Duše chce klid, říká Hes. Vondráčková ve StarDance poznala své limity

Je po půlnoci, jste jistě vyčerpání, ale stále jsme v kulisách StarDance. Uvědomujete si vítězství třinácté řady StarDance?

Oskar Hes: Nemyslím si. Myslím si, že pocit a emoce dojde až tak za týden. Teď jsme takoví vyjukaní panáčci, kteří se jenom usmívají a užívají si to.

Kateřina Bartuněk Hrstková: V tu chvíli, kdy řekli naše jména, tak to samozřejmě byla obrovská emoce.

Oskar Hes: Čistá radost, to bylo úžasné.

Kateřina Bartuněk Hrstková: Ale co to všechno znamená a co jsme vlastně dneska prožili? Furt něco děláme poslední tři dny a nemáme čas se nad tím zamyslet, nějak to zpracovat. Takže očekávám, že se zase v sedm ráno probudím a budu si to všechno přemítat v hlavě a zpracovávat. Co se všechno vlastně stalo.

Oskar Hes: Ano.

Kateřina Bartuněk Hrstková: Protože tady se toho děje hrozně moc a je to skvělé.

Vítězové StarDance XIII Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková (14. prosince 2024)

On to byl určitě veliký dril i zápřah jak pro tělo, tak pro duši. Jak StarDance přetransformovalo konkrétně vaše těla, co to s nimi udělalo a co s duší?

Kateřina Bartuněk Hrstková: Těla máme jako z oceli, teda musím říct.

Oskar Hes: Těla... Musím říct, že takovou formu už nikdy mít nebudu. Děkuju ti, Kateřino. A duše potřebuje odpočinout. Být sama se sebou a potřebuje být s mými blízkými, potřebuje ticho, klid. Duše potřebuje odpočinek.

Kateřina Bartuněk Hrstková: Je to krásný projekt, ale rozdáváte se do všech směrů a nemáte čas sami na sebe. Na to se těším, že si od tohohle na chvilku odpočineme.

Nemyslím, že byste měli tendence zpychnout z prvního místa, ale máte někdy problém stát nohama na zemi s tím, co je kolem?

Oskar Hes: Právě teď! Strašně mě bolí nohy, takže teď třeba jo. Ale jinak ne. Já si myslím, že když má člověk jádro, má kolem sebe lidi, rodinu, která ho drží nohama na zemi, tak se mu tady to nemůže stát. Že by se zbláznil. Může mít nějaké první náznaky toho, ale proto musíte mít ty lidi, kteří vám dají takhle ten pohlavek a řeknou vám: Hele, uklidni se. Jsi to prostě jenom ty, tak se prostě zklidni. A ty já mám.

Kateřina Bartuněk Hrstková: Jo, nějaká sebereflexe, tu asi máme oba docela slušnou. Ale je dobré mít kolem sebe chytré lidi, kteří vás vrací zpátky na zem a nastavují vám zrcadlo a posouvají vás dál.

Oskar Hes: Přesně tak.

Máte už v hlavě nějaké další ambice, plány na další mety? Nebo chcete už jenom rezignovaně nějakou dobu odpočívat?

Oskar Hes: Rezignovaně ne, ale chceme určitě odpočívat. Prostě zaslouženě, bych řekl. Mety nejsou. Meta byla dosáhnuta. Teď je meta ten odpočinek.

Kateřina Bartuněk Hrstková: No, to je takový krátkodobý cíl. A dlouhodobě asi by to bylo fajn někam posunout, rozvinout. Něco z toho vytvořit.

Oskar Hes: No budeme se samozřejmě těšit na další spolupráci. Těším se, že s Káťou zase něco společně vymyslíme a budeme moct dál tancovat.

Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk skončili ve finále StarDance XIII třetí. (14. prosince 2024)

Třináctá StarDance je za námi, vy jste se umístili na krásném třetím místě. Co vám StarDance dalo do života už napořád?

Lukáš Bartuněk: Tak samozřejmě úžasné přátelství, ať s Luckou, tak s těmi ostatními tanečními páry. Myslím, že od dob, kdy je člověk ve škole nebo možná třeba když nastoupí do práce, je strašně těžké najít si nová přátelství. A tady byla taková úžasná možnost se opravdu s těmi lidmi spřátelit. To se jen tak nestane. Takže jsem hrozně vděčný za to, že jsme tady a že se nás dvacet lidí dokázalo takhle sblížit.

Lucie Vondráčková: Naprosto souhlasím. A jak zněla otázka? Pardon...

Co vám to dalo už napořád do života? Co si odnesete? Bude to určitě silný životní moment.

Lucie Vondráčková: Toho je tolik, protože ta soutěž je tak geniálně vystavěná a když má člověk možnost jí projít celou, tak zjistí, jaké jsou limity jeho, jestli dokáže pracovat se svojí vlastní energií, pozná spoustu úžasných lidí, a nejenom těch, kteří tady tancujou, ale těch v zákulisí. Ti, kteří makali na tom, abychom stíhali všechny proměny. Protože teď už v tom desátém díle tam opravdu bylo pět proměn těsně za sebou a všichni táhli za jeden provaz a bylo to nádherné. Jak producentka Lucka Kapounová nádherně o věcech přemýšlí a jak jí jde o každý detail... Bára Suchařípová, která je prostě neuvěřitelná. Byla tady vždycky od začátku do konce ve čtvrtek, v pátek, v sobotu. Byla tu s námi pořád. Ti lidi pro tenhle projekt žijou. Je úžasné vidět, jak je to ještě možné v týhle době.

Vy jste vypadl, potom jste se díky tomu, že Patrik Hartl odstoupil, vrátili do soutěže. Vydechli jste si hodně, že nad vámi byla zlomena ta kletba a vypadnutí vás nečekalo podruhé?

Lucie Vondráčková: No, vydechli... My chceme poděkovat divákům, že nás vystřelili rovnou do finále, protože to byl jeden z nejsilnějších momentů pro nás v celé soutěži a bylo to úplně dechberoucí. Takže ještě jednou děkujeme.

Lukáš Bartuněk: Souhlasím. Dechberoucí StarDance. Ani nevím, co říct k tomu. Protože to byl tak úžasný moment a my jsme tam stáli a čekali jsme, že půjdeme. Ale že půjdeme rovnou do finále? To jsem vůbec nečekal.

Lucie Vondráčková: To bylo nádherné. Ale bylo také skvělé, že producenti využili té šance a ta pravidla našli. Protože se to nikdy ještě nestalo. A tím pádem ten pořad udělali dobrodružnějším, aby to opravdu stálo za to. Aby diváci měli na co koukat.