, ale možná za těch sto let, až vám bude tolik jako mně, tak si to taky uvědomíte. Že vlastně v hlavě to zůstává pořád stejné, akorát všechno už tak jako povolí, zemská přitažlivost s tím pracuje.

V kolik hodin před přímým přenosem se začínáte chystat?

Jana Paulová: Jsme tady od devíti od rána, takže teď asi nějakou čtrnáctou hodinu. A že bychom měli za tu dobu čas si odpočinout nebo si udělat nějaký klid? Asi na deset minut jsem stihla uzavřít oči, možná jsem se i chvilku propadla do někam, ale jinak pořád jsme tady. Jedeme třikrát za sebou ten pořád, takže je to fakt docela masakr ten den.

Jana Paulová a Robin Ondráček ve StarDance XIII (2. listopadu 2024)

Spánek v neděli je asi takový, že ani to Kalendárium dopoledne nestíháte?

Robin Ondráček: No, v neděli vyspáváme trošku po tom dlouhém dni. Je potřeba si odpočinout.

Co byste vzkázali těm, co vás drží v soutěži a podporují vás?

Jana Paulová: Byli bychom rádi, aby vás to pořád bavilo. A jestli vás pořád bavíme, tak nám posílejte hlasy. Tady padlo, že jsme favoriti soutěže. Tak to vůbec není. Já jsem si byla skoro jistá, že dneska jdeme. Takže to, že nejdeme, je super. Tak jenom abyste si nemysleli, že vás nepotřebujeme. Bez vás tady nebudeme! Strašně si vážíme vaší podpory. Moc děkujeme. Ani nevíte, jak.